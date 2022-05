Frankfurt-Dornbusch: Widerstand in Hofeinfahrt

Frankfurt (ots) – (dr) Polizeibeamte haben am Samstagabend, den 14. Mai 2022,

einen 22-Jährigen auf dem Hof des 12. Polizeireviers festgenommen. Der junge

Mann leistete bei seiner Festnahme Widerstand. Zuvor hatte er sich noch vor das

Auto einer Frau gestellt, als diese gerade das Revier verlassen wollte. Zwei

Funkwagen befuhren gegen 20:45 Uhr die Einfahrt des Polizeireviers, als ein

22-jähriger Mann einen Beamten durch das geöffnete Fenster des Streifewagens mit

den Worten „Was ist, was guckst du so?“ ansprach. Als die beiden Streifen „Am

Schwalbenschwanz 3“ ihre Polizeifahrzeuge abstellten, bemerkten die Beamten, wie

der Mann einem Auto, welches gerade vom Hof fahren wollte, hinterherrannte, ins

Fahrzeuginnere griff und sich vor das Fahrzeug stellte. Offensichtlich

behinderte er eine Frau, die gerade dabei war, das Revier zu verlassen. Die

Beamten nahmen den jungen Mann wegen des Verdachts der Nötigen vorläufig fest.

Hierbei leistete dieser Widerstand und beleidigte sie mehrfach. Ein Beamter

verletzte sich leicht, konnte seinen Dienst aber fortsetzen. Für den 22-jährigen

folgte eine erkennungsdienstliche Behandlung sowie eine Blutentnahme. Der bei

dem Vorfall mutmaßlich unter dem Einfluss von Betäubungsmittel stehende Mann

wurde nach Beendigung aller polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß

gesetzt

Frankfurt-Gutleutviertel: Kriminalpolizei ermittelt zu Raubstraftat und sucht Zeugen

Frankfurt (ots) – Am 08.05.2022, zwischen 10:00 Uhr und 10:30 Uhr, versuchten

zwei alkoholisierte Täter (33 Jahre alt und 30 Jahre alt), einen 30-Jährigen

unter Anwendung von Gewalt auszurauben. Das Opfer konnte sich losreißen und

flüchten. Dabei bat der Mann einige Passanten um Hilfe. Geschehen war dies in

der Straße „Am Elektrizitätswerk“ in Frankfurt am Main. Der 30-Jährige flüchtete

über die Main-Neckar-Brücke und die Deutschordenstraße in Richtung Niederräder

Landstraße bzw. in Richtung des dortigen Blutspendedienstes. Der 30-Jährige gab

an, mehrfach Passanten, auch an der Straße „Am Elektrizitätswerk“, angesprochen

und um Hilfe gebeten zu haben. Die Personalien dieser Personen sind der Polizei

allerdings nicht bekannt. Diese Personen sowie alle Zeugen, die ggf.

Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich zeitnah bei jeder

Polizeidienststelle oder direkt bei der Frankfurter Kriminalpolizei unter der

Rufnummer 069 – 755 51499 zu melden.

Festnahme im Frankfurter Hauptbahnhof

Frankfurt am Main (ots) – Aufgrund einer vorliegenden Täterbeschreibung konnten

Beamte der Bundespolizei am Samstag einen 39-jährigen wohnsitzlosen Mann im

Frankfurter Hauptbahnhof festnehmen. Der hatte nur wenige Stunden zuvor einem

schlafenden Reisenden den Rucksack entwendet. Den gestohlenen Rucksack führte

der Mann nicht mehr mit sich und über dessen Verbleib wollte er sich auch nicht

äußern. Nach Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wegen Diebstahls, wurde er

dem Haftrichter vorgeführt und danach in Haft genommen.