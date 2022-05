Marburg: Z im Lack

(ots) – In den Lack eines geparkten Peugeot ritzten Unbekannte vergangene Woche an drei Stellen ein “Z”, wodurch ein Schaden von etwa 3.000 Euro entstand. Der rote 207er stand von Mittwochabend, 11. Mai, ab 19.15 Uhr bis Freitag, 18.15 Uhr, im Rollwiesenweg. Die Marburger Polizei bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg: Diebstahl aus Auto

Ladenkabel, eine Taschenlampe, ein Taschenmessen und wenige Euro Bargeld gehören zum Diebesgut, das Unbekannte aus einem geparkten Auto nahmen. Zwischen Samstag, 14. Mai, um 15 Uhr bis Montag, 8 Uhr, entwendeten sie die Gegenstände im Wert von etwa 70 Euro aus einem Audi Q5 in der Brüder-Grimm-Straße. Der entstandene Schaden beträgt 80 Euro. Hinweise hierzu nimmt die Polizei in Marburg entgegen (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg: Kabeldiebe am Werk

Ein aufmerksamer Zeuge wählte am Sonntag, 15. Mai, gegen Mitternacht den polizeilichen Notruf und berichtete von verdächtigen Geräuschen und zwei Männern, die mit einer Schubkarre Gegenstände abtransportierten. Drei Polizeistreifen fuhren daraufhin zum Mehrparteienhaus in die Sudetenstraße.

Die mutmaßlichen Diebe ergriffen jedoch sofort zu Fuß die Flucht in Richtung der Waldgemarkung, als sie einen der Polizeiwagen sahen. Die mit Kabeln gefüllten Schubkarre ließen sie dabei zurück. Trotz sofortiger Fahndung erwischten die Beamten die Männer nicht mehr.

Sie werden als 20-30 Jahre alt und hellhäutig beschrieben. Beide waren dunkel gekleidet, einer trug eine Basecap und sie sprachen akzentfreies Deutsch.

Die Beamten stellten das Diebesgut sicher. Der Wert sowie der entstandene Schaden im Keller der Mehrparteienhaus steht noch nicht fest. Die Marburger Polizei bittet um Zeugenhinweise: Wem sind zur Tatzeit Personen aufgefallen, die sich im Baustellenbereich des Mehrparteienhauses zu schaffen machten? Wer kann die Angaben ergänzen?

Münchhausen-Oberasphe: Bargeld entwendet

(ots) – Ein unbekannter Mann befand sich am Sonntagabend 15. Mai, plötzlich in der Küche eines Einfamilienhauses in der Straße Weite Höhe. Dort traf er gegen 18 Uhr auf die Bewohnerin und gab ihr gegenüber an, auf der Suche nach einer Person Hilfe zu benötigen. Die Seniorin lehnte Hilfe ab und er verließ das Haus wieder durch die offenstehende Haustür. Etwa 10 Minuten später hörte die Seniorin Geräusche aus dem Schlafzimmer und traf bei der Nachschau wieder auf den unbekannten Mann.

Dieser ergriff nun die Flucht und fuhr mit einem Motorroller davon. Erst später bemerkte die Bewohnerin, dass der Unbekannte etwa 350 Euro Bargeld aus dem Schlafzimmer entwendet hatte.

Er soll etwa 190cm groß und “mittleren Alters” sein, eine dickliche Statur und Glatze sowie wulstige Lippen haben. Er trug ein schwarzes T-Shirt. Der Motorroller ist weinrot und hat ein Kölner Kennzeichen (K-).

Zeugen gaben an, dass er gegen 18.20 Uhr Richtung Niederasphe fuhr. Die Kriminalpolizei in Marburg bittet um Zeugenhinweise: Wer kennt den Mann mit dem roten Roller mit Kölner-Zulassung? Wer kann Hinweise zur Identität des Mannes oder zu seinem Aufenthaltsort geben? Wer kann die Angaben ergänzen? Hinweise an die Telefonnummer 06421/4060.

Dreihausen: Pfosten angefahren

Zwischen Dienstag, 10. Mai, 18 Uhr, und Donnerstag, 16.30 Uhr, beschädigte ein bislang Unbekannter im Nordecker Weg zwei Steinpfosten. Anschließend fuhr der Unbekannte davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 100 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg unter Tel. 06421/4060.

Stadtallendorf: Von der Fahrbahn abgekommen

Ein bislang Unbekannter befuhr zwischen Sonntag, 15.Mai, 11 Uhr, und Montag, 07.30 Uhr, den Falkenweg. Aus ungeklärter Ursache kam er von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Metallzaun. Er entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 250 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Stadtallendorf unter Tel. 06428/93050.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ? Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen