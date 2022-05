Friedberg: Die Polizei-News

Neuer Termin für Fahrradcodierung

Friedberg (ots) – Auf dem Gelände der Polizeistation Friedberg findet wieder eine Fahrradcodierung statt. Diese individuelle Kennzeichnung kann auf potentielle Fahrraddiebe von Vorneherein abschreckend wirken und ermöglicht zudem eine rasche Zuordnung, sollte Ihr Bike trotz alledem einmal entwendet werden. So können die Beamtinnen und Beamten das sichergestellte Fahrrad schnell wieder an dessen rechtmäßigen Eigentümer aushändigen.

Wann? Montag, 23.05.2022 zwischen 09-15 Uhr.

Wo? Polizeistation Friedberg, Grüner Weg 3, 61169 Friedberg.

Unbedingt vorher reservieren unter der Telefonnummer 06031/601-462.

Bitte beachten:

Zum vereinbarten Termin bringen Sie bitte das zu kennzeichnende Fahrrad/E-Bike, einen entsprechenden Eigentumsnachweis sowie Ihren gültigen Personalausweis mit. Für Leasing-Räder ist die entsprechende Erlaubnis des Eigentümers notwendig.

Am oberen Sattelrohr befestigte Gegenstände, wie beispielsweise Schlösser, Luftpumpen, Flaschenhalterungen etc., sollten Sie bereits im Vorfeld abmontiert haben. Denken Sie bei E-Bikes unbedingt an den Schlüssel zur Herausnahme des Akkus.

Die Codierung von Carbon-Rahmen ist derzeit nicht möglich.

Butzbach: Gullydeckel gegen Ladentür geschmissen

(ots) – Unbekannte warfen am Dienstag 17.05.2022 gegen 01.20 Uhr einen Gullideckel gegen die Tür eines Handyladens in der Weiseler Straße. Durch den Knall aufgeschreckt rannte der Ladenbetreiber aus dem hinteren Bereich des Ladens nach vorne, konnte aber keine Personen mehr sehen. Der Schaden beträgt rund 1.500 Euro.

Eventuell besteht ein Zusammenhang mit einem Mann, den Zeugen weglaufen sahen. Er soll 170 bis 180 cm groß und dunkelhaarig sein und fuhr mit einem schwarzer 1er BMW schnell weg. Die Polizei in Butzbach bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06033/7043-4011).

Butzbach: Rolladen beschädigt

Etwa 500 Euro hoch ist der Schaden an einem Rolladen, den Unbekannte zwischen Samstag, 14. Mai, 15 Uhr und Montag, 9 Uhr, an einem Laden am Marktplatz hinterließen Die Polizei in Butzbach bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06033/7043-4011).

Rosbach: VW angefahren

Ein unbekannter Autofahrer touchierte am Dienstag, 10. April, zwischen 15 und 16 Uhr einen im Kreuzweg geparkten weißen VW. Anstatt sich um den entstandenen Schaden von etwa 1.600 Euro zu kümmern, entfernte sich der Verursacher unerlaubt.

Die Polizei in Friedberg bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06031/6010).