Mannheim-Neckarstadt-Ost: 45-jährige Radfahrerin verursacht mit über zwei Promille einen Verkehrsunfall und will flüchten, Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Bereits am vergangenen Freitag, gegen 20 Uhr fuhr eine

45-jährige Radfahrerin auf dem Gehweg, Dammstraße, aus Richtung Lidl-Markt in

Richtung Alte Feuerwache. Auf der Kurpfalzbrücke fuhren zwei Pkw aus Richtung

Kurpfalzkreisel.

Die Radfahrerin fuhr an der Brückenstraße bei Rotlicht in die Kreuzung ein.

Der auf dem linken Fahrstreifen aus Richtung Kurpfalzkreisel fahrende Pkw

bremste stark ab und fuhr anschließend ohne anzuhalten, weiter.

Der auf dem rechten Fahrstreifen fahrende 25-jährige Fahrer eines Daimler-Benz,

A180, bremste ebenfalls ab und wich noch auf der Brückenstraße nach rechts aus.

Die Radfahrerin fuhr jedoch auf das Auto auf und stürzte dabei zu Boden. Sie

verletzte sich leicht.

Am Pkw entstand ein Schaden von circa 1.000 Euro.

Die 45-jährige Mountainbike-Fahrerin wollte, ohne ihrer Feststellungspflicht

nachzukommen, weiterfahren.

Der Autofahrer musste die Radfahrerin bis zum Eintreffen der Polizei festhalten.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten bei der Radfahrerin eine

Alkoholbeeinflussung fest. Ein an der Unfallstelle durchgeführter

Atemalkoholtest bei ihr ergab einen Wert von fast 2,1 Promille.

Bei der 45-jährigen Radfahrerin wurde durch einen Polizeivertragsarzt eine

Blutentnahme durchgeführt. Ihr Fahrrad wurde zur Verhinderung der Weiterfahrt

beschlagnahmt.

Der Fahrer des zweiten Pkw hat, ohne seine Personalien anzugeben, seine Fahrt

fortgesetzt. Er wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt,

Tel.: 0621.3301-0 in Verbindung zu setzen.

Nach Abschluss der Ermittlungen wird gegen die Radfahrerin Anzeige an die

Staatsanwaltschaft vorgelegt.

Mannheim-Neckarstadt-West: Betrunken Unfall verursacht und abgehauen – weitere Geschädigte gesucht

Mannheim-Neckarstadt-West (ots) – Einen Unfall verursachte am Freitagabend ein

32-jähriger betrunkener Autofahrer im Stadtteil Neckaststadt-West und flüchtete

anschließend von der Unfallstelle. Der 32-Jährige stieß gegen 20.15 Uhr aufgrund

seiner starken Alkoholisierung mit seinem BMW auf einem Parkplatz in der

Riedfeldstraße gegen einen verkehrsbedingt wartenden 44-jährigen BMW-Fahrer.

Anschließend fuhr er einfach weiter. Ein Zeuge, der den Unfall beobachtet hatte,

verständigte die Polizei und folgte dem Flüchtenden zunächst. Dabei konnte der

Zeuge noch beobachten, wie dieser an der Einmündung

Riedfeldstraße/Untermühlaustraße das Rotlicht der dortigen Ampel missachtete. In

der Waldhofstraße verlor er den flüchtenden BMW jedoch aus den Augen. Er hatte

sich jedoch das Kennzeichen merken und der Polizei übermitteln könne.

Im Rahmen einer Fahndung, in die auch Polizeikräfte des benachbarten

Polizeipräsidiums Rheinpfalz einbezogen waren, konnte das Fahrzeug schließlich

nahe dem Wohnort des Fahrzeughalters in Bad Dürkheim ausgemacht und gestoppt

werden. Bei der Kontrolle bemerkten die Beamten der Polizeiinspektion Bad

Dürkheim deutlichen Alkoholgeruch im Atem des 32-jährigen Fahrers. Ein

Alkoholtest ergab einen Wert von 3,2 Promille. Dem Mann wurde daraufhin eine

Blutprobe entnommen.

Eine Überprüfung des Mannes ergab, dass dieser nicht im Besitz einer

Fahrerlaubnis ist. Diese war ihm bereits zuvor aufgrund weiterer

Verkehrsstraftaten entzogen worden.

Bei der weiteren Überprüfung stellten die Beamten weitere frische Unfallspuren

am Fahrzeug fest, die nicht mit den Schäden des Unfalls in der Riedfeldstraße in

Einklang zu bringen sind.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu möglichen weiteren Unfällen geben können,

sowie Geschädigte weiterer Unfälle werden gebeten, sich beim Polizeirevier

Mannheim-Neckarstadt, Tel.: 0621/3301-0 zu melden.

Mannheim-Innenstadt: Drei Unbekannte beschädigen Auto – Zeugen gesucht

Mannheim-Innenstadt (ots) – Am frühen Sonntagmorgen beschädigten drei unbekannte

Männer in der Mannheimer Innenstadt einen Opel mit Faustschlägen gegen

Außenspiegel, Motorhaube und Kotflügel. Gegen drei Uhr schlugen die drei Männer

am Carl-Philipp-Platz am Durchgang zum Schlossgarten mit Fäusten auf das

Fahrzeug ein und beschädigten den Außenspiegel, die Motorhaube und den

Kotflügel. Der Sachschaden wird auf rund 1.500 Euro geschätzt.

Die Geschädigte, die den Vorfall beobachten konnte, beschrieb die der männlichen

Täter wie folgt:

Täter 1:

Mitte 20

Ca. 175 cm groß

Schlanke Erscheinung

Kurze, dunkle Haare

Komplett weiß gekleidet

Trug eine schwarze Umhängetasche über die Brust

Täter 2:

Mitte 20

Ca. 185 cm groß

schlank

Kurze, dunkle Haare

Trug ein weinrotes T-Shirt und kurze Hosen

Täter 3:

Mitte 20

Ca. 175 cm groß

Kurze, dunkle Haare

Schwarz gekleidet

Zeugen, die auf den Vorfall aufmerksam geworden sind und sachdienliche Hinweise

geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt, Tel.:

0621/174-3310 zu melden.

Mannheim-Seckenheim: Brand auf Kleingartenanlage, vier Gartenhäuschen brennen fast völlig nieder

Mannheim-Seckenheim (ots) – In der Kleinkartenanlage Heckweg kam in einem

Gartenhaus vermutlich zu einer Verpuffung und die Flammen griffen schnell auf

drei weitere Grundstücke über. Insgesamt brannten dadurch vier Gartenhäuschen

fast völlig nieder.

Über die Höhe des Sachschadens können bisher keine Angaben gemacht werden. Fakt

ist, dass wohl alle Gartenlauben neu errichtet werden müssen.

Die Ursache konnte bisher noch nicht abschließend geklärt werden. Derzeit gehen

die Feuerwehr und die Polizei von keiner strafbaren Handlung aus. Die

Ermittlungen dauern an.

Am gestrigen Sonntag, kurz nach 18 Uhr wollte ein 61-jährige Pächter sein

Gartengrundstück in der Kleingartenanlage Heckweg gerade verlassen, als es

plötzlich zu einem lauten Knall im Inneren seiner Gartenlaube kam. Schnell griff

das entstandene Feuer auf seine Laube über.

Die Flammen griffen auch anschließend auf drei weitere Parzellen über und auch

dort brannten die Gartenhäuschen fast völlig nieder.

Beim Eintreffen der Polizei waren bereits die Berufsfeuerwehr Mannheim und

vorsorglich ein Rettungswagen vor Ort. Die Löscharbeiten konnten innerhalb einer

Stunde schnell abgeschlossen werden. Anschließend übernahm die Feuerwehr noch

die Nachlöscharbeiten. In den Lauben und auf den Parzellen hielten sich keine

Personen auf und es wurde niemand verletzt.

Da nicht auszuschließen war, dass in den Gartenlauben gefüllte Gasflaschen

aufbewahrt werden, sperrte die Polizei den Gefahrenbereich ab. Interessierte

Passanten behinderten nicht die Maßnahmen der Einsatzkräfte.

Mannheim-Neckarau: Einbruch in zwei Gartenhütten – Tatzusammenhang wahrscheinlich; Polizei ermittelt und bittet um Hinweise

Mannheim-Neckarau (ots) – Im Zeitraum von Donnerstag, 12.05.2022, 17:00 Uhr bis

Samstag, 14.05.2022, 09:10 Uhr brachen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter

in zwei im Promenadenweg, Höhe Hausnummer 5, befindlichen Gartenhäuser ein und

entwendeten aus einer der Hütten eine Kamera mit Zubehör im Wert von rund 200

Euro.

Zunächst meldete sich ein 57-Jähriger beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau und

teilte einen Einbruch in sein Gartenhaus mit. Der oder die Unbekannten hatten

sich offenbar über das Gartentor gewaltsam Zutritt zu dem Grundstück verschafft

und im Anschluss die Gartenhütte durchsucht. Entwendet wurde nach derzeitigem

Kenntnisstand nichts. Kurz darauf verständigte dann eine 54-Jährige die Polizei,

nachdem der oder die Unbekannten mehrere Fensterscheiben an ihrem Gartenhaus

eingeschlagen und eine Kamera sowie entsprechendes Zubehör aus diesem entwendet

hatten. Die Höhe des entstandenen Gesamtsachschadens ist derzeit noch nicht

bekannt.

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarau hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen

und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Tel.:

0621 833970 zu melden.

Mannheim-Rheinau: Passant schlägt Einbrecher in die Flucht; Polizei ermittelt und sucht weitere Zeugen

Mannheim-Rheinau (ots) – Am Freitagmorgen gegen 05:50 Uhr versuchte ein bislang

unbekannter Täter sich gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten eines Kiosks in

der Essener Straße zu verschaffen, indem er eine Zugangstür gewaltsam

aufhebelte. Noch während der Tatausführung wurde der Unbekannte durch einen

zufällig vorbeikommenden Passanten gestört, woraufhin er die Flucht ergriff. Das

mitgeführte Werkzeug ließ der Einbrecher an der Tatörtlichkeit zurück. Dieses

wurde wiederum durch Einsatzkräfte des Polizeireviers Mannheim-Neckarau

sichergestellt und der Zentralen Kriminaltechnik der Kriminalpolizeidirektion

Heidelberg zwecks Spurensicherung übergeben. An der Tür entstand ein geschätzter

Gesamtschaden in Höhe von rund 1000 Euro.

Täterbeschreibung:

männlich, ca. 30-35 Jahre alt, ca. 170 cm groß, normale Statur, grauer Pullover

mit Kapuze, kurze blaue Jeanshose

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Tatverdächtigen sowie dessen weiterer

Fluchtrichtung geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier

Mannheim-Neckarau, unter der Tel.: 0621 833970 zu wenden.

Mannheim: Demonstrationen „Solidarität mit Palästina“ und „Gegen jeden Antisemitismus und Solidarität mit Israel“

Mannheim (ots) – Am Sonntagnachmittag um 15 Uhr begann auf dem Ehrenhof eine

Demonstration zum Thema „Solidarität mit Palästina“, an welcher insgesamt rund

180 Personen teilnahmen. Gegen 17:30 Uhr bewegten sich die Demonstranten in Form

eines Aufzuges durch die Innenstadt am Paradeplatz vorbei in Richtung der

Kapuzinerplanken. Dort fand kurz nach 18 Uhr eine Abschlusskundgebung statt.

Während der Kundgebung am Ehrenhof stellten Einsatzkräfte der Polizei eine

Flagge sowie zwei Schilder sicher, welche jeweils einen Anfangsverdacht für

Straftaten begründen könnten. Dies wird im Rahmen der weiteren Ermittlungen

näher geprüft. Während des Aufzuges wurde aus der Menge heraus „Israel bringt

Kinder um“ und „Israel bringt Frauen um“ skandiert. Der Aufzug wurde angehalten.

Nach einer polizeilichen Lautsprecherdurchsage gab es keine gleichgelagerten

Zwischenrufe mehr. Bezüglich der vorgenannten Rufe wurde eine Person

identifiziert. In diesem Fall wird der strafrechtliche Hintergrund nun näher

geprüft. Eine weitere Demonstration mit dem Thema „Gegen jeden Antisemitismus

und Solidarität mit Israel“ fand gegen 16:30 Uhr am Paradeplatz statt. In der

Spitze nahmen hier rund 50 Personen teil. Die Versammlung war gegen 17:30 Uhr

beendet und verlief ohne besonderen Vorkommnisse.

Mannheim-Oststadt: Technischer Defekt löst Fahrzeugbrand aus

Mannheim (ots) – Am späten Samstagabend, gg. 23.30 Uhr, befuhr ein 43-jähriger

BMW-Fahrer die Werderstraße in Richtung Beethofenstraße. Auf Höhe der Hausnummer

30 bemerkte er plötzlich eine starke Rauchentwicklung unter der Motorhaube

seines Fahrzeuges, weshalb er sein Auto auf einem Parkplatz abstellte. Kurz

darauf fing es im Motorraum an zu brennen. Durch die Flammen und die entstehende

Hitze wurden vier angrenzend parkende Fahrzeuge beschädigt. Durch die

hinzugerufene Feuerwehr, welche mit einem Löschfahrzeug vor Ort kam, wurde der

Brand schnell gelöscht. Zu einem Personenschaden kam es glücklicherweise nicht.

Die genaue Schadenshöhe ist noch unbekannt. Eine Überprüfung ergab, dass für den

BMW kein gültiger Versicherungsschutz bestand. Aktuell wird von einem

technischen Defekt als Brandursache ausgegangen. Die genauen Ermittlungen hierzu

hat das Polizeirevier Mannheim-Oststadt aufgenommen.

Mannheim-Innenstadt: Porschefahrer trotz Fahrverbot mit 2,3 Promille unterwegs

Mannheim (ots) – Am Sonntagmorgen, gegen 05:45 Uhr, unterzog eine Streife des

Polizeirevieres Mannheim-Neckarstadt im Bereich des Quadrates F 2 einen

37-jährigen Porschefahrer. Im Verlauf der Kontrolle bemerkten die Beamten bei

dem PKW-Fahrer, dass dieser nach Alkohol roch. Ein Atemalkoholtest ergab 2,3

Promille. Weiterhin stellte sich bei der Kontrolle heraus, dass dieser nicht

mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und ein gerichtliches Fahrverbot besteht.

Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet eine Strafanzeige wegen

Trunkenheit im Verkehr und fahren ohne Fahrerlaubnis.

Mannheim – Motorradfahrer nach Kollision mit PKW schwer verletzt

Mannheim (ots) – Schwer verletzt wurde ein 20-jähriger Motorradfahrer, der am

Freitagnachmittag gegen 15.30 Uhr die Wachenburgstraße von der B 36 kommend in

Richtung Mannheim-Hochstätt befuhr und hier gegen den KIA eines 58-Jährigen

prallte, der unachtsam vom Fahrbahnrand anfuhr und auf der Straße wenden wollte,

ohne auf den rückwärtigen Verkehr zu achten. Der Motorradfahrer wurde beim

Zusammenstoß auf die Straße geschleudert und erlitt schwere Verletzungen in Form

von Knochenbrüchen und Prellungen. Er musste in ein Mannheimer Krankenhaus

eingeliefert werden. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden

in Höhe von ca. 15.000 Euro. Die Wachenburgstraße war während der Unfallaufnahme

für ca. 2 Stunden gesperrt.

Mannheim-Feudenheim: Haltestelle Adolf-Damaschke-Ring – Verkehrsunfall zwischen Pkw und Straßenbahn – Rettungskräfte auf Anfahrt

Mannheim (ots) – Wie am späten Samstagabend berichtet, kam es gegen 22 Uhr zu

einem Verkehrsunfall in Höhe der Haltestelle Adolf-Damaschke-Ring. Hierbei

befuhr eine 74-Jährige mit ihrem VW Golf die Straße am Aubuckel in Richtung

Feudenheimer Straße. In Höhe der Einmündung Andreas-Hofer-Straße wollte sie den

Gleisbereich der Straßenbahn überqueren, um in die Andreas-Hofer-Straße

abzubiegen. Hierbei übersah die 74-Jährige die in gleicher Richtung fahrende

Straßenbahn und kollidierte mit dieser im Einmündungsbereich. Hierbei wurde der

VW Golf auf der Fahrerseite durch die Straßenbahn getroffen, dass die

Geschädigte durch die Feuerwehr über die Beifahrerseite aus dem Pkw gerettet

werden musste. Anschließend wurde die Geschädigte in ein umliegendes Krankenhaus

zur weiteren Behandlung gebracht. Dieses konnte sie aber nach kurzer ambulanten

Behandlung wieder verlassen, da sie sich nur leichte Verletzungen zuzog. Am VW

Golf entstand Sachschaden in Höhe von 8.000 EUR. An der Straßenbahn beläuft sich

der Schaden auf 10.000 EUR. Der VW Golf war nicht mehr fahrbereit und musste

abgeschleppt werden. Die Straßenbahn wurde zum Depot zurückgefahren und zunächst

außer Dienst gestellt. Durch die Bergungsmaßnahmen war die Straßenbahnverbindung

zwischen 21:49 Uhr – 23:20 Uhr gestört.

Mannheim-Oststadt: Rücksichtsloser Autofahrer in Mannheim unterwegs – Zeugenaufruf!

Mannheim (ots) – Ein 22-jähriger Mann fiel am Donnerstagabend im Mannheimer

Stadtteil Oststadt durch seine rücksichtslose und verkehrswidrige Fahrweise auf.

Eine Polizeistreife bemerkte den 22-Jährigen als er mit seinem Mercedes CLS 500

den Friedrichsplatz stadtauswärts befuhr. Dabei war er mit einer Geschwindigkeit

von fast 90 km/h, anstatt der hier erlauben 30 bzw. 50 km/h unterwegs. Im

weiteren Verlauf fuhr er die Augustaanlage mit Geschwindigkeiten bis zu über 120

km/h entlang. Dabei fuhr er voranfahrenden Verkehrsteilnehmer stark auf, um

diese zum Spurwechsel zu bewegen. Er bremste nur ab, um andere

Verkehrsteilnehmer rechts oder links überholen zu können und anschließend, unter

der Ausnutzung der vollen Leistung seines Fahrzeugs, wieder stark zu

beschleunigen und die höchstmögliche Geschwindigkeit zu erreichen. Erst nachdem

das Fahrzeug das Planetarium passiert hatte, gelang es den Beamten, die dem

Fahrzeug gefolgt waren, den 22-Jährigen zu stoppen.

Gegen den jungen Mann wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung sowie Teilnahme

an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen ermittelt. Sein Fahrzeug muss er jetzt

wohl zunächst in der Garage stehen lassen, da sein Führerschein einbehalten

wurde.

Zeugen oder Gefährdete des rücksichtslosen Fahrverhaltens des 22-Jährigen werden

gebeten sich beim Verkehrsdienst Mannheim unter 0621/174-4222 zu melden.