Auseinandersetzung vor Diskothek,

Mainz-Kastel, Peter-Sander-Straße, 15.05.2022, 06.30 Uhr,

(pl)Am frühen Sonntagmorgen kam es auf dem Parkplatz einer Diskothek in der

Peter-Sander-Straße zu einer handfesten Auseinandersetzung, bei welcher eine

26-jährige Frau und ein 22-jähriger Mann von zwei unbekannten Tätern angegriffen

worden sind. Der 22-Jährige war mit den beiden Männern gegen 06.30 Uhr zunächst

in verbale Streitigkeiten geraten. Im weiteren Verlauf des Streits sei der

Geschädigte und dann noch seine 26-jährige Begleitung von den Unbekannten

geschlagen worden. Die beiden Geschädigten wurden leicht verletzt. Die beiden

Angreifer sollen etwa 1,80 Meter groß, gewesen sein und ein „südländisches

Erscheinungsbild“, schwarze kurze Haare sowie einen Dreitagebart gehabt haben.

Einer von beiden habe einen schwarzen Pullover getragen und der andere einen

braunen „Gucci“ Pullover. Hinweise nimmt das 2. Polizeirevier in Wiesbaden unter

der Telefonnummer (0611) 345-2240 entgegen.

Junger Mann mit Kopfverletzung aufgefunden – Zeugen gesucht!, Wiesbaden,

Michelsberg, 14.05.2022, 05.15 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Samstag wurde ein 20-jähriger Mann gegen 05.15 Uhr in der

Straße „Michelsberg“ von Passanten verletzt am Boden liegend aufgefunden. Der

junge Mann hatte eine blutende Kopfverletzung, welche ambulant im Krankenhaus

behandelt wurde. Der augenscheinlich stark alkoholisierte 20-Jährige hielt sich

zwischen 02.00 Uhr und 03.00 Uhr in einer Bar in der Bärenstraße auf,

anschließend könne er sich an nichts mehr erinnern. Augenscheinlich fehlte

jedoch die Geldbörse des Mannes. Wie und wo es zu der Verletzung kam und ob

unbekannte Personen beteiligt waren, ist bisher unklar. Die Wiesbadener

Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der

Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

18-Jähriger auf dem Luisenplatz angegriffen, Wiesbaden, Luisenplatz,

16.05.2022, 02.00 Uhr,

(pl)Auf dem Luisenplatz wurde in der Nacht zum Montag ein 18-Jähriger von zwei

unbekannten Tätern angegriffen und verletzt. Nach Angaben des Geschädigten habe

er gegen 02.00 Uhr auf dem Luisenplatz einen Streit zwischen einer Frau und

einem Mann mitbekommen. Als er dann dazwischen gegangen sei, um der Frau zu

helfen, sei er von dem Mann und einem weiteren Täter geschlagen worden. Der

Angreifer, welcher in den vorangegangenen Streit verwickelt war, soll ca. 30

Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß gewesen sein und kurze, schwarze Haare, einen

Bart und ein Tattoo am Hals gehabt haben. Getragen habe er ein schwarzes Hemd,

eine schwarze Hose und schwarze Sneakers. Der zweite Angreifer wurde ähnlich

beschrieben, soll aber älter und kleiner gewesen sein. Die unbekannte Frau sei

ca. 25 bis 30 Jahre alt sowie etwa 1,75 Meter groß gewesen und habe blonde,

lange Haare gehabt. Der Geschädigte wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus

gebracht. Hinweise nimmt das 1. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611)

345-2140 entgegen.

Exhibitionist auf Motorroller unterwegs, Wiesbaden-Bierstadt, Wallauer

Straße, 15.05.2022, 08.20 Uhr,

(pl)In Bierstadt zeigte sich am Sonntagmorgen ein Motorrollerfahrer auf einem

Feldweg im Bereich der Wallauer Straße einer 40-jährigen Frau in

schamverletzender Weise. Die 40-Jährige lief gegen 08.20 Uhr den Feldweg

entlang, als ihr ein Motorrollerfahrer entgegenkam, der bei heruntergelassener

Hose offensichtlich an seinen Geschlechtsteil manipulierte. Der Exhibitionist

soll etwa 30-50 Jahre alt gewesen sein und eine kräftige Statur sowie ein

ungepflegtes Erscheinungsbild gehabt haben. Er habe einen Motorradhelm getragen

und sei mit einem dunklen Motorroller unterwegs gewesen. Hinweise nimmt die

Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Gewerbliches Gebäude von Einbrechern heimgesucht, Wiesbaden-Sonnenberg,

Danziger Straße, 14.05.2022, 16.00 Uhr bis 15.05.2022, 03.20 Uhr,

(pl)In der Danziger Straße in Sonnenberg wurde zwischen Samstagnachmittag und

der Nacht zum Sonntag ein von mehreren Firmen genutztes Gebäude von Einbrechern

heimgesucht. Die Täter brachen zwischen 16.00 Uhr und 03.20 Uhr in die

Räumlichkeiten zweier dort ansässiger Firmen ein, durchsuchten diese nach

Wertgegenständen und entwendeten aufgefundenes Bargeld sowie einen leeren

Tresor. Der gestohlene Tresor, für dessen Abtransport die Einbrecher eine

Schubkarre nutzten, konnte in unmittelbarerer Nähe des Tatortes aufgefunden und

sichergestellt werden. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der

Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Autoaufbrecher zugange – Fahrzeugteile ausgebaut und gestohlen,

Wiesbaden-Sonnenberg, Korianderstraße, Fenchelring, 12.05.2022, 17.00 Uhr bis

13.05.2022, 09.30 Uhr, (pl)Zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmorgen

trieben in Sonnenberg Autoaufbrecher ihr Unwesen, die es bei mindestens zwei

geparkten BMW auf die festinstallierten Navigationsgeräte abgesehen hatten. Die

Täter drangen jeweils durch eine gewaltsam geöffnete Tür in die Innenräume der

betroffenen Autos ein und bauten anschließend die Navis aus. Darüber hinaus

wurde aus einem der Wagen auch noch das Lenkrad abmontiert und entwendet. Die

beiden BMW waren im Bereich Korianderstraße und Fenchelring abgestellt. Der

entstandene Gesamtschaden wird auf über 15.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt

die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Eiswürfelmaschine aus Keller gestohlen, Wiesbaden, Langgasse, 14.05.2022,

23.30 Uhr bis 15.05.2022, 11.00 Uhr,

(pl)Einbrecher haben zwischen Samstagabend und Sonntagvormittag aus dem Keller

eines Gebäudes in der Langgasse eine hochwertige Eiswürfelmaschine gestohlen.

Die Täter verschafften sich Zugang zu dem Kellerraum, öffneten gewaltsam das

Schloss eines dortigen Kellerabteils und ließen die Maschine im Wert von rund

500 Euro mitgehen. Durch das Entfernen des mit einem Wasseranschluss

verbundenen Gerätes lief Wasser in den Keller, wodurch möglicherweise auch

Sachschaden in anderen Kellerabteilen entstanden ist. Hinweise nimmt die

Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Badegast bestohlen,

Wiesbaden, Hollerbornstraße, 14.05.2022, 15.45 Uhr bis 17.00 Uhr,

(pl)Mit Beginn der sommerlichen Temperaturen ist mittlerweile die Freibadsaison

eingeläutet. Doch beim Sprung ins kühle Nass vergisst man gerne, dass auch

Langfinger die warmen Monate nutzen, um auf Diebestour zu gehen. Am

Samstagnachmittag wurde gerade erst ein Jugendlicher im Freibad in der

Hollerbornstraße bestohlen. Der Geschädigte hatte seine Tasche mit den darin

befindlichen Wertsachen beim Baden aus den Augen gelassen. Als er dann gegen

17.00 Uhr wieder an seinen Liegeplatz zurückkehrte, musste er feststellen, dass

Diebe sein Handy und diverse Dokumente aus der abgelegten Tasche gestohlen

hatten. Daher der Rat der Polizei: Lassen Sie Ihre Wertsachen beim Baden nie

unbeaufsichtigt liegen, um Dieben erst gar keine Tatgelegenheit zu bieten. Nur

wenige Sekunden reichen und schon sind die Wertsachen verschwunden. Vor dem

Badebesuch sollte man sich darüber bewusst werden, wie viel Bargeld und welche

Wertgegenstände für den Badeausflug wirklich nötig sind. Nutzen Sie die

ausgewiesenen Wertfächer, um Ihre unverzichtbaren Wertsachen sicher zu

verwahren. Hinweise nimmt das 3. Polizeirevier in Wiesbaden unter der

Telefonnummer (0611) 345-2340 entgegen.

Gebäudefassade mit Graffiti beschmiert, Mainz-Kastel, Boelckestraße,

Festgestellt: 14.05.2022, 21.00 Uhr,

(pl)Unbekannte Täter haben auf dem Parkplatz eines gewerblichen Gebäudes in der

Boelckestraße eine Mauer mit Farbe besprüht. Die Schmiererei wurde am

Samstagabend gegen 21.00 Uhr festgestellt. Hinweise nimmt die Wiesbadener

Polizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Linienbus mit Metallteil beworfen – Fensterscheibe beschädigt, Wiesbaden,

Platter Straße, 15.05.2022, 21.10 Uhr,

(pl)Am Sonntagabend wurde in der Platter Straße die Fensterscheibe eines

fahrenden Linienbusses mit einem Metallteil beworfen und beschädigt. Der Fahrer

des Busses der Linie 6 war gegen 21.10 Uhr aus der Innenstadt kommend auf der

Platter Straße in Richtung Nordfriedhof unterwegs, als er im Bereich der

Einmündung zur Galileistraße ein Klirren hörte und von Fahrgästen auf den

Vorfall aufmerksam gemacht wurde. Der Busfahrer sah vor Ort noch etwa 6-8 Kinder

oder Jugendliche, welche sich in eine unbekannte Richtung entfernten. Der Bus

war zur Tatzeit mit einigen Fahrgästen besetzt, welche jedoch den Bus verließen,

ohne ihre Personalien hinterlassen zu haben. Durch den Wurf mit dem Metallstück

wurde offensichtlich niemand verletzt, die Scheibe jedoch zerstört. Hinweise

nimmt die Wiesbadener Polizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Mann droht mit Luftdruckwaffe,

Wiesbaden, Erbenheim, Emil-Krag-Straße, Freitag, 13.05.2022, 18:35 Uhr

(cp) Im Wiesbadener Stadtteil Erbenheim wurden Freitagabend eine Frau und ihre

Tochter mit einer Luftdruckwaffe bedroht. Der Täter wurde von der Polizei

festgenommen. Gegen 18:35 Uhr ging bei der Wiesbadener Polizei ein Notruf ein,

wonach auf einem Spielplatz ein Kind von einem Mann mit einer Waffe bedroht

worden sei. Das Kind stellte sich als eine 18-Jährige heraus, welche unter einer

geistigen Behinderung leidet und dort gerne spielt. So auch heute und in

Begleitung ihrer 55 Jahre alten Mutter. Diese gab an, dass ein zunächst

unbekannter Mann ihre Tochter und auch sie selbst von einem Fenster eines

Mehrfamilienhauses aus angeschrien und dabei eine Pistole in der Hand gehalten

habe. Der 47 Jahre alte mutmaßliche Täter konnte von der Polizei schnell

ermittelt und durch Zivilkräfte festgenommen werden. Bei der Waffe handelte es

sich um eine Luftdruckwaffe, welche sichergestellt wurde. Nach Beendigung der

polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann zur Überprüfung seines

Gesundheitszustandes in eine Klinik eingewiesen.

Fahrausweisprüfer beleidigt und getreten, Wiesbaden, Mitte, Moritzstraße,

Freitag, 13.05.2022, 12:15 Uhr

(cp) Am Freitagmittag wurde in der Moritzstraße ein Fahrausweisprüfer von einem

Fahrgast beleidigt und getreten, als er diesen darum gebeten hatte, seine Maske

richtig aufzusetzen. Der 30-Jährige und seine Kollegin wollten gegen 12:15 Uhr

eigentlich Fahrscheine kontrollieren, als ihnen im Linienbus ein Fahrgast

auffiel, der seine Maske unter dem Kinn trug. Hierauf angesprochen kam es zu

einem Streit, in dessen Verlauf der 27-jährige Fahrgast zunehmend aggressiv

geworden sein soll. Dabei habe er den ESWE-Angestellten übel beleidigt und

schließlich auch noch getreten, was die Polizei auf den Plan rief. Die nahm den

27-Jährigen mit auf das Revier, von wo er nach Abschluss der polizeilichen

Maßnahmen entlassen wurde. Der Geschädigte wurde glücklicherweise nicht

verletzt.

Busfahrer geschlagen,

Wiesbaden, Mitte, Luisenstraße, Samstag, 14.05.2022, 00:30 Uhr

(cp)Freitagnacht wurde ein Busfahrer in der Wiesbadener Innenstadt von einem

34-jährigen Mann grundlos mehrfach geschlagen. Der stark alkoholisierte Mann

stieg gegen 00:30 Uhr an der Haltestelle Luisenplatz der Linie N11 zu. Er fragte

den 59 Jahre alten Fahrer, ob er auch am Hauptbahnhof halten würde. Der Fahrer

klärte ihn darüber auf, dass der Bahnhof nicht auf seiner Strecke liegt, wollte

weiterfahren und bat ihn deswegen darum auszusteigen. Hieraufhin soll der Täter

den Busfahrer plötzlich mehrfach ins Gesicht geschlagen haben, welcher hierdurch

leicht verletzt wurde. Seine Fahrt konnte er wegen der Verletzungen jedoch nicht

mehr fortsetzen und musste abgelöst werden. Der Täter wurde von der Polizei

festgenommen und verbrachte nach Abschluss der Maßnahmen den Rest der Nacht im

Polizeigewahrsam.

Beleidigt und geschlagen,

Wiesbaden, Murnaustraße, Samstag, 14.05.2022, 02.00 Uhr

(akl) Am frühen Samstag morgen kam es gegen 02.00 Uhr auf dem Gelände des

Kulturparks zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen zwei 20 und 21 Jahre

alten Frauen aus Wiesbaden. Nach zunächst verbalen Streitigkeiten schlug die

21-Jährige zu, beschädigte dabei zudem noch das Mobiltelefon der 20-Jährigen und

beleidigte diese. Die Schlägerin konnte durch Ermittlungen der Polizei vor Ort

ermittelt werden. Sie muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren für ihre Taten

verantworten.

Nachtrag zur Pressemeldung vom Freitag, 13.05.2022, 18.29 Uhr, +++Senior bei

Fahrradunfall schwer verletzt+++

(akl) Der 79 Jahre alte Radfahrer ist am Sonntag morgen in einer Wiesbadener

Klinik verstorben.

Verkehrsunfall mit erheblichen Sachschaden auf der A3 in Richtung Süden Höhe Elz

Wiesbaden (ots) – Am frühen Samstagmorgen, den 14.05.2022, gegen 03:00 Uhr

ereignete sich ein Verkehrsunfall mit erheblichen Sachschaden und einem leicht

verletzten Fahrzeugführer auf der BAB 3 in Fahrtrichtung Frankfurt. Ein

Sattelschlepper samt Anhänger fuhr Höhe der Gemarkung Elz in den dortigen

Baustellenbereich ein. Hierbei übersah der 62-jährige Fahrzeugführer den zur

Absicherung auf dem rechten Fahrstreifen unbesetzten abgestellten

Absperranhänger und fuhr ungebremst gegen diesen. Durch die Wucht des Aufpralls

wurde die Sattelzugmaschine erst gegen die Mittelschutzplanke und anschließend

wieder in Richtung der Außenschutzplanke abgewiesen bis sie auf der Fahrabhn zum

Stehen kam. Der Fahrzeugführer wurde leicht verletzt in ein nahgelegenes

Krankenhaus verbracht. Die Bergung der Fahrzeuge gestaltete sich schwierig und

dauerte insgesamt 4 Stunden an. Eine Vollsperrung bestand für etwa 1,5 Stunden.

Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 150.000EUR.

Folgenschwerer Unfall – Wiesbaden, Nordost, Aarstraße,

Freitag, 13.05.2022, 18:29 Uhr

(cp)Am Freitagabend kam es in Wiesbaden zu einem folgenschweren Unfall zwischen

zwei Fahrradfahrern. Einer der beiden Männer wurde lebensgefährlich verletzt.

Ein 79 Jahre alter Wiesbadener wurde am Freitag, gegen 18:30 Uhr bei einem

Verkehrsunfall in der Aarstraße lebensgefährlich verletzt. Ersten Ermittlungen

zufolge kam der Senior mit seinem Fahrrad mit Hilfsmotor, einer sogenannten

Saxonette, aus der Ausfahrt eines dort gelegenen Supermarktes und fuhr auf die

Fahrbahn. Hierbei übersah er einen von links aus Richtung Taunusstein kommenden

30-jährigen Rennradfahrer. Bei dem folgenden Zusammenstoß wurde der Senior, der

keinen Helm getragen hatte, lebensgefährlich verletzt. Er wurde nach der

Erstversorgung mit einem Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert. Der

30-Jährige erlitt neben diversen leichten Verletzungen einen Schock und wurde

ebenfalls in eine Klinik gebracht. Die Aarstraße war während der

Rettungsarbeiten sowie der Unfallaufnahme, zu der ein Unfallsachverständiger

hinzuzogen wurde, für rund zwei Stunden in beide Richtungen voll gesperrt. Die

Fahrräder wurden sichergestellt. Der Sachschaden wird auf etwa 1.200 Euro

geschätzt.

Pkw beschädigt

Idstein, Im Hahnstück, Freitag, 13.05 22, 16:00 bis Samstag, 14.05.2022, 08:50

Uhr

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in der Straße Im Hahnstück ein grauer

BMW mutwillig an den Außenspiegeln und Scheibenwischern beschädigt. Zeugen

konnten drei männlich Personen bei der Tat beobachten. Es entstand Sachschaden

in Höhe von etwa 250 EUR.

Hinweise nimmt die Polizei in Idstein untere der Telefonnummer 06126-93940

entgegen

Kennzeichen gestohlen

Idstein, Am Friedhof, Mittwoch, 11.05.2022, 17:00 bis Samstag, 14.05.2022, 08:00

Uhr

Im genannten Zeitraum wurden auf dem Parkplatz Am Friedhof in Idstein an einem

Pkw Mercedes A-Klasse die beiden Kennzeichen RÜD-JO 412 entwendet.

Hinweise nimmt die Polizei in Idstein untere der Telefonnummer 06126-93940

entgegen

Motorradunfall – Fahrer verletzt

Rüdesheim, L3033, Freitag, 13.05.2022, 16:00 Uhr

Am Freitagnachmittag geriet ein 24 Jahre alter Motorradfahrer aus Frankreich mit

seiner Honda auf der L3033 in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und stürzte.

Hierbei zog er sich leichte Verletzungen zu und musste zur weiteren Behandlung

in ein Rüdesheimer Krankenhaus verbracht werden. Am Motorrad entstand

Totalschaden in Höhe von etwa 7.500 EUR.

Auffahrunfall mit 3 Pkw

Taunusstein, Aarstraße, Samstag, 14.05.2022, 13:00 Uhr

Am Samstag kam es auf der Aarstraße in Taunusstein-Hahn zu einem Auffahrunfall

mit 3 beteiligten Pkw. Ein 43 Jahre alter Idsteiner bemerkte mit seinem Skoda

zwei vor ihm verkehrsbedingt wartende Autos zu spät, fuhr auf den hinteren Golf

auf und schob diesen noch gegen einen davorstehenden BMW. Der Skoda und der Golf

waren danach nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand

Sachschaden in Höhe von etwa 7.200 EUR.

Krad gegen Pkw – Leichtverletzte bei Unfall

Rüdesheim, Geisenheimer Straße, Samstag, 14.05.2022, 19:10 Uhr

Am Samstagabend kam es im Einmündungsbereich Geisenheimer

Straße/Europastraße/Taunusstraße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und

einem Leichtkraftrad, bei dem die Kradfahrerin leicht verletzt wurde. Eine 17

Jahre alte Kradfahrerin aus Oestrich-Winkel bog mit ihrem Leichtkrafrad KTM von

der Taunusstraße nach links ab in die Geisenheimer Straße. Ein 42 Jahre alter

Fahrer aus Mainz fuhr mit seinem Mercedes auf der Geisenheimer Straße und

missachtete an der Einmündung Taunusstraße offenbar das Stoppzeichen. Dabei kam

es zu dem Zusammenstoß. Die Kradfahrerin erlitt hierbei Schürfwunden. Der

Sachschaden wird auf etwa 650 EUR geschätzt.

Unfallflucht in Hattenheim

Eltv.-Hattenheim, Waldbachstraße, Samstag, 14.05.2022, 06:00 – 19:30 Uhr

Am Samstag wurde im Laufe des Tages ein in der Waldbachstraße in Hattenheim

ordnungsgemäß geparkter Pkw Opel Astra, grau, an der vorderen linken Seite

beschädigt. Der Verursacher ist nicht bekannt. Es entstand Sachschaden in Höhe

von etwa 800 EUR.

Hinweise nimmt die Polizei in Eltville am Rhein unter der Telefonnummer

06123-90900 entgegen

Unfall wegen Alkohol und Handy

Waldems, Frankfurter Straße, Samstag, 14.05.2022, 19:20 Uhr

Alkohol und Handy am Steuer führten am frühen Samstagabend in Waldems,

Frankfurter Straße, zu einem spektakulären Unfall, bei dem der Fahrer zudem noch

leicht verletzt wurde. Ein 51 Jahre alter Fahrer aus Glashütten kam mit seinem

Mitsubishi in der Frankfurter Straße am Scheitelpunkt einer scharfen Kurve von

der Fahrbahn ab, kippte aufs Dach und durchbrach außerdem noch den Gartenzaun

eines anliegenden Grundstücks, wo der Pkw dann förmlich von einem Zaunpfahl

aufgespießt wurde. Bei der Unfallaufnahme gab der Fahrer an, dass er durch das

Handy abgelenkt war. Die Beamten stellten jedoch auch deutlich Alkoholgeruch

fest, sodass der Fahrer noch eine Blutentnahme über sich ergehen lassen musste.

Er hatte sich zudem noch bei dem Unfall leicht verletzt und musste zur

Behandlung in ein Idsteiner Krankenhaus gebracht werden. Der total beschädigte

Pkw musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 16.500

EUR.

Bremspedal verwechselt – Unfall

Bad Schwalbach, Adolfstraße, Samstag, 14.05.2022. 18:15 Uhr

Ein 82 Jahre alter Bad Schwalbacher verwechselte mit seinem Opel Corsa beim

Parkmanöver das Brems- mit dem Gaspedal und beschädigte durch das

unvorhergesehene Fahrmanöver einen geparkten Pkw Smart und einen

Mülleimer/Laterne. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 650 EUR.

Auseinandersetzung vor Bäckerei – Zeugen gesucht,

Idstein, Wiesbadener Straße, Sonntag, 15.05.2022, 10:30 Uhr

(fh)Am Sonntagmorgen kam es vor einer Bäckerei in Idstein zu einer

Auseinandersetzung zwischen zwei Männern, bei der ein Beteiligter ein Messer

eingesetzt haben soll. Zu dem Vorfall, bei dem sich keiner der Beteiligten

verletzte, sucht die Polizei Zeuginnen und Zeugen. Am Sonntag zeigte ein 38

Jahre alter Idsteiner bei der Polizei den Vorfall an. Hiernach sei er gegen

10:30 Uhr mit seinem Fahrzeug auf den Parkplatz der Filiale in der Wiesbadener

Straße gefahren und beim Aussteigen von einem 47-Jährigen attackiert worden. Der

andere Mann habe dabei ein Messer eingesetzt und Drohungen ausgesprochen.

Verletzungen habe er nicht davongetragen. Der 38-Jährige habe sich daraufhin in

sein Fahrzeug geflüchtet und sei davongefahren.

Zeugen, die sich gegen 10:30 Uhr vor der Bäckerei in der Wiesbadener Straße

aufgehalten haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06126) 9394-0

mit der Polizeistation Idstein in Verbindung zu setzen.

Zeugen nach Brand in Waldstück gesucht, Hünstetten-Ketternschwalbach,

östliches Waldgebiet, Sonntag, 15.05.2022, 07:50 Uhr

(fh)Am Sonntagmorgen kam es in einem Waldstück in der Gemarkung

Ketternschwalbach zu einem Waldbrand, bei dem die Polizei von Brandstiftung

ausgeht. Gegen 07:50 Uhr wurde die Polizei über den Brand informiert. Bei dem

Brandort handelte es sich um ein etwa 50 Quadratmeter großes und bereits

gerodetes Waldstück östlich von Ketternschwalbach. Durch die umliegenden

Feuerwehren konnte der Brand gelöscht und die Brandnester beseitigt werden. Die

Kriminalpolizei in Wiesbaden hat die Ermittlungen hinsichtlich des Verdachts der

Brandstiftung aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611)

345-0.

Zwei Diebe zapfen Kraftstoff ab, Idstein, Buchwiese, Sonntag, 15.05.2022,

02:00 Uhr

(fh)Sonntagnacht zapften zwei Täter auf einem Firmengelände in Idstein mehrere

Liter Kraftstoff ab und flüchteten. Gegen 02:00 Uhr überstiegen zwei Männer den

Zaun zum Lagerplatz des Geländes in der Straße „Buchwiese“ und betraten dort

einen Container. An einer dortigen Dieselpumpe zapften die Täter Kraftstoff ab

und befüllten mehrere Kanister mit dem flüssigem Gut. Bei ihrer Flucht, welche

wieder über den besagten Zaun führte, wurden sie gestört und ließen einige

Kanister zurück. Der Wert des entwendeten Diesels wird auf mehrere Hundert Euro

geschätzt.

Die Polizeistation Idstein nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06126) 9394-0

entgegen.

Motorrad gestohlen, Idstein-Wörsdorf, Hinter den Gärten, Samstag, 14.05.2022,

20:00 Uhr bis Sonntag, 15.05.2022, 09:00 Uhr

(fh)Ein Motorrad der Marke „Honda“ fiel in der Nacht zum Sonntag in

Idstein-Wörsdorf Dieben zum Opfer. Das schwarze Zweirad, welches zuletzt mit den

Kennzeichen SWA-BA 90 versehen war, parkte zur Tatzeit auf der Straße „Hinter

den Gärten“. Der Wert beläuft sich auf etwa 5.000 Euro.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06126) 9394-0

mit der Polizeistation Idstein in Verbindung zu setzen.

Einbrecher in Idstein unterwegs, Idstein, Buchwiese / Am Hahlgarten, Sonntag,

15.05.2022, 00:00 Uhr bis 06:00 Uhr

(fh)In Idstein haben Einbrecher in den frühen Morgenstunden des 15.05.2022,

gleich zwei Mal zugeschlagen und sind in ein Wohnmobil und eine Lagerhalle eines

Schrottplatzes eingebrochen. In der „Buchwiese“ begaben sich die Unbekannten zu

einem dort abgestellten Wohnmobil der Marke Fiat und brachen gewaltsam in dieses

ein. Aus dem Innenraum wurden zwei Decken gestohlen. Nur einige Hundert Meter

entfernt, kam es in der Straße „Am Hahlgarten“ im gleichen Zeitraum zu einem

Einbruch auf dem besagten Schrottplatzgelände. Nachdem sich die Einbrecher

gewaltsam Zutritt zu einer Lagerhalle verschafft hatten, entwendeten sie

insgesamt fünf Schwerlastbatterien im Wert von etwa 200 Euro. Im Anschluss

suchten sie das Weite.

In beiden Fällen nimmt die Polizeistation Idstein Hinweise unter der

Telefonnummer (06126) 9394-0 entgegen.

Blitzersäule zerstört, Taunusstein-Seitzenhahn, Eltviller Straße, Samstag,

14.05.2022, 19:00 Uhr bis Sonntag, 15.05.2022, 00:00 Uhr

(fh)In der Nacht zum Sonntag beschädigten Vandalen eine Blitzersäule in

Taunusstein-Seitzenhahn und hinterließen dabei einen hohen Sachschaden. Der oder

die Täter schlugen die Scheiben der in der Eltviller Straße befindlichen

Geschwindigkeitsmesssäule ein und flüchteten im Anschluss in unbekannte

Richtung. Der Sachschaden wird mit rund 3.000 Euro beziffert.

Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124)

7078-0 entgegen.

Motorradfahrer bei Unfall verletzt, Landesstraße 3033, Zwischen Laukenmühle

und Kammerburg, Sonntag, 15.05.2022, 15:00 Uhr

(fh)Am Sonntagnachmittag ereignete sich auf der Landesstraße 3033 zwischen

„Kammerburg“ und „Laukenmühle“ ein Unfall, bei dem sich ein Motorradfahrer

verletzte. Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr ein 34-Jähriger die Landesstraße

im besagten Bereich und verlor in einer Linkskurve die Kontrolle über sein

Motorrad der Marke „BMW“. Im weiteren Verlauf geriet der Fahrer nach rechts von

der Fahrspur, prallte gegen eine Warnbarke und wurde daraufhin über die

Gegenfahrspur in eine Böschung geschleudert. Dort musste der Mann von der

Feuerwehr geborgen und im Anschluss in ein Krankenhaus gebracht werden. Am

Zweirad entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro.

Schwerverletzter bei Unfall auf der A 3, Idstein, Bundesautobahn 3, Samstag,

14.05.2022, 20:55 Uhr

(wie) Am Samstagabend wurde bei einem Verkehrsunfall auf der A 3 bei Idstein ein

Mann schwer verletzt. Ein 21-Jähriger befuhr mit einem Opel die A 3 von Köln in

Richtung Frankfurt. Zwischen den Anschlussstellen Idstein und Niedernhausen kam

er aus ungeklärter Ursache plötzlich von der Fahrbahn ab. Hierbei fuhr er eine

Böschung hoch und wieder herunter und überschlug sich mit dem Auto. Bei dem

Unfall verletzten sich der 21-Jährige und sein 19-jähriger Beifahrer schwer. Die

Verletzten wurde vom Rettungsdienst erstversorgt und schließlich in ein

Krankenhaus gebracht. Für die Rettungs- und Bergungsarbeiten mussten der rechte

und der Standstreifen gesperrt werden. Nach zwei Stunden konnte die Fahrbahn

wieder freigegeben werden. Der Sachschaden wird auf 9.000 EUR geschätzt.

Bad Schwalbach (ots) – Rheingau-Taunus-Kreis,

Sonntag, 15.05.2022

(fh)Am Sonntag, dem 15.05.2022, fand im Rheingau-Taunus-Kreis die erste Biker

Safety Tour im Sinne der Präventionskampagne „Du hast es in der Hand – Überlasse

nichts dem Unfall“ für dieses Jahr statt, bei der die Polizei zu zwei

Motorradausfahrten eingeladen hatte. Interessierte Motorradfahrerinnen und

Motorradfahrer konnten sich zuvor über die Webseite der Polizei Hessen zu den

Ausfahrten anmelden und zeigten bereits vorab ein reges Interesse. Schnell waren

die beliebten Plätze restlos ausgebucht. Neben der Polizei waren auch erneut

zwei Motorradfahrer des Malteser Hilfsdienstes aus Kelkheim mit am Start. Start-

und Endpunkt war jeweils ein Parkplatz der Bundesstraße 54 zwischen

Aarbergen-Michelbach und der Anschlussstelle Reckenroth, wo auch ein

polizeilicher Präventionsstand aufgebaut wurde. Hier wurden interessierten

Bürgerinnen und Bürgern Fragen rund um das Thema Verkehrsprävention beantwortet.

Die beiden, jeweils etwa zweistündigen Fahrten, einmal mit Start um 10:30 Uhr

und einmal um 15:00 Uhr, gingen dabei durch den idyllischen

Rheingau-Taunus-Kreis, unter anderem quer über die Aar- und Wisperstraße. An

mehreren Stopps wurden Gefahrenpunkte aufgezeigt und Beiträge rund um die

Themen: Lärm, Erste Hilfe, Unfallursachen und Sicherheit beim Motorradfahren

präsentiert. Auch der direkte Austausch mit den Motorradfahrerinnen und

Motorradfahrern stand hierbei im Fokus, sodass Erfahrungen auf Augenhöhe geteilt

wurden. Das Thema Erste Hilfe bei Verkehrsunfällen wurde dabei durch das

engagierte Duo der Malteser Motorradstaffel vermittelt. Im Anschluss an die

Touren fand jeweils eine Feedbackrunde statt, bei der die durchweg begeisterten

Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu Wort kamen.

Das Polizeipräsidium Westhessen bedankt sich für das rege Interesse und weist

auf die nächsten Biker Safety Touren im Rheingau-Taunus-Kreis und rund um den

Feldberg hin. Noch sind vereinzelt Plätze frei! Interessierte finden hierzu

Informationen auf www.polizei.hessen.de.

++ Chlorgasaustritt in Eltville

Samstag, 14.05.2022, 11:10 h, 65343 Eltville, Taunusstraße

Am Samstag, den 14.05.2022 kam es gegen 11:10 Uhr zu einem größeren

Feuerwehreinsatz in der Taunusstraße in Eltville Kernstadt. Grund des Einsatzes

waren unsachgemäß gelagerte Chlortabletten, welche zum Desinfizieren eines

hauseigenen Swimmingpools genutzt worden waren. Durch die unverpackte Lagerung

in einer Gartenhütte entwickelte sich Chlorgas, welches durch die

Hauseigentümerin beim Betreten der Hütte eingeatmet wurde. Die 56-jährige

Eltvillerin erlitt Atemwegsreizungen und wurde durch den Rettungsdienst zur

Abklärung der Symptome in ein Krankenhaus verbracht. Die Feuerwehren aus

Eltville Kernstadt, Eltville Hattenheim und zwei Sondereinsatz- Züge aus dem

Rheingau- Taunus – Kreis waren im Einsatz. Die Chlortabletten wurden durch die

Feuerwehr wieder sachgerecht verpackt und stellen nun keine Gefahr mehr da.

Weitere Personen wurden nicht beeinträchtigt.

++ Unfall mit verletzter Motorradfahrerin

Samstag, 14.05.2022, 13:00 h, Rüdesheim-Presberg

Am Samstag, 14.05.2022 kam es gegen 13:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der

L3272 bei Presberg. Die 55jährige Motorradfahrerin aus Großostheim fuhr aus

Presberg kommend in Richtung Lorch. Sie geriet in einer Kurve auf die

Gegenfahrbahn. Hier streifte sie einen entgegenkommenden PKW und kollidierte

dann mit einem zweiten. Die Motorradfahrerin wurde dabei schwer verletzt und kam

zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus. Die anderen Unfallbeteiligten blieben

unverletzt. Am Motorrad entstand ein Totalschaden. Einer der beteiligten PKW

musste ebenfalls abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von

ca. 25.000 Euro Die Landesstraße war für den Zeitraum der Unfallaufnahme voll

gesperrt.