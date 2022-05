Diensthund erschnüffelt Drogen – Kokain-Dealer festgenommen

Mainz-Mombach (ots) – Die Mainzer Kriminalpolizei führt im Auftrag der Staatsanwaltschaft Mainz seit Anfang des Jahres ein Ermittlungsverfahren gegen zwei 21-jährige Männer aus Mainz, wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen unerlaubten Handels mit Kokain. Nach einer längerfristigen Observation konnte einer der Männer bereits am 01.05.2022 von den Ermittlern des Rauschgiftkommissariats in der Mainzer Innenstadt festgenommen werden.

Bei einer anschließenden Durchsuchung der gemeinsamen Wohnung der Männer konnten von einem Rauschgiftspürhund Drogen aufgefunden werden. Insgesamt erschnüffelte der Vierbeiner über 450 einzeln verpackte “Kokain-Portionen” und weitere Drogenvorräte der beiden Dealer. Zudem konnte Bargeld in 5-stelliger Höhe aufgefunden und sichergestellt werden.

Nach einer Vorführung beim Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Mainz wurde gegen beide Beschuldigte Untersuchungshaft angeordnet und sie wurden in zwei Justizvollzugsanstalten eingeliefert.

Kletterer auf Kesselwagen sorgen für Zugverspätungen

Mainz (ots) – Auf eine mehr als leichtsinnige Idee kamen 2 Männer am Freitag 13.05.2022. Kurz nach 22:00 Uhr wurden diese im Bahnhof Mombach beobachtet wie sie sich auf einem Kesselwagen aufhielten. Auf diesen kletterten sie und kamen der Oberleitung gefährlich nahe. Nach Meldung des Sachverhaltes durch den Fahrdienstleiter wurde umgehend eine Gleissperrung sowie die Stromabschaltung veranlasst.

Zwei Streifen der Bundespolizei erreichten den Bahnhof unverzüglich und konnten vor Ort eine der beiden Personen feststellen. Die zweite Person konnte flüchten. Den Mann erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren. Insgesamt kam es aufgrund dessen bei sechs Zügen zu Verspätungen, ein IC musste umgeleitet werden und die Gleise bzw. die Stromleitung waren für ca. 30 Minuten gesperrt.

Wichtiger Hinweis:

Eine Bahnoberleitung verfügt über eine Spannung von 15 000 Volt, das entspricht dem 65-fachen Wert einer üblichen Haushaltssteckdose. Nur die Annäherung an eine Bahnoberleitung kann aufgrund möglicher Spannungsüberschläge bedeuten mit seinem Leben zu spielen!

Quelle: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

Seniorin durch falsche Handwerker betrogen

Mainz-Oberstadt (ots) – Zu einem Schaden in fünfstelliger Höhe kam es bei einem Trickdiebstahl, bei welchem 2 vermeintliche Handwerker eine 87-jährige Mainzerin aufs Glatteis führten. Die beiden Männer klingelten am vergangenen Donnerstag gegen 11 Uhr bei der Seniorin und gaben an, dass sie das Wasser überprüfen müssten. In diesem Rahmen begab sich einer der Täter gemeinsam mit ihr in das Badezimmer, wo die Frau sämtliche Wasserhähne aufdrehen sollte.

Aufgrund angeblicher Angst vor dem Hund der Mainzerin schließ der Mann hierbei die Badezimmertür. Sein Kollege würde sich derzeit im Keller befinden. Nachdem die beiden Handwerker feststellten, dass alles in Ordnung sei, verließen sie das Haus der 87-Jährigen wieder. Erst 2 Tage später fiel der Dame schließlich auf, dass sämtlicher Schmuck aus ihrem Schlafzimmer entwendet wurde.

Die beiden Täter kann sie wie folgt beschreiben:

Beide waren mit einem Blaumann bekleidet.

Täter 1: 40-45 Jahre alt, 170-175cm groß, kräftige Statur, helle und kurz rasierte Haare, rundes Gesicht.

Täter 2: sehr groß und schmal, schwarze Haare.

Die Kriminalpolizei in Mainz hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer zum oben genannten Zeitpunkt verdächtige Feststellungen im Bereich der Göttelmannstraße getätigt hat oder sonstige sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-3633 in Verbindung zu setzen.

Ihre Polizei auf dem Rheinland-Pfalz-Tag

Mainz (ots) – Mit zahlreichen Aktionen und Programmpunkten ist auch die rheinland-pfälzische Polizei auf dem Rheinland-Pfalz-Tag unter dem Motto “75 Jahre Polizei RLP” vertreten. So finden neben einer großen Wassershow auch viele Programmpunkte auf einer Aktionsfläche, auf der “RLP-sicher – Bühne” (Nr. 11 auf der Veranstaltungskarte) und in einem großen Polizeizelt statt.

Bei der großen Wassershow auf dem Rhein am Samstagmittag, zeigen Spezialkräfte gemeinsam mit der Wasserschutzpolizei und einem Polizeihubschrauber ihr ganzes Können. Dabei arbeiten sie eng mit Einsatzkräften der Feuerwehr und weiteren Hilfsorganisationen zusammen.

Direkt im Anschluss zeigen Einsatztrainer der Polizei RLP verschiedene Einsatztechniken auf der Aktionsfläche am Rheinufer. Auf der Blaulichtbühne am Fischtorplatz kann man am Samstagmittag bereits kurz zuvor 2 Darsteller aus der erfolgreichen SWR-Doku-Serie “Nachtstreife” im Interview erleben und später im Zelt der Polizei RLP, bei einem “meet and greet” mit ihnen ins Gespräch kommen.

Das Landespolizeiorchester und die Brass Band werden am Samstagnachmittag für gute Unterhaltung sorgen.

An den vielen Infoständen im Zelt und dem Sicherheitsmobil der Polizei Rheinland-Pfalz am Rheinufer können sich Bürgerinnen und Bürger rund um die Uhr informieren. Sie finden uns am Rheinufer im Bereich “RLP-sicher” in Höhe des Rathauses. Dazu gehören Call-Center-Betrug, Cybergrooming, Enkeltrick in all seinen Varianten, alle Themen rund um die Bewerbung, Ausbildung und den Beruf als Polizist:in, alles zum Einbruchsschutz und viele, viele Themen mehr.

Neben Polizisten die alle Fragen beantworten, die man der Polizei schon immer mal stellen wollte, werden weitere Experten und auch ein Polizeizauberer auftreten. In einer großen Bilderausstellung wird die Polizei auf die letzten zwei, ereignisreichen Jahre zurückblicken.

Hier der gesamte Zeitplan der Programmpunkte der Polizei Rheinland-Pfalz:

Freitag, 20.05.2022

15:00 Uhr: Bundesligastandort Mainz 05 (Zelt)

17:00 Uhr: Polizei-Zauberer (Zelt)

17:15 Uhr: Vorstellung der Mainzer Sicherheitsumfrage (Zelt)

18:15 Uhr: Frag einen Polizisten/eine Polizistin (Zelt)

Samstag, 21.05.2022

11:00 Uhr: Polizei-Zauberer (Zelt)

11:15 Uhr: Vorstellung der Mainzer Sicherheitsumfrage (Zelt)

12:00 Uhr: Nachtstreife Interview mit den Protagonisten Dominik Gillot und Katharina Klüpfel (Blaulichtbühne)

13:00 Uhr: Große Wassershow mit Polizeihubschrauber und SEK (Rhein vor dem Rathaus)

14:00 Uhr: Einsatztrainer zeigen Einsatztechniken (Aktionsfläche)

14:00 Uhr: “Time to Talk” mit der Bürgerbeauftragten des Landes Rheinland-Pfalz, Frau Barbara Schleicher-Rothmund (Zelt)

15:00 Uhr: Nachtstreife “meet and greet” mit den Protagonisten Dominik Gillot und Katharina Klüpfel (Zelt)

15:00 Uhr: Konzert des Landespolizeiorchesters RLP (Blaulichtbühne)

16:00 Uhr: Frag einen Polizisten/eine Polizistin (Zelt)

17:00 Uhr: Zentrales Notruf- und Einsatzmanagement im PP Mainz (Zelt)

17:00 Uhr: Brass Band des LPO (Blaulichtbühne)

Programm Sonntag

12:00 Uhr: Zentrales Notruf- und Einsatzmanagement im PP Mainz (Zelt)

13:30 Uhr: Nachtstreife “meet and greet” mit den Protagonisten Dominik Gillot und Katharina Klüpfel (Zelt) 15:00 Uhr: Motorrad- und Tuning-Kontrollen (Zelt)

16:30 Uhr: Bundesligastandort Mainz 05 (Zelt)

Neben diesen besonderen Aktionen sind zahlreiche Polizistinnen und Polizisten auf dem Festgelände unterwegs und jederzeit ansprechbar. Sie beantworten alle Fragen rund um die Polizei und sorgen für Ihre Sicherheit.

Alle Informationen zum 75-jährigen Jubiläum der Polizei RLP, zum RLP-Tag und weiterführende Links finden Sie hier: https://www.polizei.rlp.de/de/die-polizei/75jahre/

Mainz-Bingen

Alkohol am Steuer

Bingen (ots) – 15.05., Mainzer Straße, 23:04 Uhr. Der Fahrer eines schwarzen VW Passat fuhr in Richtung Innenstadt, als er plötzlich mit einem am Fahrbahnrand geparkten Auto kollidierte. Zwei Personen wurden beobachtet, wie sie ausstiegen, den Schaden begutachteten, einen Fahrerwechsel vornahmen und sich wieder entfernten. Dank eines Zeugen konnte das Fahrzeug schließlich in Waldalgesheim kontrolliert werden.

Als Unfallursache stellte sich ein Felgenriss im Reifen heraus. Der 25-jährige Verursacher hatte einen Alkoholatem und wurde auf die Dienststelle zur Blutentnahme gebracht. Er gab außerdem zu, nicht in Besitz eines Führerscheins zu sein.

Verkehrsunfall Personenschaden

Bingen (ots) – 14.05., Nostadtstraße, 19:21 Uhr – Ein 7-jähriger nahm seine beinahe 2-jährige Schwester auf der Lenkstange seines Fahrrads mit. Dabei wurden sie von ihrer 18-jährigen Schwester und 11-jährigem Bruder begleitet. Währen der Fahrt gerieten die Beine des Kleinkinds zwischen die Speichen und es kam zum Sturz.

Passanten halfen, die Kinderbeine zu befreien, indem sie die Speichen durchtrennten. Beide Kinder erlitten Verletzungen. Ein Notarzt, durch einen Rettungshubschrauber eingeflogen, kümmerte sich um die Erstversorgung.

Rheinradeln zwischen Oppenheim und Worms

Oppenheim (ots) – Am Sonntag 15.05.2022 fand nach 2-jähriger Corona-Pandemie bedingter Pause, das Rheinradeln erstmals wieder statt. Bei sonnigem Wetter nahmen ca 80.000 Teilnehmer das Angebot entlang der L 439, L 437 und der K40 zwischen Worms-Herrnsheim und Oppenheim wahr. Die für den Autoverkehr gesperrte Strecke wurde zum Radeln und Einkehren in den verschiedenen Veranstaltungsmöglichkeiten in den anliegenden Gemeinden genutzt.

Die Bereiche der Hauptbühnen am Fahrweg in Worms-Herrnsheim und der Landskrongalerie in Oppenheim waren gut besucht, aber nicht überfüllt. Es herrschte allgemein fröhliche, familiäre Atmosphäre. Außer einigen kleineren Stürzen kam es zu keinen nennenswerten Störungen. Einige unbelehrbare Autofahrer fuhren trotz Sperrung in den abgesperrten Bereich und mussten anschließend durch Polizeikräfte herausgeleitet werden.

Die Polizei war auf der Strecke mit insgesamt 19 Beamt:innen im Einsatz. Es wurden 6 Pedelecs, 4 Motorräder und weitere Funkstreifenwagen eingesetzt. Der Einsatz der Pedelecs fand in der Bevölkerung besondere Aufmerksamkeit und wurde durchweg positiv gesehen, was sich in zahlreichen Rückmeldungen niederschlug.

Aus polizeilicher Sicht ein angenehmes Einsatzereignis.