Raub mit Messer – Duo überfällt 19-Jährigen

Ludwigshafen (ots) – Ein 19-Jähriger befand sich am Donnerstagabend 12.05.2022 gegen 19:20 Uhr auf dem Heimweg von der Arbeit, als er am Goerdelerplatz von 2 vermummten Unbekannten vom Fahrrad gerissen und aufgefordert wurde, den Beiden zu folgen. In einem Hauseingang in der Rollesstraße hielten das Duo dem Geschädigten einen spitzen Gegenstand, vermutlich ein Messer, von Hinten an den Hals.

Dabei durchsuchten sie dessen Geldbeutel und entnahmen aus diesem ca. 200 EUR Bargeld. Anschließend flüchteten beide Täter fußläufig in Richtung Goethestraße.

Täterbeschreibung:

Täter 1: Ca. 1,65-1,70 m groß, schlanke Statur, ca. 18-19 Jahre alt, hohe Stimmlage. Er trug schwarze Schuhe, graue Jeans mit Löchern, schwarzes T-Shirt ohne Druck. Über Mund und Nase hatte er ein schwarzes Tuch gebunden (vermutlich T-Shirt). Schwarze Haare im “Undercut” (Kopfseiten ringsum sehr kurz, oben länger und zur Seite gekämmt) mit zwei rasierten Strichen im Haarübergang.

Täter 2: ca. 1,80m groß, schlanke Statur, ca. 18-19 Jahre alt. Er trug schwarze Schuhe, schwarze Jeans, einen grauen Kapuzenpullover.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2,

Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Einbruch in Gartenhaus auf Kleingartenanlage

Ludwigshafen (ots) – Unbekannte Täter drangen im Zeitraum vom 05.05.2022 bis zum 15.05.2022 durch gewaltsame Entfernung einer Tür in ein Gartenhaus der Kleingartenanlage “Zur Werre” in Ludwigshafen ein. Hieraus entwendeten die Täter einen Generator und eine Kettensäge im Gesamtwert von ca. 360 EUR.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2,

Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Autofahrer ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss

Ludwigshafen (ots) – Am Sonntagnachmittag 15.05.2022 kontrollierten Polizeibeamten einen 20-jährigen Autofahrer in der Langgartenstraße in Ludwigshafen. Bei der Kontrolle fiel auf, dass der 20-Jährige über keine gültige Fahrerlaubnis verfügt. Außerdem konnten bei ihm drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt werden. Daher wurde der Fahrzeugführer zur Dienststelle verbracht und ihm wurde durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen.

Den Fahrzeugführer erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Führens eines Kraftfahrzeuges unter Drogeneinfluss und Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Besitzes von Betäubungsmitteln. Da es sich nicht um den ersten Fall des Fahrens ohne Fahrerlaubnis durch den 20-jährigen handelte, wurde außerdem dessen Auto zur Verhinderung weiterer Fahrten sichergestellt. Die Führerscheinstelle wurde über den Vorfall ebenfalls in Kenntnis gesetzt.

Seitenspiegel von Auto abgetreten

Ludwigshafen (ots) – In der Zeit von Freitag bis Sonntag (13.05.-15.05.2022) wurde ein Auto in der Lachnerstraße durch unbekannte Täter beschädigt. Es wurde vermutlich mit dem Fuß gegen die Beifahrertür getreten, sowie der rechte Außenspiegel abgetreten. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1,

Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.