Darmstadt-Dieburg

Streit zwischen mehreren jungen Männern – 17-Jährige leicht verletzt

Weiterstadt (ots) – Am späten Montagabend (16.5.) kam es in der Raiffeisenstraße zwischen mehreren jungen Männern zu einem Streit, bei dem zwei 17-Jährige leicht verletzt wurden. Anwohner alarmierten gegen 23.30 Uhr die Polizei, woraufhin sich mehrere Streifen zum Einsatzort begaben.

Wie sich im Zuge der Ermittlungen herausstellte, kam es zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen 4 jungen Männern. Hierbei soll nach jetzigem Kenntnisstand ein 17-Jähriger seine beiden gleichaltrigen Kontrahenten mit Pfefferspray besprüht haben. Die beiden 17-jährigen Männer erlitten dadurch leichte Verletzungen.

Ein weiterer bislang unbekannter Mann, der offenbar an dem Streit beteiligt war, flüchtete in unbekannte Richtung. Die Ermittlungen zu den Gesamtumständen und möglichen weiteren Tatverdächtigen dauern derzeit noch an.

Die Polizei leitete im Anschluss ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ein. Die jungen Männer wurden in die Obhut ihrer Erziehungsberechtigten übergeben.

Wer in diesem Zusammenhang Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei (K35) in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

Messer gezeigt und auf Kasse abgesehen

Pfungstadt (ots) – Nachdem sich am Dienstagvormittag 17.5.2022 ein versuchter Raub in einem Geschäft für unter anderem Haushaltsartikel in der Mainstraße zugetragen hat, sucht die Polizei nach Zeugen. Eine Mitarbeiterin der Filiale alarmierte gegen 09.30 Uhr die Polizei und gab an, dass ein unbekannter Mann versucht habe die Kasse des Ladens zu entwenden.

Wie sich im Zuge der Ermittlungen rausstellte, soll er, um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen, ein Messer vorgezeigt haben. Glücklicherweise wurde nach jetzigem Kenntnisstand niemand verletzt. Ohne Beute flüchtete er zu Fuß in Richtung Ludwig-Clemenz-Straße. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Streifen verliefen ergebnislos.

Der Flüchtige soll eine Sturmhaube getragen, eine schlanke Statur gehabt haben und circa 1,70-1,80 Meter groß gewesen sein. Er trug eine blaue Jeans, einen schwarzen Kapuzenpullover mit weißen Applikationen.

Zeugen oder Anwohner, die in diesem Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zum Aufenthaltsort des unbekannten Mannes geben können, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 10 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

Zigarettenautomat im Visier Krimineller

Griesheim (ots) – Ein Zigarettenautomat im Hausweg rückte am Montagabend 16.5.2022 gegen 20 Uhr, in das Visier Krimineller. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Hinweisgebern. Ersten Ermittlungen zufolge, gelang es ihnen unter Einwirkung von Gewalt den Automaten zu öffnen und im Anschluss mehrere Zigarettenpackungen zu entwenden.

Wie viel Beute sie genau machten, muss im Rahmen der Ermittlungen noch geprüft werden. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei in Griesheim nach Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Diese können sich unter der Rufnummer 06155/8385-0 bei den Beamten melden.

Mehrere Roller im Visier Krimineller

Weiterstadt (ots) – Mehrere Roller, die unter anderem in der Mainzer Straße abgestellt waren, gerieten in der Nacht zum Dienstag (17.5.) in das Visier unbekannter Krimineller. Nach derzeitigem Kenntnisstand machten sich die Unbekannten an mindestens fünf Mopeds zu schaffen.

Diese wurden unter anderem beschädigt oder entwendet und konnten zum Teil wieder aufgefunden werden. Die Ermittlungen zu den Gesamtumständen dauern derzeit noch an.

Wer in diesem Zusammenhang Verdächtiges beobachtet hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei den Ermittlerinnen und Ermittlern des Kommissariats 42 beim 3. Polizeirevier in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-41310 zu melden.

Verkehrsunfall mit schwer verletztem Fahrschüler

Pfungstadt (ots) – Am Dienstag (17.05.) gegen 11:00 Uhr kam es in der Werner-von-Siemens-Straße in Pfungstadt zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 65-jähriger Fahrschüler schwer verletzt wurde. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam der Fahrschüler nach links von der Fahrbahn ab, fuhr mit Schrittgeschwindigkeit gegen einen Zaun und stürzte.

Der zunächst bewusstlose Fahrer wurde durch einen Zeugen sowie die später eingetroffenen Rettungskräfte erfolgreich reanimiert und im weiteren Verlauf zur intensiv-medizinischen Behandlung in ein Darmstädter Krankenhaus verbracht.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte ein medizinischer Hintergrund unfallursächlich gewesen sein.

Aktuell mehrere Schockanrufe – Polizei warnt und gibt Ratschläge

Darmstadt-Dieburg (ots) – Aktuell warnt die Polizei vor betrügerischen Schockanrufen, die im Laufe des heutigen Tages (17.5.) vermehrt im Landkreis Darmstadt-Dieburg verzeichnet wurden. Unter anderem in Groß-Umstadt und in Griesheim meldeten sich die Betrüger am Telefon und gaben an von der Polizei zu sein.

Sie erzählten die Geschichte, dass ein Familienangehöriger der Angerufenen einen Unfall hatte und dabei eine Person tödlich verletzt worden sei. Der Familienangehörige sei aktuell in Untersuchungshaft. Für die Freilassung würde angeblich die Staatsanwaltschaft eine Kaution in Höhe von mehreren Tausend Euro fordern. Glücklicherweise flog der Schwindel noch vor einer Übergabe rechtzeitig auf.

Damit auch Sie nicht auf die Maschen der Telefonbetrüger reinfallen, warnt die Polizei erneut und gibt folgende Tipps:

Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der die angebliche Amtsperson kommt. Suchen Sie die Telefonnummer der Behörde selbst heraus oder lassen Sie sich diese durch die Telefonauskunft geben. Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten. Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis.

Verständigen Sie Ihre Angehörigen. Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf. Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.

Darmstadt

Waschanlage im Visier Krimineller

Darmstadt-Bessungen (ots) – Bereits in der Nacht zum Samstag (14.5.) rücke eine Autowaschanlage in der Rüdesheimer Straße in das Visier Krimineller. Nach derzeitigem Kenntnisstand machten sie sich im Zeitraum zwischen 1.30 und 2 Uhr an den Staubsaugerstationen zu schaffen und erbeuteten Münzgeld.

Im Anschluss flüchteten sie unerkannt. Insgesamt werden die Schäden auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt das Kommissariat 43 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Werkzeug von Baustelle gestohlen

Darmstadt (ots) – Nachdem bislang Unbekannte Werkzeug von einer Baustelle in der Adelungstraße gestohlen haben, sucht die Polizei nach Zeugen. Die Kriminellen gelangten zwischen Samstagmittag (14.5.) und Montagmorgen (16.5.) ins Innere der Baustelle. Dort hatten sie es offenbar auf diverse Werkzeuge abgesehen. Im Anschluss entwendeten sie unter anderem einen Winkelschneider und einen Betonschleifer.

Mit ihrer Beute suchten sie das Weite. Insgesamt werden die Schäden auf circa 1.000 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt das Kommissariat 43 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Einbruch in Bürogebäude

Darmstadt (ots) – Bislang Unbekannte brachen zwischen vergangenem Freitag (13.5.) und Montag (16.5.) in ein Bürogebäude in der Pallaswiesenstraße ein. Unter Einwirkung von Gewalt verschafften sie sich Zutritt in die Räumlichkeiten. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde versucht ein Tresor gewaltsam zu öffnen. Dieser hielt dem kriminellen Vorhaben stand, woraufhin die ungebetenen Gäste flüchteten.

Dennoch entstand ein Schaden, der auf mehrere Hundert Euro geschätzt wird. Wer in diesem Zusammenhang Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

Groß-Gerau

Flucht vor der Polizei endet im Wald

Rüsselsheim/Mörfelden-Walldorf (ots) – Ein 18-Jähriger und sein 16-jähriger Mitfahrer müssen sich nach einer Verfolgungsfahrt am Montagabend 16.05.2022 in mehreren Verfahren strafrechtlich verantworten. Eine Streife der Stadtpolizei meldete das Auto des Rüsselsheimers gegen 19.45 Uhr der Polizei, nachdem es sich einer Kontrolle entzogen und mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit die Flucht ergriffen hatte.

Unter anderem wurden an mehreren Kreuzungen rote Ampeln ignoriert. Am Waldweg in Rüsselsheim konnten zwei Polizeistreifen den Wagen schließlich aufnehmen, der Fahrer reagierte aber auch hier nicht auf Blaulicht, Anhaltezeichen oder Lautsprecherdurchsagen. Stattdessen flüchtete er mit bis zu 100 km/h durch den Wald in Richtung Raunheim, über den Flughafen bis nach Mörfelden-Walldorf. In einer Sackgasse endete schließlich die Flucht des 18-Jährigen vor einem dortigen Wildtor. Zuvor musste sich ein Fußgänger noch mit einem Sprung zur Seite retten.

Fahrer und Beifahrer konnten letztendlich durch die Polizeibeamten festgenommen werden. Erste Ermittlungen ergaben, dass der fehlende Führerschein vermutlich Grund für das Verhalten des jungen Mannes war. Darüber hinaus erstatteten die Polizisten auch Strafanzeige wegen des Verdachts des verbotenen Kraftfahrzeugrennens, der Gefährdung des Straßenverkehrs und des unbefugten Gebrauchs eines Fahrzeuges.

Diesel im Wert von rund 800 Euro abgezapft

Rüsselsheim (ots) – In der Zeit von Samstagabend (14.05.) bis Montagmorgen (16.05.) haben Kriminelle mehrere Hundert Liter Dieselkraftstoff entwendet. Die bislang noch unbekannten Täter verschafften sich durch einen Maschendrahtzaun hindurch Zugang zu dem Firmengelände in der Mainzer Straße. Dort brachen sie die Tankdeckel an drei geparkten Lastwagen auf und zapften aus zweien jeweils rund 200 Liter Diesel ab. Mit dem Kraftstoff, dessen Wert bei rund 800 Euro liegt, suchten sie anschließend unerkannt das Weite.

Zeugen bemerkten die Spuren der Täter gegen 6.30 Uhr am Montag, der Tatzeitraum reicht bis 19 Uhr am Samstag zurück. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und hofft unter der Rufnummer 06142/696-0 auf Hinweisen aus der Bevölkerung.

Firmenfahrzeug im Visier Krimineller – Zahlreiche Werkzeuge entwendet

Rüsselsheim (ots) – Ein Firmenfahrzeug war in der Nacht zum vergangenen Freitag (13.05.) im Visier Krimineller. Gegen 6.30 Uhr am Morgen bemerkten Zeugen, dass bislang noch unbekannte Täter die Seitentür auf der Beifahrerseite vermutlich mit einer Blechschere aufgeschnitten und das Fahrzeug anschließend entriegelt hatten.

Aus dem Innenraum entwendeten sie mehrere Werkzeuge der Marke “Milwaukee”, unter anderem Bohrmaschinen, Akkuschrauber, Winkelschleifer und Sägen im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro. Das Fahrzeug war seit 14 Uhr am Vortag auf dem Parkplatz der Großsporthalle im Evreuxring abgestellt. Alle Werkzeuge sind zudem mit einem Fahrzeugkennzeichen gekennzeichnet. Hinweise in dieser Sache nimmt das Kommissariat 21/22 unter der Rufnummer 06142/696-0 entgegen.

Fast 3.000 Euro Schaden – Zeugen nach Einbruch in Anbau gesucht

Mörfelden-Walldorf (ots) – Nach einem Einbruch in einen Anbau einer Schule in der Waldstraße hat die Polizei die Ermittlungen übernommen und hofft auf Mithilfe aus der Nachbarschaft. Zwischen 20-20.30 Uhr am Sonntagabend 15.05.2022 drangen die bislang noch unbekannten Täter nach derzeitigen Erkenntnissen in das Anwesen im Stadtteil Walldorf ein.

Hieraus entwendeten sie Bauelektronik aus 2 Sicherungsschränken sowie einen Switch aus einem dortigen Serverschrank. Der Gesamtwert der Beute wird auf fast 3.000 Euro geschätzt. Im Anschluss suchten sie mit ihrem Diebesgut unerkannt das Weite. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Zeugen, denen in diesem Zusammenhang Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06105/4006-0 zu melden.

Diebesgut mit Transporter abtransportiert – Wer hat etwas bemerkt?

Biebesheim (ots) – Nach dem Diebstahl von rund 100 Meter Kupferkabel sowie vier Paletten mit weiteren Kabelresten und Schrott, hat die Kripo in Rüsselsheim (K21/22) die weiteren Ermittlungen übernommen. Bei dem Tatort handelt es sich um ein Gelände in der Waldstraße, zu dem sich die Täter in der Zeit zwischen Samstag (14.5.), 12 Uhr und Montag (16.5.), 6 Uhr, offensichtlich Zugang verschafft hatten und die Beute mutmaßlich mit einem Transporter abtransportierten.

Der Wert des Diebesguts dürfte sich ersten Schätzungen zufolge auf mehrere Tausend Euro belaufen. Ob die Tat im Zusammenhang mit dem Diebstahl von Gusseisen- und Stahlrohren steht, die von dem Gelände eines Betriebshofes in der Justus-von-Liebig-Straße entwendet wurden, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit den Beamtinnen und Beamten unter der Rufnummer 06142/6960, in Verbindung zu setzen.

Gusseisenrohre und Stahlrohre von Betriebshof entwendet

Biebesheim (ots) – Auf verschiedene Gusseisenrohre und Stahlrohre hatten es bislang noch unbekannte Täter auf dem Gelände eines Betriebshofes in der Justus-von-Liebig-Straße abgesehen. Zwischen Freitagnachmittag (13.05.) und Montagmorgen (16.05.) verschafften sich die Kriminellen Zutritt zu dem umfriedeten Anwesen.

Nach bisherigen Erkenntnissen brachten die Täter das Metall zu einem angrenzenden Wirtschaftsweg und transportierten die Beute anschließend vermutlich mit einem Fahrzeug ab. Der Wert der Beute wird auf 20 Euro geschätzt, vermutlich hatten die Unbekannten die Rohre fälschlicherweise für Buntmetall gehalten.

Zeugen, denen im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06258/9343-0 zu melden.

Unfallflucht – Zeugen gesucht

Mörfelden-Walldorf (ots) – Zwischen dem 16.5.2022 um 17.00 Uhr und 17.5.2022 um 07.00 Uhr, wurde in der Raunheimer Straße in Mörfelden der rechte Außenspiegel eines geparkten roten Ford Transit beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt, Hinweise bitte an die Polizeistation Walldorf, Tel. 06105/40060.

Zeuge verständigt die Polizei – Brand neben Waldweg schnell gelöscht

Mörfelden-Walldorf (ots) – Ein Brand neben einem Waldweg unterhalb von Cargo City Süd hat am Sonntag (15.05.) Polizei und Feuerwehr auf den Plan gerufen. Gegen 7 Uhr benachrichtigte ein Zeuge die Polizei und meldete, dass eine kleine Fläche im dortigen Wald vor sich hin kokelte.

Vor Ort konnte der Brand im Unterholz auf einer Fläche von 50 x 50 Zentimeter durch die Feuerwehr Walldorf schnell gelöscht werden. Die genaue Brandursache steht noch nicht abschließend fest, eine vorsätzliche Legung kann jedoch nicht ausgeschlossen werden. Das Kommissariat 10 hat deshalb die Ermittlungen übernommen und hofft unter der Rufnummer 06142/696-0 auf Zeugenhinweise.

Kreis Bergstraße

Kriminelle haben es auf Baumarkt abgesehen

Mörlenbach (ots) – Einen Schaden von mindestens 800 Euro haben bislang noch unbekannte Täter bei einem Einbruch in einen Baumarkt in der Industriestraße verursacht.

Nach derzeitigem Kenntnisstand machten sie keine Beute als sie in der Zeit zwischen Montag (16.5.) gegen 0.20 Uhr und Dienstag (17.5.), 2.30 Uhr sich über eine rückwärtige Tür Zugang zu den Räumen verschafften und nach Wertvollem suchten. Die Heppenheimer Kripo (K21/22) ermittelt und nimmt alle in diesem Zusammenhang stehende sachdienlichen Hinweise entgegen (Rufnummer 06252/706-0).

Südhessen

CrashKurs Hessen – Verkehrsunfallprävention für junge Fahrerinnen und Fahrer

Südhessen/Bensheim (ots) – Einen tragischen Unfall hautnah miterleben. Echt hart. Verkehrsunfallprävention für junge Fahrer. Junge Menschen sind die am stärksten gefährdete Verkehrsteilnehmergruppe. Bei jedem fünften Verkehrsunfall ist der junge Fahrer unter 25 Jahre alt. In Hessen werden durchschnittlich 200 Menschen jährlich bei einem Verkehrsunfall getötet. Daran möchte die hessische Polizei etwas ändern.

CrashKurs Hessen ist ein neues Präventionsprogramm der hessischen Polizei, mit dem Ziel, die Zahl schwerer Verkehrsunfälle mit jungen Menschen in unserem Land nachhaltig zu verringern. Das Verkehrspräventionsprogramm richtet sich speziell an Jugendliche und junge Erwachsenen der Oberstufe sowie an Berufsschüler.

Für die Umsetzung des Programms arbeiten interessierte Schulen eng mit der Polizei zusammen. Ziel dieses Präventionsprogramms ist es, die noch unerfahrenen jungen Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer zu informieren und gerade auch hinsichtlich der Unfallrisiken durch Alkohol, Drogen, Ablenkung und Geschwindigkeit zu sensibilisieren.

Die Botschaft ist klar:

Nur wenn wir uns im Straßenverkehr an die Regeln halten, schützen wir Leben- unser eigenes und das der anderen.

Die hessenweite Auftaktveranstaltung findet am Dienstag, den 17. Mai 2022 in Bensheim an der Bergstraße statt. In der Mensa des Goethe-Gymnasiums werden neben 300 Schülerinnen und Schüler auch Vertreter des Polizeipräsidiums Südhessen, wie Frau Juliane Ries, Leiterin der Polizeidirektion Bergstraße und Verantwortliche aus der Politik, vertreten durch Landrat Christian Engelhardt und Christine Klein, Bürgermeisterin der Stadt Bensheim, erwartet.

Das Programm ist in drei Phasen gegliedert. In der Vorphase und Nachphase bereiten die verantwortlichen Lehrerinnen und Lehrer die Thematik vor, indem sie zum Beispiel den Themenbereich Verkehrsteilnahme / Verkehrsunfall in passende Unterrichtsfächer integrieren. In der etwa 90-minütigen Hauptphase kommen die Schülerinnen und Schüler der Oberstufe hautnah mit echten Erlebnissen und Erfahrungen in Berührung. In der Live-Veranstaltung erzählen Polizeibeamte, Feuerwehrmänner, Rettungsärzte, Notfallseelsorger und Familienangehörige, wie sie persönlich tragische Verkehrsunfälle mit Todesfolge oder schwersten Verletzungen wahrgenommen und erlebt haben. Eine parallel laufende Bildpräsentation unterstützt dabei die erlebten Schilderungen.

Nach der Live-Veranstaltung werden mehrere verschiedene themenbezogene Workshops angeboten, in die sich die Schülerinnen und Schüler bereits im Vorfeld einwählen konnten. Durch dieses 3-Phasenmodell soll eine Nachhaltigkeit erzielt werden. Das Projekt CrashKurs wurde 2010 in Nordrhein-Westfalen ins Leben gerufen. Die Erfahrungen zeigten, dass die jugendlichen Teilnehmerinnen und Teilnehmer so beeindruckt von der Veranstaltung waren, dass sie noch Wochen später über das Erlebte geredet haben.

