Ehrliche Finderin

Germersheim (ots) – Polizisten erleben in ihrem Alltag auch immer wieder schöne Geschichten. Am Sonntagmittag fand eine 50-jährige Frau in Germersheim eine Geldbörse mit über 1.000 EUR Bargeld. Den nicht alltäglichen Fund entdeckte sie im Bereich des Yachthafens. Sie nahm die Geldbörse an sich und brachte sie direkt zur Polizei.

Bei den nachfolgenden Ermittlungen konnte der Eigentümer schnell ausfindig gemacht werden. Und so fand kurze Zeit später das Geld den Weg zurück zum überglücklichen Besitzer.

Beschlagnahme eines Führerscheins nach Trunkenheitsfahrt und mehreren Verkehrsverstößen

Lingenfeld/Speyer (ots) – In der Nacht vom 14.05. auf den 15.05.2022 um 03 Uhr befuhr eine Polizeistreife die Speyerer Industriestraße hinter einem Kleinwagen mit Kennzeichen aus dem Kreis Germersheim und folgte diesem über die B39 auf die B9 in Richtung Germersheim. Im Verlauf der Nachfahrt stellten die Beamten eine enthemmte Fahrweise fest. Der PKW fuhr Schlangenlinien, fuhr einer davor fahrenden schwarzen Mercedes-Limousine äußerst dicht auf, beschleunigte und verzögerte übermäßig stark.

Der Kleinwagen sollte bereits auf dem Rasthof Schwegenheim einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der Fahrer ignorierte jedoch mehrfach die polizeilichen Anhaltezeichen und konnte letztlich erst im Ortsgebiet Lingenfeld angehalten und kontrolliert werden. Der 55-jährige Fahrer aus dem Kreis Germersheim roch stark nach Alkohol. Es ergaben sich Anzeichen für eine hinzutretende Beeinflussung mit Medikamenten bzw. Rauschmitteln. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, Führerschein und Fahrzeugschlüssel wurden beschlagnahmt. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Die Insassen der schwarzen Mercedes-Limousine mit Germersheimer Kennzeichen werden gebeten, sich telefonisch oder per E-Mail als Zeugen bei der Polizei Speyer zu melden

(Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de.)