Kaiserslautern – Innerhalb von drei Wochen öfter mal aufs Rad steigen.

Die Aktion Stadtradeln läuft wieder am 31. Mai an. Bereits zwei Wochen vor Beginn haben sich über 350 Teilnehmer in 55 Teams online registriert. Beigeordneten Peter Kiefer freut’s:

„Mit der Aktion Stadtradeln können wir alle gemeinsam zeigen, dass Radfahren in der Stadt Kaiserslautern immer mehr an Bedeutung gewinnt. Wir wollen unser großartiges Ergebnis vom letzten Jahr noch steigern! Dafür brauchen wir Sie! Radeln Sie einfach mit.“

Alle Infos zur Aktion unter www.stadtradeln.de/kaiserslautern.