Schlägerei in Einkaufsmarkt

Speyer (ots) – Am Samstag 14.05.2022 um 17:56 Uhr befand sich ein 56-Jähriger aus Römerberg-Dudenhofen mit seiner Ehefrau in einem Einkaufsmarkt in der Schifferstadter Straße und betrachtete eine Bohrmaschine. Hierbei rempelte ihn ein 46-Jähriger aus dem Kreis Germersheim an und ging wortlos weiter. Dieser war ebenfalls in Begleitung einer Frau. Der 56-Jährige bemerkte, dass eine Entschuldigung angebracht wäre.

Daraufhin forderte ihn der 46-Jährige zur Problemlösung vor dem Markt auf. Darauf ging der 56-Jährige nicht ein und forderte den 46-Jährigen auf, sich zu entfernen. Die Situation eskalierte weiter, woraufhin es mutmaßlich zu mehrfachen Faustschlägen durch den 46-Jährigen und mutmaßlich wechselseitigen Körperverletzungshandlungen sowie Beleidigungen kam.

Der 56-Jährige trug eine Platzwunde am Kinn sowie Kratzer am Unterarm davon, der 46-Jährige erlitt Schmerzen an Hals und Hinterkopf sowie eine Halsrötung. Die Kontrahenten stellen die Geschehnisse abweichend dar.

Augenzeugen, die sachdienliche Angaben zum Tatgeschehen machen können, werden gebeten, sich telefonisch oder per E-Mail bei der Polizei Speyer zu melden

Tel. 06232/137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de.

Körperverletzung bei Geburtstagsfeier und Beleidigung von Polizeibeamten

Speyer (ots) – Am Sonntag 15.05.2022 um 0:30 Uhr feierte eine 18-Jährige ihren Geburtstag auf einem Vereinsgelände im Ersten Richtweg. Hierbei benahm sich ein 16-Jähriger ihr gegenüber ungebührlich, weswegen es zum Streit zwischen mehreren Personen kam. Der 16-Jährige schlug im weiteren Verlauf einem 17-Jährigen mit der Faust ins Gesicht und schubste einen weiteren 17-Jährigen.

Der Faustschlag verursachte eine Platzwunde, die nach Transport durch den Rettungsdienst im Krankenhaus behandelt wurde. Der geschubste 17-Jährige erlitt Abschürfungen an einer Hand.

Ein weiterer 16-Jähriger hatte den Haupttäter zuvor unterstützt und verhielt sich der eintreffenden Polizei gegenüber sehr aggressiv. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von 2 Promille. Einem erteilten Platzverweis kam er nicht nach, weswegen er zwecks Ingewahrsamnahme gefesselt und auf der Motorhaube des Streifenwagens fixiert wurde. Hierbei beleidigte er die Polizeibeamten auf unterstem Niveau, spuckte um sich und schlug seinen Kopf absichtlich auf die Motorhaube.

Bei seiner Durchsuchung wurden 1,07 Gramm Marihuana aufgefunden und sichergestellt. Nach Verbringung zur Polizeidienststelle wurde der 16-Jährige seinen Erziehungsberechtigten überstellt. Gegen beide 16-Jährige wurden Strafverfahren eingeleitet.

Verkehrsunfall mit verletztem Fahrradfahrer

Speyer (ots) – Am Sonntag 15.05.2022 um 11 Uhr befuhr ein 39-Jähriger mit seinem Fahrrad den für ihn rechten Radweg der Industriestraße stadtauswärts und transportierte seinen 1-jährigen Sohn im Fahrradanhänger. Als das Fahrrad den ordnungsgemäß längs zur Fahrbahn geparkten PKW eines Ehepaares aus Ludwigshafen passierte, öffnete dessen 59-jähriger Beifahrer aus Unachtsamkeit die Tür und berührte damit den Fahrradanhänger.

Infolge dessen stürzte der 39-Jährige über den Lenker zu Boden und zog sich Schürfwunden zu. Glücklicherweise blieb der 1-Jährige unverletzt. Am PKW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro.