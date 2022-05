Schockanrufer in Wehrheim

Wehrheim, Ortsteil: Pfaffenwiesbach, 13.05.2022, nachmittags (keine genaue Uhrzeit bekannt)

(gr) Am Freitagnachmittag wurde ein Mann aus Wehrheim-Pfaffenwiesbach Opfer von sogenannten „Schockanrufern“. Der hochbetagte Senior übergab den Betrügern verschiedene wertvolle Gegenstände. Auf die Masche der Täter fallen immer wieder Opfer herein. Den Geschädigten wird vorgegaukelt, dass eine nahestehende Verwandte einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe, bei dem eine Person verstorben sei und nun eine Kaution hinterlegt werden müsste. Im aktuellen Fall meldete sich am Nachmittag (die genaue Uhrzeit steht nicht fest) eine weibliche Person bei dem Geschädigten und gab sich als Richterin aus. Der Senior wurde in ein Gespräch verwickelt und überzeugt, dass sein Sohn in einen Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang verwickelt worden sei. Nunmehr benötige der Sohn eine erhebliche Summe Bargeld, um die Hinterbliebenen auszubezahlen. Kurze Zeit später übergab der Geschädigte seine Wertsachen an eine weibliche Person, die vor seiner Haustür auftauchte. Die Unbekannte soll ca. 25 bis 30 Jahre alt gewesen sein und schwarze schulterlange Haare haben. Die Polizei empfiehlt, bei solchen Anrufen äußerst sensibel zu reagieren und sich nicht zu übereilten Geldübergaben überreden zu lassen. Im Zweifel sollte die Polizei unter der 110 verständigt werden. Darüber hinaus wird in den meisten Fällen eine Rückversicherung bei den tatsächlichen Verwandten, Freunden oder Bekannten Klarheit bringen. Jüngeren Menschen empfehlen wir, sich mit ihren Eltern und Großeltern über diese perfiden Taten auszutauschen und damit für die notwendige Sensibilität zu sorgen. Die Kriminalpolizei Bad Homburg hat in diesem Fall die Ermittlungen übernommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer (06172) 120 – 0 zu melden.

Auto beschädigt

Bad Homburg, Ortsteil: Gonzenheim, Am Alten Wehr, 15.05.2022, 22:00 Uhr, bis Montag, 16.05.2022, 08:00 Uhr

(gr) Unbekannte Vandalen beschädigten in der Nacht zum Montag in Bad Homburg, Ortsteil: Gonzenheim, ein Auto und verursachten dabei einen Sachschaden in Höhe von ca. 2.000,- Euro. Der Eigentümer hatte seinen schwarzen VW Polo am Sonntagabend, gegen 22:00 Uhr, ordnungsgemäß auf einem Privatparkplatz in der Straße Am Alten Wehr abgestellt. Am Montagmorgen, gegen 08:00 Uhr, stellte er fest, dass die Heckscheibe eingeschlagen und der Außenspiegel beschädigt war. Ein Zeuge hat in der Nachtzeit zwei weibliche Personen beobachtet, die vom Tatort weggelaufen sind. Er konnte die mutmaßlichen Täterinnen nicht näher beschreiben. Die Polizei Bad Homburg bittet Zeuginnen und Zeugen des Vorfalles, sich unter der Rufnummer (06172) 120-0 zu melden.

Verkehrsunfall im Gegenverkehr

Steinbach, Eschborner Straße, 15.05.2022, 19:55 Uhr

(gr) Ein 44-jähriger Mann geriet am Sonntagabend Steinbach mit seinem Opel in den Gegenverkehr und kollidierte mit einer entgegenkommenden Autofahrerin aus Steinbach. Der Unfallverursacher, ebenfalls mit Wohnsitz in Steinbach, befuhr gegen 19:55 Uhr die Eschborner Straße in Fahrtrichtung Eschborn. Aus bisher nicht geklärten Gründen kam er mit seinem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und stieß mit dem VW Tiguan der 30-jährigen Frau zusammen. Die Autofahrerin wurde infolge des Aufpralls verletzt.

Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Königstein, Ortsteil: Falkenstein, Scharderhohlweg/Feldbergstraße, 15.05.2022, 16:20 Uhr

(gr) Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag in Königstein-Falkenstein entstand ein Sachschaden in Höhe von 17.500,- Euro. Ein 71-Jähriger aus Offenbach befuhr gegen 16:20 Uhr die Feldbergstraße in Richtung der Straße Scharderhohlweg. In einem Kurvenbereich geriet der Mann mit seinem Jaguar verkehrsbedingt in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Audi, gesteuert von einem 39-jährigen Autofahrer aus Königstein. Beide Fahrzeuge wurden durch den Zusammenstoß stark beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit.

Motorradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Glashütten, Landesstraße 3016, zwischen Ruppertshain und Schloßborn, 15.05.2022, 15:50 Uhr

(gr) Ein Motorradfahrer verlor am Sonntagnachmittag auf der L 3016 die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Der Zweiradfahrer wurde dabei verletzt und musste zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus transportiert werden. Der 16-jährige Jugendliche war gegen 15:50 Uhr mit seinem Leichtkraftrad aus Fahrtrichtung Ruppertshain kommend in Richtung Schloßborn unterwegs. In einer Linkskurve kam er von der Fahrbahn ab, stürzte und rutschte gegen ein geparkten PKW, der auf einem Forstweg abgestellt war. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.500,- Euro.