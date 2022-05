Fahrraddiebstahl – Eschborn, Steinbacher Straße, Freitag, 13.05.2022 von 14:30 Uhr bis 17:30 Uhr

Am Freitag, den 13:05.2022 in der Zeit von 14:30 Uhr bis 17:30 Uhr entwendet der oder die unbekannten Täter ein am Bahnhof Niederhöchstadt angeschlossenes schwarzes Bulls Fahrrad im Wert von über 500 Euro. Das Fahrrad war mit einem Schloss angekettet. Das Schloss wurde auf noch unbekannte Weise geöffnet und samt dem Fahrrad entwendet. Täterhinweise liegen momentan noch nicht vor.

Hinweise können bei der Polizei in Eschborn unter der Telefonnummer 06196-9695-0 gemeldet werden.

Fahrraddiebstahl – Flörsheim am Main, Jahnstraße, von Donnerstag, 12.05.2022 um 19:00 Uhr bis Freitag, 13.05.2022 um 08:30 Uhr

Am Freitagabend, den 13.05.2022 wurde bekannt, dass in der Nacht vom 12.05.2022 auf den 13.05.2022 ein schwarzes Fahrrad der Marke Pegasus aus dem Hausflur eines Mehrfamilienhauses entwendet wurde. Das Fahrrad war nicht angeschlossen. Der oder die Täter gelangten auf unbekannte Weise in das Mehrfamilienhaus und entfernten sich anschließend mit dem Fahrrad in unbekannte Richtung.

Hinweise zu dem oder den Tätern können der Polizei in Flörsheim unter der Telefonnummer 06145-5476-0 gemeldet werden.

Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss – Hofheim Langenhain, Freitag, 13.05.2022 um 20:25 Uhr

Am Freitagabend wurde durch eine Streife der Polizeistation in Hofheim ein BMW kontrolliert. Es erhärtete sich der Verdacht, dass der 23-jährige Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Im Zuge dessen wurde eine Blutentnahme beim Fahrer durchgeführt. Er muss sich nun einem Strafverfahren wegen des Fahrens unter Betäubungsmitteln verantworten.

Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss – Schwalbach am Taunus, Schützenstraße, Samstag, 14.05.2022 um 02:32 Uhr

Am frühen Samstagmorgen, gegen 02:32 Uhr wurde in Schwalbach am Taunus ein 35-jähriger VW-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dort stellte sich heraus, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln im öffentlichen Straßenverkehr gefahren ist. Durch die Streife aus Eschborn wurde eine Blutentnahme beim Fahrer durchgeführt und auch hier wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Brennende Mülltonnen beschädigen Pkw, Kelkheim am Taunus, Am Buchwald, Montag, 16.05.2022, 01:00 Uhr

(sc) Eine brennende Mülltonne führte in der Nacht zum Montag in Kelkheim zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet eine Mülltonne gegen 01:00 Uhr in der Straße „Am Buchwald“ in Brand. Das Feuer breitete sich auf weitere daneben befindliche Mülltonnen und deren hölzernen Unterstand aus. Auch ein geparkter BMW wurde durch die Hitze in Mitleidenschaft gezogen, bevor der Brand durch die Feuerwehr gelöscht werden konnte. Der Gesamtschaden wird auf circa 25.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern derzeit noch an. Hinweisgeberinnen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (06196) 2073 – 0 zu melden.

Autoaufbrecher festgenommen,

Bad Soden, Kelkheimer Straße und Niederhofheimer Straße, Samstag, 14.05.2022, 02:00 Uhr

(sc) In der Nacht zum Samstag wurde in Bad Soden ein Autoaufbrecher festgenommen. Ein Zeuge hatte gegen 02:00 Uhr in der Kelkheimer Straße „Glasklirren“ gehört und dann einen Mann gesehen, der sich am Audi eines Nachbarn zu schaffen machte. Als dieser den Zeugen bemerkte, flüchtete er zunächst, konnte aber kurz darauf durch eine alarmierte Polizeistreife festgenommen werden. Bei dem 34-Jährigen konnte außerdem die Beute aus einem kurz zuvor in der Niederhofheimer Straße angegangenen Ford sichergestellt werden. Der wohnsitzlose Festgenommene ging nach der richterlichen Vorführung in Haft.

Pfefferspray bei Auseinandersetzung versprüht, Kelkheim am Taunus, Frankenallee, dortige Feldgemarkung, Sonntag, 15.05.2022, 01:00 Uhr

(sc) In der Feldgemarkung zwischen Bad Soden und Kelkheim wurde es in der Nacht auf Sonntag Reizgas versprüht. Eine Gruppe aus fünf Jugendlichen geriet dort mit mehreren Personen, die sich dort zum Feiern aufhielten, in Streit. Dabei wurde einem Jugendlichen aus der Gruppe heraus Pfefferspray in die Augen gesprüht. Ein weiterer Jugendlicher wurde kurz darauf zu Boden geschlagen und dann ebenfalls mit Pfefferspray besprüht. Beide wurden durch einen alarmierten RTW versorgt. Die fünf Jugendlichen entfernten sich in unbekannte Richtung. Die Polizei Kelkheim hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zur Identität der Täter liefern können, sich unter der Telefonnummer (06195) 6749-0 zu melden.

Portemonnaie geraubt,

Flörsheim am Main, Bahnhofstraße, Sonntag, 15.05.2022, 01:30 Uhr

(sc) In der Nacht auf Sonntag kam es am Bahnhof in Flörsheim zum Raub eines Portemonnaies und Handys. Der 22-jährige Geschädigte wartete dort gegen 01:30 Uhr auf seinen Zug, als sich zwei Männer näherten und unter Vorhalt eines Messers die Wegnahme seiner Wertsachen erzwangen. Die beiden Täter entfernten sich anschließend in Richtung der Innenstadt. Einer der Räuber wird als etwa 25-28 Jahre alt, 180 cm groß mit schwarzen Haaren beschrieben. Er trug ein weißes T-Shirt, eine dunkelblaue Jeans und eine schwarze Mund-Nase-Bedeckung. Der Zweite wird als etwa 25 Jahre alt, 185 cm groß mit kurzem Bart beschrieben. Er trug ein braunes T-Shirt mit „Nike“-Logo und eine schwarze Jogginghose. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bitte Zeuginnen und Zeugen sich unter der (06196) 2073-0 zu melden.

Unfall mit Schwerverletztem,

Flörsheim am Main, Mariechen-Graulich-Straße, Montag, 16.05.2022, 11:30 Uhr

(sc) Am Montag gegen, 11:30 Uhr, ereignete sich auf einem Firmengelände in der Mariechen-Graulich-Straße in Flörsheim ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwer verletzt wurde. Nach ersten Ermittlungen geriet ein 35-jähriger Angestellter unter den Auflieger einer rückwärtsfahrenden Zugmaschine und wurde von diesem überrollt. Der schwerverletzte Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Ein Sachverständiger wurde zur Klärung der Unfallursache hinzugezogen.

Unfall mit Leichtverletztem,

Hofheim am Taunus, Elisabethenstraße, Sonntag, 15.05.2022, 14:00 Uhr

(sc) Am Sonntagnachmittag kam es in Hofheim an der Einmündung Elisabethenstraße (L3018)/Katharina-Kemmler-Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde. Nach ersten Ermittlungen befuhr der 79-jährige Fahrer eines schwarzen Mercedes die Katharina-Kemmler-Straße vom Nordring kommend und beabsichtigte an deren Ende auf die L3018 abzubiegen. Hierbei übersah er offensichtlich einen vorfahrtberechtigten BMW, welcher auf der L3018 in Richtung Hofheim unterwegs war. Der 58-jährige BMW-Fahrer wurde durch die Kollision leicht verletzt. Der Mercedes musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 6.000 Euro.

Diebstahl von Festeinbau-Navigationssystem

Donnerstag, 12.05.2022, 19:30 Uhr – Samstag, 14.05.2022, 17:00 Uhr

65760 Eschborn, Königsberger Straße

Der am Straßenrand abgestellte BMW wurde durch bislang unbekannte Täter an der Fahrertür mittels Schneidwerkzeug so manipuliert, dass sich diese anschließend öffnen ließ. Aus dem Fahrzeuginneren wurde daraufhin das Festeinbau-Navigationssystem fachmännisch ausgebaut und entwendet.

Der Sachschaden am Fahrzeug wird mit ca. 7.000 EUR beziffert.

Täterhinweise liegen derzeit keine vor.

Versuchter Diebstahl aus Kfz

Samstag, 14.05.2022 – Sonntag, 15.05.2022

65760 Eschborn, Feldbergstraße

In der Nacht von Samstag auf Sonntag versuchte der bislang unbekannte Täter mittels Hebelwerkzeug Zutritt zum Fahrzeuginneren eines am Straßenrand abgestellten Citroen zu erlangen. Ohne letztendlich ins Fahrzeug gelangt zu sein, brach der Täter den Einbruchsversuch nach dem Beschädigen der Seitenscheibe wieder ab.

Der Sachschaden am Fahrzeug beläuft sich auf ca. 300 EUR.

Fahrraddiebstahl – Eschborn, Steinbacher Straße, Freitag, 13.05.2022 von 14:30 Uhr bis 17:30 Uhr

Am Freitag, den 13:05.2022 in der Zeit von 14:30 Uhr bis 17:30 Uhr entwendet der oder die unbekannten Täter ein am Bahnhof Niederhöchstadt angeschlossenes schwarzes Bulls Fahrrad im Wert von über 500 Euro. Das Fahrrad war mit einem Schloss angekettet. Das Schloss wurde auf noch unbekannte Weise geöffnet und samt dem Fahrrad entwendet. Täterhinweise liegen momentan noch nicht vor.

Hinweise können bei der Polizei in Eschborn unter der Telefonnummer 06196-9695-0 gemeldet werden.

Fahrraddiebstahl – Flörsheim am Main, Jahnstraße, von Donnerstag, 12.05.2022 um 19:00 Uhr bis Freitag, 13.05.2022 um 08:30 Uhr

Am Freitagabend, den 13.05.2022 wurde bekannt, dass in der Nacht vom 12.05.2022 auf den 13.05.2022 ein schwarzes Fahrrad der Marke Pegasus aus dem Hausflur eines Mehrfamilienhauses entwendet wurde. Das Fahrrad war nicht angeschlossen. Der oder die Täter gelangten auf unbekannte Weise in das Mehrfamilienhaus und entfernten sich anschließend mit dem Fahrrad in unbekannte Richtung.

Hinweise zu dem oder den Tätern können der Polizei in Flörsheim unter der Telefonnummer 06145-5476-0 gemeldet werden.

Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss – Hofheim Langenhain, Freitag, 13.05.2022 um 20:25 Uhr

Am Freitagabend wurde durch eine Streife der Polizeistation in Hofheim ein BMW kontrolliert. Es erhärtete sich der Verdacht, dass der 23-jährige Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Im Zuge dessen wurde eine Blutentnahme beim Fahrer durchgeführt. Er muss sich nun einem Strafverfahren wegen des Fahrens unter Betäubungsmitteln verantworten.

Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss – Schwalbach am Taunus, Schützenstraße, Samstag, 14.05.2022 um 02:32 Uhr

Am frühen Samstagmorgen, gegen 02:32 Uhr wurde in Schwalbach am Taunus ein 35-jähriger VW-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dort stellte sich heraus, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln im öffentlichen Straßenverkehr gefahren ist. Durch die Streife aus Eschborn wurde eine Blutentnahme beim Fahrer durchgeführt und auch hier wurde ein Strafverfahren eingeleitet.