Trunkenheitsfahrt selbst verhindert

Kaiserslautern (ots) – Eine verhinderte Trunkenheitsfahrt der etwas anderen Art hatten die Beamten der Polizeiinspektion in der Logenstraße am Sonntagmorgen. Gegen 6 Uhr erschien ein 34-jähriger Mann auf der Dienststelle und wollte einen Atemalkoholtest machen. Er sei in einer Diskothek gewesen und hätte auch Alkohol konsumiert.

Da er schon einmal seinen Führerschein wegen einer Trunkenheitsfahrt abgeben musste, wollte er nun seinen Alkoholwert wissen, bevor er mit seinem Pkw nach Hause fährt. Der Test ergab einen Wert von 0,64 Promille. Der Fahrzeugschlüssel des Mannes wurde bis zu seiner Nüchternheit sichergestellt. Die Beamten führten noch ein präventives Gespräch hinsichtlich der Folgen und Gefahren einer Trunkenheitsfahrt mit dem 34-Jährigen. |elz

Flasche auf Streifenwagen geworfen

Kaiserslautern (ots) – Sein aggressives Verhalten hat einem Mann aus dem Stadtgebiet am Montag einige Stunden in einer Polizeizelle eingebracht. Der 23-Jährige soll zunächst vor einer Diskothek zwei Frauen provoziert haben. Sie riefen die Polizei. Da kurze Zeit später noch eine Auseinandersetzung vor der Diskothek gemeldet wurde, rückten mehrere Streifen an.

Unmittelbar nach dem Eintreffen der Beamten warf der 23-Jähriege eine Flasche auf einen der Streifenwagen. Diese ging zu Bruch, der Streifenwagen wurde nicht beschädigt. Die Beamten nahmen den 23-Jährigen zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam. |elz

Einbruch in Gartenhaus

Kaiserslautern (ots) – Ein Gartenhaus am nördlichen Stadtrand ist am Wochenende zum Ziel von Einbrechern geworden. Eine Anwohnerin der Straße “Am Nussbäumchen” meldete der Polizei am Samstag, dass unbekannte Täter über Nacht gewaltsam in ihr Gartenhaus eingedrungen sind. Sie nahmen ein Stromaggregat mit, das in dem Häuschen abgestellt war.

Zeugen, denen zwischen Freitagabend, 20.30 Uhr, und Samstagmorgen, 9.15 Uhr, etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 – 2150 mit der Polizeiinspektion 1 in Verbindung zu setzen. |cri

Werkzeug aus Transporter geklaut

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte Täter haben sich am Wochenende in der Fabrikstraße Zugang zu einem Mercedes Vito geschafft und mehrere Gegenstände daraus gestohlen. Unter anderem griffen sich die Täter diverse Werkzeuge aus dem Laderaum sowie Ladekabel aus dem Handschuhfach. Der Gesamtwert der Sachen: rund 800 Euro.

Die Tatzeit liegt zwischen Samstagnachmittag, 17 Uhr, und Sonntagabend, 19 Uhr. Bislang gibt es keine Hinweise auf mögliche Täter. Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 – 2620 bei der Kriminalpolizei zu melden. |cri

LKW brennt aus

A6/Kaiserslautern (ots) – Ein Lkw hat heute Vormittag auf der BAB 6 gebrannt. Kurz vor dem Dreieick Kaiserslautern fing der 7,5 Tonner Feuer. Der Fahrer konnte sein Fahrzeug unverletzt verlassen. Die herannahende Feuerwehr konnte den kompletten Abbrand des Lasters nicht mehr verhindern.

Die A 6 musste für die Dauer der Lösch – und Bergungsarbeiten zwischen Kaiserslautern West und Dreieck Kaiserslautern in Fahrtrichtung Mannheim komplett gesperrt werden. Die Brandursache ist unklar. Die weiteren Ermittlungen laufen. |elz

Autos mutwillig beschädigt

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei sucht Zeugen, die am Wochenende in der Kohlenhofstraße etwas beobachtet haben. Hier wurde ein in Höhe der Hausnummer 12 geparktes Fahrzeug mutwillig beschädigt. Zwischen Freitag, 13 Uhr und Sonntag, 18:50 Uhr haben Unbekannte einen Betonbrocken gegen das Beifahrerfenster eines Pkws geworfen. Dadurch sprang die Scheibe. Zusätzlich beschädigte der Stein die Innenseite der Fahrertür.

Ebenfalls meldete sich am Sonntag ein 38-jähriger Mann bei der Polizei. Auch sein Auto, ein blauer Opel, wurde am Wochenende beschädigt. Er hatte den Wagen Zwischen Samstag, 0 Uhr und Sonntag, 11:30 Uhr ebenfalls in der Kohlenhofstraße in Höhe der Hausnummer 8 geparkt.

Bei seinem Wagen waren mehrere Türen durch einen Stein beschädigt worden. Aufgrund der räumlichen Nähe, können die beiden Fälle zusammenhängen. Die Polizei geht in beiden Fällen von einer mutwilligen Sachbeschädigung aus und bittet um Hinweise auf mögliche Täter unter Telefon 0631 369-2150. |elz

Wer hat den VW beschädigt?

Kaiserslautern (ots) – Eine Unfallflucht ist der Polizei am Sonntag von einem Parkplatz in der Straße “An der Kalause” in Höhe der Hausnummer 11 gemeldet worden. Der Halter des betroffenen VW stellte seinen Wagen gegen 15 Uhr ab. Als er gegen 21 Uhr zurückkam bemerkte er den Schaden an der linken Fahrzeugseite. Vom Verursacher fehlt jede Spur.

Aufgrund des Schadens muss davon ausgegangen werden, dass der unbekannte Fahrzeugführer vermutlich beim Ein- oder Ausparken mit dem weißen VW zusammenstieß. Zeugen, die Hinweise geben können, werden ebenfalls gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. |elz

Kreis Kaiserslautern

Gullydeckel gestohlen

Hochspeyer (ots) – Einen Gullydeckel haben Diebe in der Vogelgesangstraße gestohlen und damit eine Gefahrenstelle geschaffen. Ein Zeuge stellte den Diebstahl am Sonntag fest, meldete ihn der Polizei und sicherte das Loch vorsorglich ab.

Wie der Mann berichtete, hatte er in der Nacht zuvor zwischen 1.30 und 2 Uhr ein Geräusch gehört und nachgeschaut. Er konnte aber nur noch eine etwa drei- bis vierköpfige Gruppe sehen, die sich in Richtung Hauptstraße bewegte. Ob sie etwas mit dem Diebstahl zu tun hat, ist unklar.

Die Polizei bittet deshalb um weitere Zeugenhinweise unter Telefon 0631/369-2150. Von der Gruppe ist lediglich bekannt, dass ein männliches Mitglied auffallend groß und weiß gekleidet war. |cri

Fahrer eines Pkw-Gespanns mit Pferdeanhänger gesucht!

Otterberg (ots) – Auf der L382 zwischen Otterberg und Baalborn ist es am Sonntagnachmittag gegen 17.30 Uhr zu einem Unfall mit Fahrerflucht gekommen. Verantwortlich soll ein Motorradfahrer gewesen sein.

Ein wichtiger Zeuge könnte der Fahrer eines Pkw-Gespanns mit Pferdeanhänger sein, der zu dieser Zeit in Richtung Baalborn fuhr und von dem Motorrad überholt wurde. Der Unbekannte sowie weitere Verkehrsteilnehmer werden dringend gebeten, sich bei der Polizeiinspektion 1, Telefon 0631 / 369 – 2150, zu melden.

Eine 34-jährige Frau zeigte bei der Polizei an, dass sie gegen halb 6 mit ihrem dunklen Toyota Geländewagen vom Münchschwanderhof kommend in Richtung Otterberg fuhr, als ihr das Pkw-Gespann entgegen kam. Als sie bereits auf gleicher Höhe waren, sei der Motorradfahrer ausgeschert, um den Pferdeanhänger zu überholen. Dadurch befand sich der Biker zwischen den beiden Fahrzeugen.

Nach Angaben der Toyota-Fahrerin kollidierte das Motorrad mit ihrem Außenspiegel; setzte seine Fahrt aber fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Hinter dem Pkw-Gespann hätten sich noch mehr Fahrzeuge befunden. Aber offenbar bemerkte keiner der Fahrer etwas von der Kollision – alle fuhren unvermindert weiter. Sachschaden am Toyota: mehrere hundert Euro.

Über den Motorradfahrer konnte die 34-Jährige lediglich sagen, dass er eine teilweise neongelbe Oberbekleidung trug und eine dunkle Maschine fuhr. Die Ermittler sind deshalb an weiteren Hinweisen zum Fahrer und dem Motorrad interessiert. |cri

Scheibe eingeschlagen, Tasche gestohlen, Geld abgehoben

Waldleiningen (ots) – Am helllichten Sonntag haben unbekannte Täter im Bereich Waldleiningen zwei Fahrzeuge aufgebrochen. Die beiden betroffenen Autobesitzer hatten ihren jeweiligen Wagen, unabhängig voneinander, am Vormittag auf einem Parkplatz im Wald an der L504 abgestellt.

Den Suzuki SX4 einer 38-jährigen Frau knackten die Unbekannten zwischen 10.45 und 11.25 Uhr. Abgesehen hatten es die Täter auf eine Handtasche, die sie im Wageninneren entdeckten. Zusammen mit der Tasche erbeuteten sie eine Geldbörse, in der sich Bargeld, Scheckkarte, Personalausweis und Krankenkassenkarte befanden.

Ähnlich ging es dem Besitzer eines Opel Corsa, der seinen Pkw gegen 10.30 Uhr geparkt und verschlossen hatte. Als er gegen 13 Uhr zu seinem Auto zurückkam, stellte er fest, dass in der Zwischenzeit eine Seitenscheibe eingeschlagen wurde.

Die Überprüfung des Innenraums ergab, dass der Wagen entriegelt und das Handschuhfach durchwühlt wurde. Die Beute der Täter: Ein Schlüsselbund sowie eine Handtasche, in der sich unter anderem eine Geldbörse mit Personalausweis, Kredit- und EC-Karte, Krankenkassenkarte sowie Bargeld befand.

Doch damit nicht genug: Wenig später meldete sich der Betroffene erneut und teilte mit, dass die Diebe die gestohlene EC-Karte dazu benutzt haben, in Hochspeyer an einem Geldautomaten Bargeld abzuheben. Der Gesamtschaden liegt deshalb im 4-stelligen Bereich.

In diesem Zusammenhang noch einmal der dringende Appell: Lassen Sie keine Wertgegenstände im Auto zurück, auch keine Taschen! Und stellen Sie sicher, dass im Innenraum nichts herumliegt, was für potenzielle Diebe mit einem Blick von außen durch die Scheibe interessant sein könnte.

Darüber hinaus: Bewahren Sie Ihre EC-Karte und die dazugehörige PIN niemals am selben Ort auf, schon gar nicht zusammen im Geldbeutel! |cri

Im Schwimmbad auf Wertsachen achten

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Einem 15-jährigen Jungen ist am Sonntagnachmittag im Schwimmbad der Rucksack gestohlen worden und mit ihm ein iPhone, Kopfhörer, eine Lautsprecherbox sowie der Geldbeutel samt Inhalt. Nach Angaben des Jugendlichen hatte er den Rucksack an seinem Liegeplatz deponiert und war mit Freunden gegen 16 Uhr zum Volleyballfeld gegangen. Als sie eine halbe Stunde später zu ihrem Platz zurückkehrten, war der Rucksack nicht mehr da.

Die Polizei sucht Zeugen, die gesehen haben, wer sich die Tasche unter den Nagel gerissen hat, und empfiehlt, am besten keine Wertgegenstände mit ins Freibad zu nehmen, beziehungsweise diese nicht unbeaufsichtigt zu lassen. |cri