Auto zerkratzt

Kronberg, Ortsteil: Schönberg, Mainblick, Samstag, 14.05.2022, 22:00 Uhr, bis Sonntag, 15.05.2022, 12:00 Uhr

(gr) In Kronberg-Schönberg wurde am vergangenen Wochenende ein Auto zerkratzt. Der Eigentümer hatte seinen schwarzen BMW am Samstagabend, gegen 22:00 Uhr, auf einem Privatparkplatz in der Straße „Mainblick“, in Höhe der Hausnummer 67, abgestellt. Nachdem er am Sonntagmittag, gegen 12:00 Uhr, zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er Beschädigungen an der Beifahrerseite fest. Offensichtlich wurde das Auto mit einem scharfen Gegenstand zerkratzt. Der Sachschaden wird auf circa 2.000,- Euro geschätzt. Die Polizei in Königstein hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer: (06174) 9266-0 zu melden.

Radfahrerin schwer verletzt

Oberursel, Platz des 17. Juni, 16.05.2022, 15:20 Uhr

(gr) Am Bahnhof Oberursel ist am Montagnachmittag eine Fahrradfahrerin gestürzt. Sie zog sich dabei schwere Kopfverletzungen zu. Die 28-jährige Frau war um 15:20 Uhr mit ihrem Fahrrad die abschüssige Rampe zur Unterführung des Bahnsteiges hinuntergefahren. Hier erhöhte sich die Geschwindigkeit so sehr, dass die Radfahrerin in der Kehre nicht mehr lenken konnte. Die Frau, die ohne Fahrradhelm unterwegs war, prallte gegen die massive Steinwand. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. Am Fahrrad entstand geringer Sachschaden.

Frontalzusammenstoß

Bad Homburg, Augustaallee, 16.05.2022, 12:30 Uhr

(gr) In der Bad Homburger Innenstadt geriet am Montagmittag ein Autofahrer mit seinem Fahrzeug in den Gegenverkehr. In der Folge kam es zum Frontalzusammenstoß bei dem sich die Beteiligten glücklicherweise nicht schwerer verletzten. Ein 76-jähriger Bad Homburger befuhr gegen 12:30 Uhr mit seinem Skoda die Augustaallee, als er aus nicht bekannten Gründen in den Gegenverkehr geriet. In Höhe des Denkmals „Brunnenallee“ kam es dann zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Porsche Macan, gesteuert von einem 56-jährigen Mann, ebenfalls mit Wohnsitz in Bad Homburg. Der Gesamtschaden wird auf circa 6.000,- Euro geschätzt.

Unfallverursacher flüchtet

Oberursel, An der Heide, 16.05.2022, 12:00 Uhr bis 15:50 Uhr

(gr) Eine unbekannte Autofahrerin oder ein unbekannter Autofahrer verursachte am Montagnachmittag einen Sachschaden in Höhe von circa 1.500,- Euro und flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Die Eigentümerin eines grauen VW Golf hatte ihren PKW in der Zeit von 12:00 Uhr bis 15:50 Uhr ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand der Straße „An der Heide“ abgestellt. Offensichtlich hatte die flüchtige Person den Golf beim Vorbeifahren beschädigt. Die Oberurseler Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer (06172) 120 – 0 zu melden.