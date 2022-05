Neustadt: Blue note BIG BAND am 22. Mai 2022 in Sektkellerei

Neustadt an der Weinstraße – Die Blue note BIG BAND ist endlich wieder live zu hören! Nach der coronabedingten Pause ist das Orchester am 22.05.2022 in der Heim’schen Privat-Sektkellerei zu hören und führt die Kooperation der vergangenen Jahre fort.

Musikalisch gibt es einen Rundumschlag mit Kompositionen u.a. von Bob Mintzer, Sammy Nestico und Bob Curnow, die einen umfangreichen Querschnitt großartiger Jazzmusik darstellen.

Wie bisher bei ihrem Heim(-Spiel) sind eigene Speisen zum Verzehr erlaubt und erwünscht. Um das Picknick zu vervollständigen gibt es vor Ort einen Getränkestand mit leckerem Sekt und Secco.

Kurz und knapp:

22.05.2022 // 12-15 Uhr Musik der BNBB (Der Hof hat für Sie bis 18 Uhr geöffnet.)

Der Eintritt kostet 10 € und beinhaltet für Sie ein Glas Sekt inklusive.

Adresse:

Maximilianstraße 32

67433 Neustadt/Weinstr.

Zum Vormerken: Am 10. Juli wird die Blue note BIG BAND erneut ab 12 Uhr in der Heim’schen Privat-Sektkellerei zu hören sein.