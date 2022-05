Unbekannte Täter sprengen Geldautomaten

Edermünde-Grifte (ots) – 16.05.2022, 02:15 Uhr – Vor wenigen Stunden kam es in der Guxhagener Straße zur Sprengung eines Geldautomaten in einem Wohn- und Geschäftshaus. Mehrere unbekannte Täter hatten dort eine Sprengung an einem Geldautomaten in den Geschäftsräumen einer Bankfiliale durchgeführt. Nach der Sprengung flüchteten die Täter mit einem hochmotorisierten Pkw in Richtung der Autobahn A 7.

Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen wurden sofort eingeleitet und dauern derzeit noch an. Ob die Täter Beute gemacht haben ist derzeit nicht bekannt, ebenso wie die Höhe des angerichteten Sachschadens. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Nordhessen, unter Tel.: 0561-910-0.

Zwei Einbrüche in Friseurgeschäfte

Melsungen (ots) – 14.05.2022, 16:24 Uhr bis Sonntag, 15.05.2022, 10:08 Uhr – Ein Friseurgeschäft in der Rotenburger Straße und eines in der Mühlenstraße waren am vergangenen Wochenende das Ziel von Einbrechern. In der Rotenburger Straße brachen die Täter die Eingangstür des Geschäfts auf und stahlen aus den Geschäftsräumen Bargeld, Bartschneidemaschinen, ein Laptop und ein Tablet. Der angerichtete Sachschaden beträgt 400 Euro.

Am frühen Sonntagmorgen versuchten unbekannte Täter die Eingangstür eines Friseurgeschäfts in der Mühlenstraße aufzubrechen. Dies gelang ihnen nicht. Die Täter verursachten jedoch 500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740.

Einbrecher stehlen Bargeld und Schmuck aus Lebensmittelgeschäft

Schwalmstadt-Treysa (ots) – 15.05.2022, 02:20 Uhr – Am frühen Sonntagmorgen brachen unbekannte Täter in ein Lebensmittelgeschäft in der Ascheröder Straße ein. Sie stahlen Bargeld und Silberschmuck aus den Geschäftsräumen. Die Täter gelangten in das Geschäft indem sie die Eingangstür aufbrachen. Die Höhe des Sachschadens steht zurzeit nicht genau fest. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740.

Werkzeuge und Sportsitze aus Scheune gestohlen

Fritzlar-Obermöllrich (ots) – 11.05.2022, 20:00 Uhr bis 12.05.2022, 07:00 Uhr – In eine Scheune in der Obermöllricher Straße brachen unbekannte Täter in der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag ein. Die Täter öffneten ein provisorisches Eingangstor und betraten anschließend die Scheune, welche als Werkstatt genutzt wird.

Aus der Scheune stahlen sie ein Schweißgerät, 2 Sportsitze und verschiedene kleinere Werkzeuge. Mit der Beute flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660.

Einbruchsversuch in Wohnhaus

Schwalmstadt-Treysa (ots) – 10.05.2022, 17:00 Uhr bis 14.05.2022, 15:30 Uhr – In ein Wohnhaus in der Roesestraße versuchten unbekannte Täter in der vergangenen Woche einzubrechen. Sie verursachten hierbei 500,- Euro Sachschaden. Die Täter versuchten mit einem Schraubendreher und einem Spaten an zwei Fenstern diese aufzubrechen. Die gelang ihnen nicht. Hinweise bitte an die Polizei in Schwalmstadt, unter Tel.: 06691-9430.

Einbruch in Drogerie

Borken (ots) – 13.05.2022, 18:20 Uhr bis 14.05.2022, 06:51 Uhr – Münzgeld, Eis und Zigaretten erbeuteten unbekannte Einbrecher bei einem Einbruch in eine Drogerie in der Bahnhofstraße. Die Täter warfen mit einem Stein die Scheibe der Eingangstür ein und stiegen anschließend durch das entstandene Loch in den Verkaufsraum ein.

Dort stahlen sie 15 Zigarettenschachteln (Pall Mall und Marlboro), ca. 10 Flutschfingereis und vorgefundenes Münzgeld. Die Höhe des angerichteten Sachschadens steht zurzeit nicht genau fest. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740.

