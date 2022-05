Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 16.05.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Streitigkeiten enden mit eingeschlagener Windschutzscheibe

Bad Dürkheim (ots) – Am 16.05.2022 gegen 09:30 Uhr wurde die Fahrzeugscheibe eines PKW in den Kappesgärten mit einem Baseballschläger eingeschlagen. Zwischen einem 43-Jährigen und einem 75-Jährigen bestehen seit längerem Streitigkeiten. Diese Streitigkeiten eskalierten am heutigen Tag dahingehend, dass der 43-Jährige mit einem Baseballschläger mehrfach auf den VW des 75-Jährigen einschlug, als dieser in seinem Fahrzeug saß. Auch beleidigte er ihn mit üblen Schimpfworten. Durch die Schläge auf die Scheibe der Fahrertür sowie auf die Windschutzscheibe, trafen den 75-Jährigen Glassplitter im Bereich seines Kopfes. Er wurde nur leicht verletzt und musste nicht medizinisch versorgt werden. Gegen den 43-Jährigen wird nun wegen Gefährlicher Körperverletzung, Beleidigung und Sachbeschädigung ermittelt. Im Laufe der Ermittlungen vor Ort stellt sich noch heraus, dass die 66-Jährige Mutter des Täters, eine Zeugin ganz fest an den Armen festhielt und diese schlagen wollte. Weiterhin beleidigte sie die Zeugen ebenfalls auf übelste Weise. Gegen die 66-Jährige wird nun wegen Körperverletzung und Beleidigung ermittelt.

Bad Dürkheim: Fahren unter Cannabiseinfluss

Bad Dürkheim (ots) – Ein PKW der Marke VW Jetta wurde am Samstag, den 14.05.2022 gegen 00:50 Uhr in der Kanalstraße in Bad Dürkheim einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dem 20-jährigen Fahrer konnten drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt werden. Ein auf der Dienststelle freiwillig durchgeführter Urintest verlief positiv auf THC. Der Fahrer räumte ein vor Fahrtantritt Cannabis konsumiert zu haben. Der Führerschein, sowieso die Fahrzeugschlüssel des VW wurden sichergestellt. Eine Blutprobe wurde dementsprechend entnommen.

Der Fahrer muss sich nun auf ein Bußgeld und ein Fahrverbot gefasst machen. Zudem wird eine separate Strafanzeige wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln erstattet.

Haßloch: Unfall mit zwei Rückwärtsfahrern

Haßloch (ots) – Aus zwei sich gegenüberliegenden Grundstücken auf die Neustadter Straße gefahren und dabei zusammengestoßen, sind am Sonntagnachmittag (16. Mai, 13 Uhr) zwei Autofahrerinnen aus Haßloch. Ein 84- und eine 39 -Jährige fuhren jeweils rückwärts auf Straße ohne nach hinten zu schauen. Verletzt wurde niemand, den Schaden schätzt die Polizei auf 3.000 Euro.

Ellerstadt: Brennender Strauch

Ellerstadt (ots) – Am 15.05.2022 gegen 19:30 Uhr wurde ein brennender Strauch in Verlängerung des Frankenthaler Weges in Ellerstadt gemeldet. Vor Ort konnte ein glimmender Strauch am Rande eines Wirtschaftsweges festgestellt werden. Der Brand wurde durch die freiwillige Feuerwehr gelöscht. Der Geschädigte Eigentümer konnte bislang noch nicht ermittelt werden. Wie der Brand ausgelöst wurde, ist ebenfalls noch nicht bekannt. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Weisenheim am Berg: Einbruchsversuch in Wohnhaus

Weisenheim am Berg (ots) – Im Zeitraum vom 14.05.2022, 14:30 Uhr bis 20:00 Uhr, kam es in der Straße Auf´m Kies in Weisenheim am Berg zu einem Einbruchsversuch in ein dortiges Wohnhaus. Vor Ort konnte festgestellt werden, das bislang unbekannte Täter mit einem nicht bekannten Gegenstand versucht hatten die Eingangstüre des Wintergartens aufzuhebeln. Ins Gebäudeinnere konnten sie jedoch nicht gelangen. Es entstand ein Sachschaden von 300 Euro. Die Kriminalpolizei Bad Dürkheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Grünstadt: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Grünstadt Sausenheim (ots) – Am 15.05.2022, 20:48 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in Grünstadt-Sausenheim, Bärenbrunnenstraße Einmündung Schlossbergstraße. Der 77-jährige Fahrer eines PKW befuhr die Bärenbrunnenstraße in Richtung Raiffeisenstraße. Hierbei übersah er den Vorfahrtsberechtigten 19-jährigen Fahrer eines PKW welcher aus der Schlossbergstraße in die Bärenbrunnenstraße einfuhr. Aufgrund der Gesamtumstände dürfte mitursächlich die zu hohe Geschwindigkeit des 19-jährigen PKW Fahrers gewesen sein. An beiden PKW entstand Sachschaden. Die Fahrzeugführer wurden nicht verletzt. Während der Unfallaufnahme wurde bei dem 77-jährigen PKW-Fahrer Atemalkoholgeruch wahrgenommen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,76 Promille. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen. Er muss nun mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr rechnen.

Grünstadt: Verkehrsunfall mit E-Scooter

Grünstadt (ots) – Am 15.05.2022, 15:05 Uhr kam es in der Kirchheimer Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem E-Scooter. Der E-Scooter befuhr die Otto-Fliesen-Straße und fuhr, unter Missachtung der Vorfahrt eines PKW, nach rechts in die Kirchheimer Straße. Es kam zu einem Zusammenstoß zwischen der Fahrerin des E-Scooter und dem rechten Außenspiegel des PKW. Die 18-jährige Fahrerin des E-Scooter wurde hierbei verletzt und ins Krankenhaus verbracht.

Großkarlbach: Verkehrsunfall mit verletztem Kind

Großkarlbach (ots) – Am 15.05.22, 19:30 Uhr befuhr eine 68-jährige PKW Fahrerin in Großkarlbach den Akazienweg. Als die Fahrerin des PKW nach rechts in die Laumersheimer Straße einbog übersah sie ein von rechts kommendes 7 -jähriges Kind, welches mit dem Fahrrad den linksseitigen Gehweg der Laumersheimer Straße befuhr. Es kam zu einem Zusammenstoß. Das Kind fiel hierbei auf die Straße und zog sich eine Verletzung am Knie zu. Das Kind wurde zur Untersuchung ins Krankenhaus verbracht.

Dirmstein, Obersülzen: Verkehrsunfall mit Fahrradfahrer

Dirmstein / Obersülzen (ots) – Am 13.05.22, 19:55 Uhr kam es auf der L 453 zwischen Dirmstein und Obersülzen zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrradfahrer wurde von einem von hinten kommenden PKW-Fahrer aufgrund der tief stehenden Sonne zu spät bemerkt. Es kam zum Zusammenstoß. Der Fahrradfahrer fiel durch den Zusammenstoß über die Leitplanke und kam dort im hohen Gras zum liegen. Der Fahrradfahrer hatte Schmerzen im Rücken und an der Hand. Er wurde zur Untersuchung ins Krankenhaus nach Grünstadt verbracht.

Ebertsheim: Trunkenheitsfahrt

Ebertsheim (ots) – Am 13.05.22, 12:45 Uhr wurden in Ebertsheim, Eisenberger Straße Verkehrskontrollen durchgeführt. Hierbei wurde bei einem 36-jährigen Fahrzeugführer deutlicher Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,48 Promille. Dem 36-jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde beschlagnahmt. Bei der Staatsanwaltschaft wird eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr vorgelegt.

Wachenheim, Bad Dürkheim, Breitenstein, Elmstein: Kontrolle des Zweiradverkehrs

Wachenheim / Bad Dürkheim / Breitenstein / Elmstein (ots) – Aufgrund schwerer Verkehrsunfälle in jüngster Vergangenheit, sowie eines zunehmenden Beschwerdeaufkommens hinsichtlich erheblicher Lärmbelästigung, wurde am Sonntag (15.05.2022) seitens der Polizeidirektion Neustadt das Fahrverhalten von Motorrädern genauer unter die Lupe genommen. So konnte an einer Kontrollstelle auf der L516 zwischen Wachenheim und Bad Dürkheim, vermutlich auch bedingt durch die aktuelle Baustelle auf der B271, ein hohes Fahrzeugaufkommen festgestellt werden. Hierbei hielten sich nahezu sämtliche Motorradfahrer an die vorgeschriebenen Verkehrsregeln, bei lediglich einem von 17 kontrollierte Krafträdern wurde eine nicht ordnungsgemäße, technische Veränderung festgestellt. Den Fahrer erwartet eine entsprechende Ordnungswidrigkeitenanzeige. Ein weiterer Fahrer wurde auf seine offensive Fahrweise angesprochen und auf eventuelle Folgen hingewiesen.

Eine weitere Kontrollstelle wurde an der L499 im Bereich des Forsthauses „Breitenstein“ eingerichtet, um hier das derzeit für Samstage, Sonn- und Feiertage geltende Durchfahrtsverbot im Elmsteiner Tal für Krafträder zu kontrollieren. Entsprechende Verkehrszeichen machen bereits frühzeitig auf diesen Umstand aufmerksam. Innerhalb der zweistündigen Kontrolltätigkeit wurden 9 Motorräder verwarnt, welche die Strecke unberechtigt befuhren. Weitere Verstöße waren nicht festzustellen. Auch in den kommenden Wochen und Monaten plant die Polizeidirektion Neustadt zur Verhinderung schwerer Verkehrsunfälle vermehrt entsprechende Kontrollen durchzuführen und bittet sämtliche Verkehrsteilnehmer zum Schutze Aller umsichtig und regelkonform am Straßenverkehr teilzunehmen.

Erpolzheim: Schwerverletzter Motorradfahrer

Erpolzheim (ots) – Am Samstag, 14.05.2022 gegen 14:00 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Der 25-jährige Motorradfahrer aus dem Landkreis Bad Dürkheim befuhr die L526 von Erpolzheim kommend in Fahrtrichtung Birkenheide. In einer Linkskurve verlor der Fahrer des Motorrades die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Er kam im angrenzenden Feld, nach circa 80 Metern zum Liegen. Hierbei verletzte sich der Motorradfahrer im Bereich des Kopfes und der Beine schwer. Er wurde mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Ludwigshafen verbracht und dort medizinisch versorgt. An dem Motorrad entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Schadenshöhe wird auf circa 10.000 geschätzt.

Haßloch: Tätlicher Angriff auf Festbesucher und Vollzugsbeamte

Haßloch (ots) – Auf der Haßlocher „Maikerwe“ kam es am Samstag, 14.05.2022, gegen 21:30 Uhr, zu Streitigkeiten zwischen dortigen Besuchern, wobei ein 37-jähriger Mann aus Haßloch mehrere Personen tätlich angegriffen habe. Mitarbeiter des Vollzugsdienstes der Gemeindeverwaltung Haßloch konnten die äußerst aggressive und stark alkoholisierte Person fesseln, wobei ein Mitarbeiter ebenfalls durch diese Person bei der Maßnahme angegriffen wurde. Nach Hinzuziehen der Polizei wurde eine anschließende Ingewahrsamnahme des Mannes durch die Polizei unumgänglich. Als dieser in den Funkstreifenwagen verbracht wurde, leistete er Widerstand und führte einen Kopfstoß gegen einen Polizeibeamten aus, welcher jedoch abgewehrt werden konnte. Aufgrund der Straftaten wurde eine ärztliche Blutprobenentnahme durchgeführt. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille.

Haßloch: Verkehrsunfall zwischen Radfahrern mit schwerstverletzter Person

Haßloch (ots) – Am Samstag, gegen 17:45 Uhr, befuhren zwei Radfahrer einen Waldweg von Lachen-Speyerdorf (NW)kommend in Richtung der Haßlocher Fronmühle, wobei es zu einer Kollision mit einem weiteren, schnell fahrenden und entgegenkommenden Radfahrer kam. Während eine Radfahrerin ausweichen konnte, stießen die beiden anderen im jeweiligen Schulterbereich gegeneinander und stürzten zu Boden. Hierbei wurden beide Radfahrer nicht unerheblich verletzt. Der 41-jährige Beteiligte, welcher aus Richtung der Fronmühle kam, musste mit dem Rettungshubschrauber zur dringend notwendigen medizinischen Versorgung in eine Klinik verbracht werden. Der Unfall ereignete sich vermutlich durch überhöhte Geschwindigkeit auf dem schmalen und unübersichtlichen Waldweg.

Wachenheim: Einbruch in Baustellengelände

Wachenheim/Weinstraße (ots) Am Samstag, 14.05.2022 gegen 01:30 Uhr, kam es im Baustellenbereich der Bundesstraße 271, zur Landesstraße 525, in Wachenheim a.d. Weinstraße zum Einbruchsdiebstahl. Bislang unbekannte Täter verschafften sich durch Aufbrechen eines Schlosses Zutritt zum Baustellengelände und durchforsteten dieses. Durch ein Sicherheitsunternehmen konnte die zuständige Polizeidienststelle informiert werden. Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen konnten keine Täter aufgegriffen werden. Die genaue Schadenssumme ist derzeit ungeklärt, die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Die Polizei bittet um Mitteilung potentieller Zeugen, hinsichtlich verdächtiger Wahrnehmungen im Bereich der Bundesstraße.

