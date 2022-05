Der Geburtstag Ihrer Schwester, Mutter oder Ehepartners steht bevor und Sie suchen nach einem individuellen Geschenk für diese ganz besondere Person?

Dabei kann sich der Erwerb eines geeigneten Präsentes schwierig gestalten. Schließlich möchten Sie keinen langweiligen Gutschein oder einfache Blumen verschenken. Und auch Küchen- oder Haushaltsgeräte sind als Geschenke an Ehrentagen nahestehender Personen keine gute Wahl.

Wir berichten, was man jemandem schenken, kann, der bereits alles besitzt und welche persönlichen Geschenke das Geburtstagskind vor Freude jubeln lassen.

Was schenkt man jemandem, der alles hat?

Viele Menschen besitzen gefühlt alles und benötigen nichts. An Geburtstagen zerbrechen Sie sich dann den Kopf, welche Pflegeprodukte, Dekorationsartikel oder Kleidungsstücke Sie Ihnen zur Feier des Tages überreichen können. Denn niemand möchte zur Geburtstagsfeier mit leeren Händen erscheinen.

In letzter Sekunde besorgen Sie dann doch wieder den alljährlichen Blumenstrauß und legen eine hübsche Summe in einem Umschlag dazu. So läuft es jedes Jahr auf das gleiche Geschenk hinaus, obwohl Sie sich wochenlang den Kopf zerbrechen und sich wirklich Mühe geben, das perfekte Präsent zu finden.

Dabei sollten wir uns vor Augen führen, dass das Geschenk an sich gar nicht zählt. Vielmehr ist es die Geste und der Gedanke hinter dem Präsent, das den Beschenkten mit Freude erfüllt. Und so kann es für das Geburtstagskind und den Schenkenden von Vorteil sein, das Materielle in den Hintergrund zu stellen und beim nächsten Mal nach persönlichen, individuellen Präsenten Ausschau zu halten, bei denen der materielle Wert außen vor gelassen wird.

Stattdessen kann das Geburtstagsgeschenk die Interessen oder den Charakter einer Person widerspiegeln, an bestehende Hobbys anknüpfen oder die Emotionen längst vergangener Ereignisse zum Leben erwecken.

Was kann man Persönliches schenken?

Etwas Persönliches zu schenken, klingt gar nicht so leicht. Denn hier gilt es zu fragen: Was zeichnet das Geburtstagskind aus? Welche Hobbys hat es und welche Momente sind ihm besonders wichtig? Spätestens, wenn Sie diese Fragen beantwortet haben, kann das persönliche Geschenk besorgt werden. Wir stellen drei individuelle Geschenkideen vor, von denen Sie sich inspirieren lassen können.

Eine Liebesleinwand

Bilder erinnern an wunderschöne Momente und nehmen den Betrachter mit auf eine Reise in die Vergangenheit. Fotografien von der Hochzeitsfeier, eines Neugeborenen oder des Einzugs in das Familienhaus lösen bei dem Betrachter Emotionen aus und haben eine sehr persönliche Bedeutung für die besagte Person.

In Fotoalben verschwinden die Bilder in dunklen Schränken und werden nur zu besonderen Anlässen hervorgeholt. Lassen Sie ein besonders erinnerungswürdiges Foto stattdessen auf eine hochwertige Leinwand aus nachhaltig angebautem Echtholz drucken. So entsteht ein echtes Unikat.

Auf https://liebesleinwand.de/ kann die Leinwand sogar personalisiert werden. Mit wenigen Klicks können Sie das Bild hochladen, mit persönlichen Details versehen, überprüfen und bestellen. Das Geburtstagskind hat dann die Möglichkeit, die Leinwand in einem zentralen Raum aufzuhängen und die Erinnerung an das abgebildete Ereignis präsent zu halten.

Eine Gewürzbox

Ihr Geburtstagskind kocht leidenschaftlich gern? Eine exotische Gewürzbox mit Kurkuma, Safran, Kreuzkümmel, Ras-el-Hanout, Sumach und Bockshornklee eignet sich in diesem Fall hervorragend als Geburtstagsgeschenk. Denn dem Beschenkten wird signalisiert, dass er gesehen und sein Hobby wahrgenommen wird. Noch persönlicher und individueller wird die Box, wenn Sie diese nicht als Set kaufen, sondern selbst zusammenstellen.

Eine Wohlfühlbox

Menschen, die gern entspannen und sich pflegen, profitieren von einer selbst kreierten Wohlfühlbox. Gleichzeitig kann diese Box aber auch ein perfektes Geschenk für Geburtstagskinder sein, die sich selbst nicht genug Raum einräumen und eher auf die Bedürfnisse anderer eingehen als auf ihre eigenen. Ein flauschiges Handtuch, hochwertige Hand- und Fußcremes, Peelings und Gesichtsmasken sorgen für einen privaten Wohlfühltag in den eigenen vier Wänden.

Fazit

Besondere Menschen haben außergewöhnliche Geschenke verdient. Statt alljährlich einen Blumenstrauß oder einen Gutschein zu besorgen, lohnt es sich, die Person genauer zu betrachten und das Geschenk individuell auf den Charakter oder geliebte Tätigkeiten abzustimmen. Eine personalisierte Leinwand mit einem privaten Bildmotiv, eine Gewürzbox für passionierte Hobbyköche oder eine Wohlfühlbox für Wellness-Liebhaber zeigen dem Geburtstagskind, dass das Geschenk von Herzen kommt.