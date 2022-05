Sportboot flutet sich selbst und droht zu sinken

Ginsheim-Gustavsburg (ots) – Ein mit 4 Personen besetztes Sportboot drohte nach Angaben der an Bord befindlichen Mitteilerin, am Sonntag 15.05.2022 gegen 18.00 Uhr schnell zu sinken. Die Ursache war zunächst unklar und das automatische Herauspumpen schien nicht zu funktionieren. Glücklicherweise war das Boot in einem Nebenarm des Rheins, in Höhe Km 495,8 unterwegs, so dass die Besatzung das Boot zügig auf das sandige Ufer des “Ackers” fahren konnte, um ein weiteres schnelles sinken zu verhindern.

Die Wasserschutzpolizei Wiesbaden unterstützte mit zwei Booten die Feuerwehr/DLRG aus Ginsheim, Mainz und Kostheim bei den Rettungsmaßnahmen. Schnell wurde klar, dass die Frischwasserpumpe Wasser ins Bootsinnere leitete. Nachdem die Motoren gestoppt wurden, konnte das Wasser zügig herausgepumpt und somit das Boot wieder stabilisiert werden.

Personen blieben bei diesem Einsatz unverletzt und der Rhein wurde nicht verunreinigt. Das Sportboot liegt nun sicher festgemacht, an einem Steiger in Ginsheim-Gustavsburg.

1.500 Euro Sachschaden durch Carportbrand

Rüsselsheim (ots) – Einen Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro hat der Brand eines Carports in der Nacht zum Sonntag (15.05.) verursacht. Kurz nach Mitternacht verständigten Zeugen über Notruf Polizei und Feuerwehr und meldeten Flammen in der Darmstädter Straße im Bereich einer dortigen Pension. Das Feuer zerstörte Teile der Holzverkleidung des Carports sowie das Dach und die darauf befindliche Begrünung. Sofort herbeigeeilte Wehren konnte ein weiteres Ausbreiten des Brandes auf das angrenzende Wohnhaus verhindern. Vorsichtshalber wurden aber alle Bewohner evakuiert.

Ersten Erkenntnissen zufolge könnte das Feuer durch eine weggeworfene Zigarette verursacht worden sein. Ein 25-Jähriger muss sich deshalb jetzt strafrechtlich in einem eingeleiteten Verfahren verantworten. Das Kommissariat 10 der Rüsselsheimer Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Berauscht auf der Bundesstraße 44

Groß-Gerau (ots) – Weil er berauscht mit seinem Lastwagen auf der Bundesstraße 44 unterwegs war, muss sich ein 20-Jähriger jetzt in einem Verfahren verantworten. Gegen 15 Uhr am Samstag (14.05.) fiel einer Streife der Polizeistation Groß-Gerau das Fahrzeug auf, wie es in Richtung Käthe-Kollwitz-Straße fuhr.

Bei der anschließenden Überprüfung bemerkten die Polizisten körperliche Auffälligkeit beim Gestoppten auf, die eine Drogenbeeinflussung zu vermuten ließ. Ein Vortest bestätigte den Verdacht der Beamten, er reagierte positiv auf THC. Kleinstmengen Marihuana konnten auch bei der anschließenden Durchsuchung beschlagnahmt werden. Der 20-Jährige wurde für eine Blutentnahme und weitere polizeiliche Maßnahmen auf die Wache gebracht.

Da er keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, musste er eine Sicherheitsleistung in Höhe von 500 Euro aufbringen.

Rauschgift bei Kontrolle sichergestellt

Rüsselsheim (ots) – Wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz muss sich ein 19-Jähriger nach einer Kontrolle am Freitagabend (13.05.) in einem Verfahren strafrechtlich verantworten. Der Rüsselsheimer war einer Polizeistreife gegen 21.10 Uhr im Helmholzweg aufgefallen, wie er zusammen mit einem gleichaltrigen Begleiter auf einem E-Scooter fuhr.

Vor der anschließenden Kontrolle konnten die Polizisten beobachten, wie einer der beiden etwas in ein dortiges Gebüsch warf. Bei der Durchsuchung der beiden jungen Männer stellte das Streifenteam Kleinstmengen Marihuana und Haschisch beim 19-Jährigen sicher. Statt der Drogen hatte er scheinbar seinen Schlüssel weggeworfen, der im Gebüsch aufgefunden werden konnte. Es wurde Strafanzeige erstattet.

Viermal positiv – Streife nimmt 39-Jährigen vorläufig fest

Bischofsheim (ots) – Viermal positiv war ein Drogenvortest bei einer Verkehrskontrolle am frühen Samstagmorgen (14.05.). Gegen 03 Uhr fiel einer Polizeistreife das Auto eines 39-jährigen Bischofsheimers in der Frankfurter Straße auf, wie er mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Bahnhof an der Streife vorbeifuhr.

Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass der Gestoppte unter Alkoholeinfluss stand. Ein Test ergab einen Wert von 0,50 Promille. Zudem räumte der 39 Jahre alte Mann zu, Amphetamin konsumiert zu haben. Bei der Durchsuchung stellte die Streife auch Kleinstmengen Amphetamin sicher. Ein Drogenvortest reagierte dann positiv auf THC, Kokain, Amphetamin und Metamphetamin. Der Ertappte wurde festgenommen und zur Blutentnahme auf die Wache gebracht. In dem eingeleiteten Verfahren muss er sich jetzt strafrechtlich verantworten.

Darmstadt

Verbale Streitigkeiten münden in handfester Auseinandersetzung

Darmstadt-Bessungen (ots) – Die zunächst verbalen Streitigkeiten zwischen mehreren Männern und einem Taxifahrer, mündeten am Sonntagabend (15.5.) in der Nieder-Ramstädter Straße in einer handfesten Auseinandersetzung. Ersten Ermittlungen zufolge, sollen mehrere Männer einen Getränkebecher gegen 21 Uhr auf ein Taxi geworfen haben.

Im Anschluss sprach der 25 Jahre alte Taxifahrer die Männer auf den Umstand an, woraufhin es zu verbalen Streitigkeiten kam. Nach derzeitigem Kenntnisstand soll ein 64-Jähriger auf den 25-jährigen Taxifahrer losgegangen sein und ihm unter anderem ins Gesicht geschlagen haben.

Eine alarmierte Streife des 2. Polizeireviers in Darmstadt leitete im Anschluss ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ein.

Darmstadt-Dieburg

Anhänger kracht in Fahrzeug – 71-Jährige schwer verletzt

Mühltal/Ober-Ramstadt/B426 (ots) – Am Montagmittag 16.5.2022 gegen 14.45 Uhr, hat sich ein Unfall auf der Bundesstraße 426 zugetragen, bei dem eine 71-Jährige schwer verletzt wurde. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr ein 33-Jähriger mit seinem grauen Mercedes mit Anhänger die Bundesstraße in Fahrtrichtung Ober-Ramstadt.

In einer Rechtskurve im dortigen Lohbergtunnel soll sich nach jetzigem Kenntnisstand der Anhänger gelöst haben und in den Gegenverkehr geraten sein. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem grauen Mercedes.

Die 71 Jahre alte Wagenlenkerin wurde im Anschluss mit schweren Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Ihre beiden Mitfahrerinnen, eine 71- und 73-Jährige, verletzten sich nach derzeitigem Kenntnisstand bei dem Aufprall leicht.

Zur Klärung der genauen Unfallursache wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt ein Sachverständiger hinzugezogen. Der Lohbergtunnel war für die Unfallaufnahme über eine Stunde in beide Richtungen gesperrt. Insgesamt werden die Schäden auf über 10.000 Euro geschätzt.

Wer zum Unfallhergang sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Ober-Ramstadt unter der Rufnummer 06154/6330-0 zu melden.

Blumenladen und Restaurant im Visier Krimineller

Modautal-Brandau (ots) – Ein Blumenladen und ein Restaurant in der denwaldstraße gerieten in der Nacht zum Samstag (14.5.) in das Visier Krimineller. Nach derzeitigem Kenntnisstand versuchten die Unbekannten die Tür zum Blumenladen aufzuhebeln, was ihnen misslang. Die Tür hielt dem Einbruchsversuch stand.

Dennoch hinterließen sie einen Schaden, der auf circa 400 Euro geschätzt wird. Auch ein daneben befindliches Restaurant rückte in das Visier der ungebetenen Gäste. Unter Einwirkung von Gewalt gelangten sie in die Gaststätte. Ersten Ermittlungen zufolge entwendeten sie mehrere Hundert Euro an Bargeld. Im Anschluss suchten sie das Weite. Ob die beiden Fälle im Zusammenhang zueinanderstehen, muss noch geprüft werden.

Die Ermittlerinnen und Ermittler der Kriminalpolizei (K21/22) in Darmstadt sind mit den Fällen betraut und fragen: Wer hat Verdächtiges beobachtet? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Die Beamten sind unter der Rufnummer 06151/969-0 zu erreichen.

Einbruch in Einfamilienhaus

Roßdorf (ots) – Nachdem sich im Zeitraum zwischen Freitagabend (13.5.) und Samstagmorgen (14.5.) ein Einbruch in ein Einfamilienhaus “Auf der Schmelz” zugetragen hat, sucht die Polizei nach Hinweisgebern. Unter Einwirkung von Gewalt gelangten die ungebetenen Gäste in das Haus und durchwühlten mehrere Räume.

Ob sie etwas entwendeten, muss noch geprüft werden. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, Kontakt mit der Kriminalpolizei (K21/22) in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 aufzunehmen.

Büroraum im Visier Krimineller

Alsbach-Hähnlein (ots) – Ein Büroraum in der Kirchstraße geriet im Zeitraum zwischen Samstagmittag (14.5.) und Sonntagvormittag (15.5.) in das Visier Krimineller. Nach derzeitigem Kenntnisstand hebelten sie ein Fenster des Gebäudes auf und gelangten so ins Innere.

Ersten Ermittlungen zufolge machten sie keine Beute und suchten im Anschluss das Weite. Dennoch wird der Schaden auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise werden an das Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 erbeten.

Zahlreiche Beanstandungen bei Verkehrskontrolle

Weiterstadt (ots) – Ein 41-Jähriger muss sich nach einer Verkehrskontrolle auf der Autobahn 5 bei Weiterstadt wegen zahlreicher Beanstandungen strafrechtlich verantworten.

Gegen 21.10 Uhr am Samstagabend (14.05.) stoppte eine Zivilstraße den Mann aus Leimen mit seinem Fahrzeug auf einem dortigen Parkplatz. Bei der Überprüfung gab der Kontrollierte umgehend zu, dass das Auto weder zugelassen noch versichert sei. Einen gültigen Führerschein konnte er auch nicht vorweisen. Bei der Durchsuchung stellten die Polizisten zudem Kleinstmengen Marihuana sicher und nahmen mehrere leere Flaschen Alkoholika im Innenraum wahr. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,56 Promille.

Der 41 Jahre alte Mann wurde vorläufig festgenommen und wurde zur Blutentnahme auf die Wache gebracht. Die Zivilfahnder erstatteten Strafanzeige.

Kreis Bergstraße

Einbruch in Autowerkstatt

Bürstadt (ots) – In der “Kleine Gewerbestraße” haben Kriminelle am Sonntag (15.5.) ihr Unwesen getrieben und den Lagerraum einer Autowerkstatt heimgesucht. Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich die Täter gegen 1.20 Uhr Zugang zu dem Raum, suchten erfolglos nach Beute und flüchteten im Anschluss. Der verursachte Schaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Das Kommissariat 42 in Lampertheim ermittelt wegen des versuchten, besonders schweren Falls des Diebstahls und nimmt unter der Rufnummer 06206/9440-0 alle sachdienliche Hinweise entgegen.

Am helllichten Tag Heckscheibe eingeschlagen

Viernheim (ots) – In der Zeit zwischen 12 Uhr und 14.30 Uhr, geriet ein schwarzer Mercedes am Sonntag (15.5) in der Fritz-Haber-Straße in das Visier von Kriminellen. Die Täter schlugen die Heckscheibe des Autos ein und hielten mutmaßlich nach wertvollen Gegenständen Ausschau. Ersten Erkenntnissen zufolge wurden sie nicht fündig und flüchteten. Zurück blieb ein Sachschaden von mindestens 1.000 Euro.

Das Kommissariat 42 in Viernheim ermittelt. Die Beamtinnen und Beamten fragen: Wer hat die Täter beobachten können oder andere in diesem Zusammenhang stehenden, sachdienlichen Beobachtungen gemacht? Alle Hinweise werden unter der Rufnummer 06204/93770 entgegengenommen.

Reihenhaus im Visier von Einbrechern

Heppenheim (ots) – Die Spuren eines versuchten Einbruches sind am Samstag (14.5.) an einem Reihenhaus in der Donaustraße entdeckt worden. Die von den Tätern verursachten Schäden am Fenster sowie an der Balkontür werden auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Glücklicherweise hielten beide Zugänge dem kriminellen Plan stand.

Die Heppenheimer Kripo ermittelt und datiert den Tatzeitraum, basierend auf ersten Erkenntnissen, bis zum Sonntag (1.5.) zurück. Für den Fortgang des Verfahrens suchen die Beamtinnen und Beamten Zeugen, denen innerhalb dieses Zeitraumes verdächtige Personen oder Fahrzeuge am, oder in Tatortnähe aufgefallen sind. Unter der Rufnummer 06252/7060 ist das für diesen Fall zuständige Kommissariat 21/22 für alle sachdienlichen Hinweise zu erreichen.

Polizei sucht Zeugen nach versuchtem Einbruch in Getränkemarkt

Viernheim (ots) – Auf einen Getränkemarkt in der Heidelberger Straße hatten es noch unbekannte Täter am Samstag (14.5.) abgesehen. Ihr kriminelles Vorhaben, gegen 4.30 Uhr, gewaltsam in die Räume zu gelangen, scheiterte glücklicherweise und sie traten unverrichteter Dinge die Flucht an.

Das Kommissariat 42 hat die Ermittlungen wegen des versuchten Einbruchsdiebstahls übernommen und nimmt alle in diesem Zusammenhang stehenden, sachdienlichen Hinweise, unter der Rufnummer 06206/9440-0 entgegen.

Odenwaldkreis

Schwerer Verkehrsunfall zwischen Radfahrerin und PKW

Reichelsheim (ots) – Am Sonntag 15.05.2022 gegen 18:20 Uhr, kam es auf der B38 zwischen Reichelsheim und Beerfurth zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem PKW Fahrer und einer Radfahrerin. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kollidierte der, von der L 3105 auf die B38 einbiegende, 31-jährige PKW Fahrer mit der 62-jährigen darauf fahrenden Radfahrerin.

Die Radfahrerin kam dabei zu Fall und wurde schwerverletzt mit dem Rettungshubschrauber in eine umliegende Klinik geflogen. Der durch die Radfahrerin genutzte Fahrradhelm verhinderte glücklicherweise schlimmere Verletzungen.

Die Feuerwehr Reichelsheim reinigte die Fahrbahn im Anschluss. Die Einmündung B38/L3105 war für ca. eine Stunde voll gesperrt. Insgesamt waren 4 Feuerwehrfahrzeuge, 1 Rettungs-und Notarztwagen, 1 Rettungshubschrauber und ein Streifenwagen der Polizei im Einsatz.

Schwerer Motorradunfall im Begegnungsverkehr

Mossautal/B460 (ots) – Am 15.05.2022 gegen 15:30, kam es auf der B460 in Mossautal zwischen der Wegscheide und dem Ortsteil Hüttenthal zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen zwei Motorradfahrern. Ein 53-jähriger und ein 36-jähriger Motorradfahrer, beide aus dem Landkreis Groß-Gerau, kollidierten nach derzeitigem Stand im Begegnungsverkehr.

Dabei kam der 36-jährige Biker zu Fall und musste aufgrund seiner Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber in eine umliegende Klinik geflogen werden. Der 53-jährige Biker wurde ebenfalls verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Die verschmutze Fahrbahn wurde durch die Feuerwehr Mossautal gereinigt. Die B460 war für ca. eine Stunde voll gesperrt. Insgesamt waren 2 Rettungswagen, ein Notarztwagen und 3 Streifenwagen der Polizei im Einsatz.

Südhessen

“Brich Dein Schweigen”-Hinter jedem Missbrauch steckt ein Gesicht

Informationspakete an 1.300 Hausarztpraxen

Südhessen (ots) – Die Fallzahlen sexuellen Missbrauchs an Kindern und Jugendlichen steigen in Hessen deutlich, die Dunkelziffer wird als hoch eingeschätzt. Oft bleiben die Opfer ihr Leben lang traumatisiert. Im Kampf gegen alle Formen des Missbrauchs schöpft der Staat eine Vielzahl geeigneter Ressourcen aus. Der Kampf gegen Kindesmissbrauch hat daher auch für die Region Südhessen höchste Priorität. Aus diesem Grund starteten der Verein Bürger und Polizei Bergstraße e. V., die Rotary Clubs der Region sowie das Polizeipräsidium Südhessen im März 2022 die Kampagne: “Brich Dein Schweigen” – Hinter jedem Missbrauch steckt ein Gesicht. Unterschiedliche gesellschaftliche Kräfte wurden aktiviert und vereint, um einen wichtigen Beitrag zum Schutz von Kindern und Jugendlichen in der Region Südhessen zu leisten. Unterstützt wird die Kampagne dabei von Hilfestellen des Kinderschutzbundes e. V., Wildwasser e. V. und der Darmstädter Hilfe.

Nun ist es den Verantwortlichen über die Landesärztekammer Hessen gelungen, rund 1.300 Hausarztpraxen in Südhessen ein Informationspaket in Form eines sogenannten “Sondermailings” zur Unterstützung der Kampagne zur Verfügung zu stellen, welches als Banner auf der jeweiligen Website der Praxis oder als abgedrucktes Poster in den Praxisräumen platziert werden kann, um auf die Kampagne und die damit verbundenen Hilfsangebote hinzuweisen. Ziel der Aktion ist es, mit Unterstützung der Mediziner gemeinsam eine Sensibilisierung der Gesellschaft für sexuelle Gewalt zu erreichen, mit vereinten Kräften aufzuklären und dadurch weitere neue Fälle zu verhindern.

Rudi Heimann, Vizepräsident des Polizeipräsidiums Südhessen, sagt zur Beteiligung der Landesärztekammer Hessen sowie der Hausärztinnen und Hausärzte in diesem Zusammenhang: “Mit dieser gemeinsamen Kampagne wollen wir die Schutzbedürftigsten unserer Gesellschaft nachhaltig schützen und gleichzeitig die Gesellschaft dazu auffordern, aktiv zu werden. Wir unterstützen damit die Initiative des Hessischen Innenministeriums mit der kürzlich eingerichteten Beratungs- und Hilfehotline zur Prävention und Aufklärung über die Verbreitung von Kinder- und Jugendpornographie. Es freut mich ganz besonders, dass uns nun auch Mediziner der Region tatkräftig hierbei unterstützen. Dafür bedanke ich mich sehr herzlich.”

Unter enger Einbindung aller beteiligten Akteure finden derzeit im Rahmen der Präventionskampagne unter anderem Informations- und Seminarveranstaltungen an Schulen, Fachtagungen und Filmvorführungen mit Diskussionen in Bildungseinrichtungen, Kinovorstellungen mit Informationsständen und Podiumsdiskussionen sowie theaterpädagogische Stücke zur Thematik in Bildungseinrichtungen statt oder sind in Planung.

