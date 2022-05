Fußball-Fans zünden Pyrotechnik auf Tank- und Rastanlage

A 61/Daxweiler (ots) – Mehrere Streifen umliegender Dienststellen mussten neben Kräften der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim ausrücken, als mutmaßliche Anhänger des Bundesliga-Klubs 1. FC Köln am 14.5.2022 gegen 9 Uhr auf ihrem Weg nach Stuttgart auf der Tank- und Rastanlage Hunsrück-West Verkehrszeichen und Stromkästen mit Aufklebern beklebten und Pyrotechnik zündeten.

Die Polizisten stellten vor Ort bei Eintreffen gerade eine etwa 40-köpfige Personengruppe fest, die sich zu einem Gruppenbild formiert und mehrere Feuerwerkskörper gezündet hatte.

Es wurden die Personalien von mehreren Verantwortlichen festgestellt. Die Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und Verstoß gegen das Sprengstoffgesetz.

Quelle: Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim

Verkehrsunfall mit schwerst verletztem Motorradfahrer

B41, AS Bad Sobernheim/K20 (ots) – Am 15.05.2022 gegen 14:00 Uhr befuhr ein 25-jähriger Motorradfahrer mit seiner Kawasaki ZX 9R die B41 von Bad Kreuznach aus kommend in Fahrtrichtung Kirn. Kurz vor der Anschlussstelle Bad Sobernheim / K20 geriet der Kradfahrer alleinbeteiligt, aber aus bislang ungeklärter Ursache ins Schlingern und verlor hierbei die Kontrolle über sein Motorrad.

Im Anschluss stürzte er zu Boden und überschlug sich mehrfach. Das Krad kam erst ca. 100m weiter als der der 25-Jährige zum Liegen. Der Fahrer erlitt durch den Sturz multiple innere Verletzungen. Bereits die Erstversorgung erfolgte durch medizinisch geschulte Ersthelfer. Die weitere Versorgung wurde, mit Unterstützung weiterer Ersthelfer, durch den Rettungsdienst und eine Notärztin einer Rettungshubschrauberbesatzung übernommen. Der Verunfallte wurde schwerst verletzt, zeitnah zur weiteren Behandlung in das Universitätsklinikum Mainz geflogen.

Die Unfallstelle wurde für die Dauer der gutachterlichen Unfallaufnahme voll gesperrt. Es waren 10 Kräfte der Feuerwehr und zwei der Straßenmeisterei Bad Sobernheim im Einsatz. Die Polizei bedankt sich hiermit nochmals für die vorbildliche Unterstützung aller Ersthelfer vor Ort.

E-Auto bleibt in Baustelle liegen

A61/Daxweiler (ots) – Ein Elektro-Auto blieb am 14.5.2022 gegen 13:45 Uhr auf der A 61 im Baustellenbereich in Höhe Daxweiler aufgrund einer Autopanne stehen. Als denkbare Ursache hierfür wird ein fehlgeschlagenes Software-Update vermutet, was zur Folge hatte, dass die Energie-Anzeige des PKW fehlerhaft einen zu hohen Ladezustand anzeigte.

Da die Fahrzeugbatterie dann plötzlich entgegen der Anzeige leer war, gab es kein Vorankommen mehr. Durch eine eingesetzte Streife der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim musste zur Absicherung der rechte Fahrstreifen der A 61 für knapp zweieinhalb Stunden gesperrt werden, bis ein Abschlepper das Fahrzeug entfernen konnte. Es bildet sich entsprechender Rückstau von mehreren Kilometern.

Quelle: Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim

Pkw in Weierhof beschädigt

Bolanden-Weierhof (ots) – Am 11.05.2022 parkt die Geschädigte ihren Ford Fiesta vor ihrer Wohnung in Bolanden-Weierhof “Im See”. Am Morgen des 12.05.2022 bemerkt sie, dass alle vier Reifen zerstochen und teilweise auch die Radmuttern gelöst sind. Eine Fahrzeugseite ist zudem auch noch zerkratzt worden.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Wer hat gesehen, wer für die Beschädigungen in der Nacht vom 11.05 auf den 12.05.2022 verantwortlich ist.

Hinweise bitte an die Polizei in Kirchheimbolanden.