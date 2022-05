Korbach: Die Polizei-News

Reifen an Auto zerstochen – Polizei sucht Zeugen

Korbach (ots) – In der Nacht von Sonntag auf Montag richtete ein Unbekannter Sachschaden in Höhe von etwa 1.200 Euro an. Er hatte an einem in der Berliner Straße in Korbach parkenden Opel Agila alle 4 Reifen zerstochen.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Korbach, Tel. 05631-9710.

Zeuge ertappt mutmaßliche Kupferdrahtdiebe

Korbach (ots) – Am späten Freitagabend 13.05.2022 versuchten 4 Unbekannte Kupferdraht von einem Werksgelände in der Korbacher Straße in Bad Arolsen zu entwenden. Sie wurden aber von einem Zeugen beobachtet und mussten ohne Beute flüchten. Die Polizei bittet um Hinweise.

Kurz vor Mitternacht bemerkt der Zeuge 4 unbekannte Männer auf dem Werksgelände, die offensichtlich in Richtung einer Halle gingen, in der auch Kupferdraht gelagert wird. Als er die Männer aus größerer Entfernung ansprach, ergriffen diese sofort die Flucht über einen Zaun. Der Zeuge informierte sofort die Polizei Bad Arolsen. Die anschließenden Fahndungsmaßnahmen führten nicht zum Erfolg.

Von den unbekannten Tätern ist bisher lediglich bekannt, dass es sich um vier schlanke, dunkel gekleidete Männer handelt, die teilweise Baseballcaps oder Mützen trugen. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Arolsen, Tel. 05691-97990.

