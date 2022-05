Kreis Alzey-Worms

Gasleitung durch Baggerarbeiten beschädigt

Alzey (ots) – Am Samstag 14.05.2022, wurde eine Gasleitung in Wörrstadt, Pariser Straße bei Baggerarbeiten in einem Garten beschädigt, dadurch konnte Gas austreten. Die umliegenden Häuser und Wohnungen wurden evakuiert. Die Anwohner wurden von der freiwilligen Feuerwehr betreut, der Gefahrenbereich großräumig abgesperrt.

Eine Spezialfirma aus Limburg konnte das Gasleck verschließen und die Anwohner konnten am Abend wieder zurück in ihre Wohnungen. Es wurde niemand verletzt.

Fahrerin und Beifahrer unter Drogeneinfluss

A 61/Gau-Bickelheim (ots) – Eine Zivilstreife der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim stellte am 15.5.2022 gegen 12:30 Uhr auf der A 61 zwischen Bornheim und Gau-Bickelheim einen PKW mit mehreren Abstandsunterschreitungen zu vorausfahrenden Fahrzeugen fest. Bei der Kontrolle der 25-jährigen Fahrerin an der Anschlussstelle Gau-Bickelheim bemerkten die Beamten Drogeneinfluss. Sie musste mit zur Dienststelle, wo ihr nach einem positiven Vortest eine Blutprobe entnommen wurde.

Der 37-jährige Beifahrer der Frau kam in der Zwischenzeit mit dem PKW selbständig zur Polizeiautobahnstation gefahren. Im Gespräch mit dem Mann stellten die Beamten auch bei diesem Anzeichen auf Drogeneinfluss fest. Ein Vortest verlief positiv. Auch ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Zudem fanden die Polizisten im Bereich der Fahrertür einen zugriffsbereiten Teleskopschlagstock. Da dieser nach dem Waffengesetz verboten ist, wurde er sichergestellt. Beiden drohen nun diverse Anzeigen. Da sowohl die 25-Jährige als auch der 37-Jährige aus dem Ausland stammten, mussten beide eine Sicherheitsleistung in Höhe der zu erwartenden Bußgelder hinterlegen.

Quelle: Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim

Worms

Geschwindigkeitskontrollen an der B9

Worms (ots) – Am Montag 16.05.2022 wurde im Zeitraum von 01.30-03.30 Uhr eine Laser-Geschwindigkeitsmessung an der B9 in Worms durchgeführt. Die erlaubte Geschwindigkeit beträgt an dieser Stelle 50 km/h. Insgesamt wurden an der Örtlichkeit bei 16 Fahrzeugen ein Geschwindigkeitsverstoß festgestellt. Die höchste gemessene Geschwindigkeit lag bei 88 km/h.

Mit allen Verkehrsteilnehmern wurden im Rahmen der Kontrollen verkehrserzieherische Gespräche geführt. Die Mehrzahl der kontrollierten Personen zeigte sich einsichtig und gab den Verstoß zu.

Trotz einer positiven Gesamtentwicklung im Bereich der Unfallursache Geschwindigkeit stellt die Polizei Mainz leider immer wieder fest, dass eine Missachtung zu Verkehrsunfällen mit schweren Personenschäden führen kann.

Daher rät Ihnen die Polizei: