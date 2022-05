Leichtverletzter Motorradfahrer nach Auffahrunfall

Schlitz. Am Samstag (14.05.), gegen 14:40 Uhr, befuhr ein 18-jähriger Motorradfahrer aus Schlitz die Landesstraße 3140 von Willofs kommend in Richtung Schlitz. Aus bisher unbekannter Ursache fuhr er dabei auf einen vorausfahrenden Traktor auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro. Der leicht verletzte Motorradfahrer wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht.

Abbiegeunfall

Freiensteinau-Nieder-Moos. Am Samstag (14.05.), gegen 14:20 Uhr, wollte ein 67-jähriger Fahrer aus Freiensteinau mit seinem VW-Polo die Parkfläche beim Campingplatz verlassen. Eine 47-jährige Fahrerin befuhr zeitgleich mit ihrem BMW i8 die Straße „Zum See“ in Richtung der Straße „Am Camping“ und hielt an, damit der Polo die Parkfläche verlassen konnte. Beim Abbiegen stieß der VW-Fahrer dabei mit der linken Front des Polos gegen den BMW. An beiden Fahrzeugen entstand Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 15.500 Euro.

Sachbeschädigung

Lauterbach. Am 25. April zerkratzten Unbekannte auf einem Parkplatz in der Bahnhofstraße die hintere Stoßstange eines blauen BMW M135i. Der hierdurch entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Brand von Mülltonnen

Alsfeld. Am Freitag (13.05.), gegen 5.15 Uhr, kam es zum Brand von zwei Papiermülltonnen im Bereich des Amtsgerichts in der Schellengasse.

Durch die Feuerwehr konnten die Flammen glücklicherweise zeitnah gelöscht werden, sodass lediglich die Mülltonnen sowie eine Straßenlaterne beschädigt wurden. Der hierbei entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 200 Euro.

Die Polizei in Alsfeld hat die Ermittlungen aufgenommen. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist bisher noch unklar. Derzeit kann auch Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden.

Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Diebstahl

Alsfeld. Eine schwarze Geldbörse entwendeten Unbekannte am Samstag (14.05.), gegen 10 Uhr, auf einer Messe in der Straße „An der Hessenhalle“. In dem Portemonnaie befand sich eine noch unbekannte Menge an Bargeld sowie eine tschechische Kreditkarte der „Kemercni Banka“. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Versuchte Enkeltrickbetrügereien – Polizei warnt

Fulda. „Papa? Mama? Bist du’s?“ Mit diesen oder ähnlichen Formulierungen melden sich Betrüger beim sogenannten Enkeltrick am Telefon. Sie geben sich als gute Bekannte, Verwandte oder nahe Familienangehörige aus, die sich in einer Notsituation befinden und bitten um Bargeld. Als Gründe für den finanziellen Engpass werden kostspielige Käufe (Auto, Küche, etc.) oder Notlagen (Autounfälle, usw.) genannt. Die Lage wird immer als äußerst dringlich dargestellt. Nicht selten werden die Opfer durch die Betrüger wiederholt angerufen oder gar am Telefon gehalten, bis es zu einer Übergabe von Bargeld oder Wertgegenständen gekommen ist. Hierdurch haben die Opfer keine Möglichkeit Dritte zu kontaktieren, werden enorm unter Druck gesetzt und in den meisten Fällen zur Verschwiegenheit verpflichtet.

Am Freitag (13.05.) riefen Trickbetrüger bei einer 64-jährigen Frau und einem 69-jährigen Mann – beide aus Fulda – an und erklärten, dass die Töchter der Angerufenen schwere Verkehrsunfälle verursacht hätten. Damit diese nun nicht ins Gefängnis müssten, sei die Zahlung von Kautionen zwischen 30.000 Euro und 50.000 Euro erforderlich. Glücklicherweise erkannten beiden Osthessen den Betrug und informierten die Polizei.

In diesem Zusammenhang warnt Ihre Polizei:

Trickbetrug ist vielfältig.

Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon nicht selbst

mit Namen vorstellt oder als Bekannter/ Verwandter,

Bankangestellter oder Polizeibeamter beziehungsweise Person der

Justiz ausgibt, den Sie als solchen nicht erkennen.

mit Namen vorstellt oder als Bekannter/ Verwandter, Bankangestellter oder Polizeibeamter beziehungsweise Person der Justiz ausgibt, den Sie als solchen nicht erkennen. Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr

Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert.

Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert. Rufen Sie Ihre Verwandten unter der Ihnen bekannten

Telefonnummer oder die Polizei unter der 110 an.

Telefonnummer oder die Polizei unter der 110 an. Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an Ihnen unbekannte

Personen.

Die Täter passen ihr Vorgehen an Ängste der potentiellen Opfer an, wodurch sie deren höchstpersönlichen Lebensbereich tangieren. Anhaltende Telefonate mit den Tätern während der Betrugshandlung verhindern den Kontakt mit nahestehenden Personen. Hierdurch wird der Betrugsirrtum aufrecht erhalten und Opfer sind bereit hohe Wertbeträge zu zahlen. Folgen, wie Rückzug aus der Gesellschaft und Schamgefühl bieten Trickbetrügern eine Plattform. Sprechen Sie offen über das Geschehene, jeder kann Opfer werden. Scheuen Sie sich nicht die Polizei beim Verdacht eines Betrugs zu informieren. Informationen zum Trickbetrug finden Sie auf der Internetseite www.senioren-sind-auf-zack.de

Fahrrad gestohlen

Gersfeld. Ein anthrazitfarbenes Mountainbike des Herstellers „Haibike“, Modell „SEET Hard Nine 4.0, entwendeten Unbekannte am Freitag (13.05.) von einem Schulgelände in der Straße „Am Dammel“. Zur Tatzeit war das Zweirad mit einem Spiralschloss gesichert gewesen. Das Diebesgut hat einen Wert von circa 400 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Diebstahl aus Pkw

Gersfeld. Aus dem Kofferraum eines silbernen Kia Sorrento entwendeten Unbekannte am Sonntagnachmittag (15.05.), zwischen 16.30 Uhr und 17 Uhr, eine noch unbekannte Menge Bargeld. Zur Tatzeit stand das Auto auf einem Parkplatz am Marktplatz.

In diesem Zusammenhang rät Ihre Polizei:

Verschließen Sie ihr Fahrzeug auch bei kurzer Abwesenheit und

versichern Sie sich immer, dass ihr Auto auch ordnungsgemäß

abgeschlossen ist

versichern Sie sich immer, dass ihr Auto auch ordnungsgemäß abgeschlossen ist Lassen Sie niemals Wertgegenstände in Ihrem Pkw

Lassen Sie keine Schlüssel im oder am Fahrzeug oder an anderer

Stelle unbeobachtet zurück

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Einbruch in Werkstatt

Fulda. Eine Werkstatt in der „Habelbergstraße“ wurde am frühen Montagmorgen (16.05.), gegen 3 Uhr, Ziel unbekannter Täter. Durch Einschlagen einer Scheibe einer Tür gelangten die Einbrecher in die Räumlichkeiten. Ob die Täter das Gebäude betraten, ist bislang unklar. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Es entstand jedoch Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Diebstahl

Fulda. Zwei Betonfüße und vier Betonplatten entwendeten Unbekannte zwischen dem 2. Mai und dem 6. Mai auf einem Feldweg im Bereich der Bergstraße im Ortsteil Niesig. Das Diebesgut im Wert von rund 400 Euro war für die Errichtung einer neuen Sitzbank dort ausgelegt worden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Kinder sorgen für Verspätungen im Bahnverkehr (FOTO)

Neuenstein (Landkreis Hersfeld-Rotenburg) (ots) – Weil Kinder am Gleis der

Schnellfahrstrecke zwischen Hannover-Würzburg (Schickebergtunnel) gemeldet

wurden, waren gestern Abend (15.5./17:45 Uhr) Beamte der Bundespolizeiinspektion

Kassel im Einsatz. Der Bereich des Schickebergtunnels (Gemeinde Neuenstein)

konnte aufgrund des Vorfalls nur mit ,,Fahren auf Sicht“ befahren werden.

Dadurch hatten acht Züge jeweils eine halbe Stunde Verspätung.

Eine Absuche durch die eingesetzte Streife sowie Polizeihubschrauber verlief

ohne Ergebnis.

Hinweis der Bundespolizei

Das Betreten der Gleisanlagen ist für Unbefugte nicht nur verboten, sondern

extrem gefährlich. Züge können sich relativ lautlos nähern und werden daher oft

erst spät bemerkt. Die Gefahr, von durchfahrenden Zügen erfasst und getötet zu

werden, ist sehr groß. Besonders dann, wenn Züge außerplanmäßig verkehren, wie

beispielsweise Güterzüge. Kinder und Jugendliche informieren:

Erziehungsberechtigte sollten ihre Kinder über diese Gefahren sensibilisieren.

Bei Fragen zu diesem Thema können sich Interessierte unter der Tel. 0561/81616 0

an die Bundespolizeiinspektion Kassel wenden. Informationen zu Gefahren an

Bahnanlagen gibt es auch unter www.bundespolizei.de. Solche Aktionen können auch

viel Geld kosten. Auf die Verursacher (ggf. die Eltern) können bei solchen

Einsätzen jeweils Kosten für den Polizeieinsatz (variiert im dreistelligen

Bereich) sowie zivilrechtliche Forderungen der Verkehrsunternehmen zukommen.

Zivilrechtliche Forderungen können bis zu 30 Jahre danach geltend gemacht

werden.

Einbruch in Büro

Bad Hersfeld. In der Nacht zu Samstag (14.05.) wurden Büroräume in der Breitenstraße zum Ziel unbekannter Täter. Durch Aufhebeln einer Tür gelangten die Einbrecher in die Räumlichkeiten, aus denen sie eine bisher unbekannte Menge an Bargeld sowie eine Tonerkartusche eines Druckers im Wert von etwa 50 Euro entwendeten. Es entstand zudem Sachschaden von circa 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Diebstahl von Kleinkraftrad

Bad Hersfeld. Einen roten Roller des Herstellers „Generic Motor“, Modell „Highexplorer“, mit dem amtlichen Kennzeichen „818 BLG“ entwendeten Unbekannte in der Nacht zu Sonntag (15.05.). Zur Tatzeit stand das Zweirad im Wert von circa 100 Euro im öffentlichen Verkehrsraum in der Dreherstraße im Ortsteil Hohe Luft. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Philippsthal. Am 15.05.2022, gg. 10:50 Uhr befuhr ein 36-jähriger Mann aus Vacha mit seinem Fahrrad den ausgewiesenen Radweg der Bundesstraße 62 aus Richtung Philippsthal kommend in Richtung Heimboldhausen. Ein 63-jähriger Kraftfahrzeugführer aus Philippsthal befuhr mit seinem Opel Zafira die Straße „Am Hirschgraben“ und wollte nach rechts in die Bundesstraße 62 einbiegen. Hierbei übersah er beim Abbiegevorgang den bevorrechtigten Fahrradfahrer und stieß mit diesem zusammen. Der Radfahrer wurde leicht verletzt und im hinzugerufenen Rettungswagen erstversorgt. Am PKW sowie dem Fahrrad entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1200 Euro

Verkehrsunfall mit leichtverletztem Radfahrer

Philippsthal. Am 15.05.22022, gg. 14:30 Uhr befuhr ein 49-jähriger Mann aus Unterbreitzbach mit seinem PKW Kia Sportage die L 2604 aus Richtung Unterbreitzbach kommend in Fahrtrichtung der einmündenden Bundestraße 62. Ein 62-jähriger Mann aus Philippsthal befuhr mit seinem Fahrrad unterdessen den parallel zur Bundesstraße 62, baulich abgetrennten, Radweg aus Richtung Röhrigshof kommend in Fahrtrichtung Philippsthal. An der Einmündung des Abzweiges nach Unterbreitzbach missachtete der PKW-Fahrer die Vorfahrt des Radfahrers und kollidierte mit diesem. Der Radfahrer wurde leicht verletzt zur weiteren Abklärung ins Klinikum verbracht. Am Fahrrad entstand Sachschaden in Höhe von ca. 50 Euro.