Polizei Werra-Meißner-Kreis

Zum Auftakt der landesweiten Verkehrsaktion „Schwächere Verkehrsteilnehmer“ haben Beamte der Polizeidirektion Wera-Meißner unter den Schwerpunktmottos „MAXIMAL mobil bleiben – mit Verantwortung“ und „Schulwegsicherung“ am Montag mehrere Kontrollstellen eingerichtet und dabei hauptsächlich die Geschwindigkeit im Bereich von Schulen, Kindertagesstätten und Seniorenheimen überwacht.

Lasermessung in der Eschweger Straße in Wendershausen, Höhe Kindergarten

In dem Witzenhäuser Ortsteil Wendershausen kontrollierten die Beamten ab etwa 07.20 Uhr bis ca. 10.00 Uhr den Fahrzeugverkehr in Höhe des Kindergartens in der Eschweger Straße. In der dortigen 30-er Zone unterzogen die Beamten insgesamt 24 Fahrzeuge und 32 Personen einer Kontrolle. In der Hauptsache wegen Geschwindigkeitsverstößen mussten die Beamten drei gebührenpflichtige Verwarnungen aussprechen. In weiteren 12 Fällen leiteten die Beamten dann wegen der Verstöße entsprechende Ordnungswidrigkeitsverfahren ein. Wegen eines ausländischen Lkw-Fahrers, der zu schnell war, mussten die Beamten zudem eine Sicherheitsleistung erheben.

Lasermessung in der Schulstraße in Fürstenhagen; im Bereich der Kita und der Grundschule

In der Schulstraße in Fürstenhagen richteten die Beamten der Polizeidirektion Werra-Meißner am Montag ebenfalls eine Kontrollstelle zwischen 07.30 Uhr und 14.00 Uhr ein. Im Bereich der Kita „Forellenfänger“ und der „Grundschule am Fischbach“ registrierten die Beamten in dem genannten Zeitraum insgesamt 19 Geschwindigkeitsverstöße, von denen 17 mit Barverwarnungen abgegolten wurden. In den zwei anderen Fällen leiteten die Beamten entsprechenden Ordnungswidrigkeitsverfahren ein. Darüber hinaus fielen drei Fahrzeugführer dadurch auf, dass sie nicht angeschnallt waren, in einem weiteren Fall mussten die Beamten den Transport eines Kindes auf dem Beifahrersitz ohne entsprechende Sitzschale monieren. Dazu kamen noch zwei festgestellte Fahrzeugmängel.

Lasermessung in der Dünzebacher Straße in Eschwege (seit kurzem 30 km/h-Zone im Bereich der Brüder-Grimm-Schule)

Zudem haben sich Beamte der Eschweger Polizei am Montagvormittag mit der Laserpistole unweit der Brüder-Grimm-Schule in der Dünzebacher Straße in Eschwege postiert und den stadteinwärts fließenden Verkehr zwischen 09.30 Uhr und 10.30 Uhr etwas genauer unter die Lupe genommen. Bei über 50 Fahrzeugen haben Polizeioberkommissar Marco Hahn und seine Kollegen die Geschwindigkeit gemessen, gut 15 davon wurden beanstandet und einer Kontrolle unterzogen.

„Die von uns kontrollierten Autofahrer haben diese Geschwindigkeitsreduzierung offenbar noch nicht verinnerlicht. Die gefahrene Geschwindigkeit war in den 15 Fällen zwar erhöht, aber immer noch im Verwarnungsbereich. Da seitens der Stadt Eschwege die Reduzierung an der Stelle auf 30 km/h aber erst vor wenigen Tagen vorgenommen wurde, haben wir bei unserer Kontrolle dem über die Jahre gefestigten „Routineeffekt“ Rechnung getragen und lediglich „mündliche Verwarnungen“ ausgesprochen“, so Hahn.

Positive Kontrollbilanz

Trotz einiger Geschwindigkeitsverstöße, zogen die verantwortlichen Beamten unter dem Strich dennoch eine positive Kontrollbilanz. Erhebliche „Geschwindigkeitsausreißer“ gab es nicht zu verzeichnen, die festgestellten Verstöße befinden sich größtenteils noch im eher niedrigschwelligen Verwarnungsgeldbereich. Ein Großteil der Verkehrsteilnehmer war zudem verantwortungsbewusst und gemäßigt in den sensiblen Verkehrsbereichen unterwegs und blieb ohne Beanstandungen.

Einbruch in Postverteilerzentrum BSA; Polizei sucht Zeugen

In Bad Sooden-Allendorf sind Unbekannte zwischen Samstagnachmittag 14.45 Uhr und Montagmorgen 07.00 Uhr in die Räumlichkeiten des Postverteilerzentrums in der Straße „Am Bahnhof“ eingebrochen. Geklaut wurde bei dem Vorfall aber lediglich ein geringer 2-stelliger Bargeldbetrag aus einem Sparschwein. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0.

Polizei Hessisch Lichtenau

Auffahrunfall

Heute Morgen kam es gegen 08.40 Uhr zu einem Auffahrunfall in der Ortslage von Epterode.Ein 66-jähriger Autofahrer und eine 35-jährige Autofahrerin, beide aus Großalmerode, befuhren in dieser Reihenfolge die Epteroder Straße aus Richtung der Straße „Am Holzrain“ kommend, in Richtung Zimmerplatzstraße. Als der 66-Jährige in eine linksseitig gelegene Einfahrt einfahren wollte und dazu mit seinem Fahrzeug zurücksetzte, übersah er den nachfolgenden Pkw der 35-Jährigen und stieß mit ihr zusammen. Am Auto des Verursachers entstand ein Schaden von 2000 Euro, der Schaden an dem anderen Fahrzeug ist noch nicht abschließend beziffert.

Polizei Witzenhausen

Sachbeschädigung durch Graffiti; Polizei sucht Zeugen

Im Verlauf des vergangenen Wochenendes kam es an mindestens drei verschiedenen Örtlichkeiten in der Steinstraße von Stadt Witzenhausen zu frischen Sachbeschädigungen in Form von Graffitis. Dementsprechend hat die Polizei in Witzenhausen nun strafrechtliche Ermittlungen aufgenommen. Unbekannte sprühten zwischen Freitag 18.15 Uhr und Montagmorgen 09.00 Uhr auf die Schaufensterscheibe eines Elektrogeschäfts mit schwarzer Farbe das Wort „Qam“ auf. Der Schaden wird mit 500 Euro angegeben.

Ebenfalls in der Steinstraße und in unmittelbarer Nähe zu dem besagten Geschäft wurde des Weiteren ein Verkehrszeichen (Verbot der Einfahrt) mit einem schwarzen „Q“ beschmiert. Den Schaden beziffern die Beamten hier auf 200 Euro.

Außerdem wurde an der Zufahrtsrampe zum Klinikum Werra-Meißner eine Hinweistafel des Klinikums ebenfalls mit einem schwarzen „Q“ verunstaltet. Der Schaden beläuft sich hier gleichsam auf 200 Euro. Die Polizei in Witzenhausen ermittelt aufgrund dieser Vorfälle nun wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise unter der Nummer 05542/9304-0.

Gegen Hydrant gerollt

Um 18:27 Uhr hatte gestern Abend ein 39-Jähriger aus Eschwege seinen Pkw, den er in der Wallgasse in Eschwege abgestellt hatte, nicht ausreichend gegen Wegrollen gesichert. Dadurch setzte sich das Auto in Bewegung und beendete die Fahrt an einem Hydranten. Es entstand augenscheinlich nur Sachschaden en dem Pkw in Höhe von ca. 500 EUR.

Motorradfahrer kommt zu Fall

Um 10:33 Uhr befuhr gestern Vormittag ein 69-Jähriger aus Seelze mit seinem Motorrad die L 3334 von Rodebach in Richtung Germerode. In Höhe der Abzweigung zum dortigen Tierpark kam er mit dem Krad von der Straße ab und fuhr in den dortigen Graben. Dadurch überschlug sich das Motorrad, wodurch er 69-Jährige über den Lenker geschleudert wurde. Mit Prellungen wurde der 69-Jährige zur weiteren Untersuchung in das Krankenhaus gebracht. Am Krad entstand ein Sachschaden von ca. 4000 EUR.

Einbruch in Vereinsheim

In der Nacht vom 14./15.05.22 drangen unbekannte Täter in das Vereinsgebäude des Adler Weidenhausen ein. Der oder die Täter haben sich einen Tonkübel aus dem Außenbereich des Vereinsheim zu Nütze gemacht und damit eine Fensterscheibe zerstört. Der Kübel konnte im Bereich der Theke aufgefunden werden. Offensichtlich wurde auch dieser Bereich durchsucht, nach bisherigem Erkenntnisstand jedoch nichts entwendet. Der Sachschaden wird mit 1500 EUR angegeben.

Dieseldiebstahl

Über das vergangene Wochenende wurden in Niederdünzebach vom Baustellengelände in der Straße „Am Bache“ zwei Baufahrzeuge aufgebrochen. Zunächst wurde an einem Bagger die Tür, welche zum Tank führt, aufgehebelt und das Vorhängeschloss am Tankdeckel „geknackt“. Anschließend wurden ca. 50 Liter Diesel abgepumpt, wobei mehrere Liter auf die Straße liefen, die durch die dort tätige Firma abgebunden wurden. Bei einem in der Nähe stehenden Radlader wurde die Motorhaube aufgebogen, um an den Tankdeckel zu gelangen. Aus diesem wurde dann ebenfalls der Kraftstoff abgepumpt. Der Gesamtschaden wird mit ca. 1800 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Sontra

Wildunfälle

Mit einem Reh kollidierte gestern Abend, um 21:10 Uhr, eine 23-jährige Pkw-Fahrerin aus Herleshausen, die auf der K 18 zwischen Willershausen und Pferdsdorf unterwegs war. Das Reh überlebte den Aufprall nicht; am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 800 EUR.

Ebenfalls mit einem Reh kollidierte gestern Abend, um 22:10 Uhr, ein 25-jähriger Pkw-Fahrer aus Sontra, der auf der K 28 zwischen Ulfen und Sontra unterwegs war. Das Reh lief anschließend davon; am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 1000 EUR.

Polizei Hessisch Lichtenau

Vorfahrt missachtet

9000 EUR Sachschaden entstanden bei einem Unfall, der sich gestern Nachmittag, um 17:45 Uhr, in Großalmerode ereignet hat. Zur Unfallzeit befuhr eine 76-Jährige aus Großalmerode die Straße „Wilhelm-Speck-Platz“ und beabsichtigte in Teichstraße abzubiegen. Dabei übersah sie den entgegenkommenden Pkw der von einer 21-Jährigen aus Sontra gefahren wurde, wodurch es zum Zusammenstoß kam. Der Pkw der 21-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Fahrerinnen blieben unverletzt.

Mülltonnen brennen

Unbekannte entzündeten in der Gustav-Siegel-Straße in Hessisch Lichtenau den Inhalt einer oder mehrerer Mülltonnen, welche dort direkt an der Hauswand abgestellt waren. Dadurch brannten die beiden Papiertonnen und die schwarze Tonne vollständig ab; die grüne Tonne sowie die Hauswand wurden durch das Feuer beschädigt. Die Tat ereignete sich zwischen dem 14.05.22, 20:00 Uhr und dem 15.05.22, 11:30 Uhr. Der Sachschaden wird mit ca. 2000 EUR angegeben. Hinweise nimmt die Polizei in Hessisch Lichtenau unter 05602/93040 entgegen.

Brand von zwei Holzstapel

Um 15:34 Uhr wird gestern Nachmittag durch Zeugen eine Rauchentwicklung zwischen Walburg und Küchen (Steinberg) gemeldet. Eine Überprüfung der Polizeistreife bestätigte, dass dort zwei Holzstapel brannten, so dass die Feuerwehr zur Brandbekämpfung alarmiert werden musste. Nach Auskunft eines Beamten von Hessen Forst brannten etwa 50 – 60 Holzmeter, wodurch sich der Schaden auf ca. 4000 – 5000 Euro belaufen dürfte. Zum Einsatz kamen die Feuerwehren aus Großalmerode, Küchen, Hessisch Lichtenau, Spangenberg, Helsa und Waldkappel, die den Brand gegen 17:40 Uhr unter Kontrolle hatten. Durch den Einsatz der Feuerwehren konnte trotz der anfangs schwierigen Wasserversorgung ein Übergreifen des Feuers auf das Waldgelände verhindert werden. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Brandstiftung und Herbeiführung einer Brandgefahr und nimmt Hinweise unter 05651/9250 entgegen.