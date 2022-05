Die NBA-Playoffs, das Nachsaison-Turnier der National Basketball Association, sind derzeit im Gange, um den Meister der Liga für 2022 zu ermitteln. Die Spiele der Postseason haben am Samstag, den 16. April begonnen und das Endspiel wird am Sonntag, den 19. Juni ausgetragen. In der Zwischenzeit ist die Rivalität groß und es gibt jede Menge Action, die Sie nicht verpassen sollten.

Hier finden Sie die neuesten Nachrichten von den NBA Playoffs an einem Ort, so dass Sie immer auf dem Laufenden bleiben können.

Memphis zerstört den Golden State

Im Playoff-Spiel zwischen Memphis und Golden State wurde letzterer mit 134 zu 95 vernichtet, wodurch er in der Best-of-seven-Serie auf 2:3 zurückfiel. Das Bemerkenswerteste daran ist, dass der Sieg errungen wurde, obwohl Superstar Ja Morant wegen einer Verletzung nicht am Spiel teilnahm. Seine Verletzung hielt ihn jedoch nicht davon ab, die Show zu genießen, und Morant wurde gesehen, wie er den Sieg seines Teams über das Team von Golden State offen feierte. Zu einem bestimmten Zeitpunkt im dritten Viertel des Spiels hatte Memphis die größte Playoff-Führung, die jemals von einem Team erzielt wurde, das so kurz vor dem Ausscheiden stand, und ihre schwindelerregende 45-Punkte-Führung in dieser Phase ermöglichte es ihnen, mit dem erstaunlichen Ergebnis davonzuziehen, mit dem das Spiel endete.

Celtics an den Rand des Ausscheidens gedrängt

In der Zwischenzeit erzielte Giannis Antetokounmpo, der aufgrund seiner unglaublichen Größe, Schnelligkeit, Stärke und Ballbehandlung auch liebevoll „Griechischer Freak“ genannt wird, 40 Punkte, als der amtierende NBA-Meister Milwaukee Bucks einen atemberaubend knappen 110-107-Sieg in Boston gegen die Celtics einfuhr. Außerdem spielte Bobby Portis groß auf und sorgte dafür, dass die Celtics in dieser Playoff-Saison bis an den Rand des Ausscheidens gedrängt werden.

76ers vs. Heat, Mavericks vs. Suns

Die nächsten beiden Teams, die das Ausscheiden abwenden wollen, sind die Philadelphia 76ers, die in Spiel 6 auf die Miami Heat treffen und in ihrer Zweitrunden-Serie mit 3:2 zurückliegen. Die Dallas Mavericks liegen vor dem Spiel gegen die Phoenix Suns ebenfalls mit 3:2 im Rückstand, so dass Spiel 7 ein entscheidendes sein könnte.

Den Quoten zufolge sind die Mavericks zu Hause die Außenseiter, aber nur um Haaresbreite.

Derweil sind die 76ers in ihrem Spiel gegen die Heat mit 2,5 Punkten Vorsprung auf ihre Gegner die favorisierte Mannschaft. Dass sie in Führung gehen konnten, ist zum Teil darauf zurückzuführen, dass Joel Embiid nach seiner Genesung von einem gebrochenen Augenhöhlenknochen auf den Platz zurückgekehrt ist. Spiel 4 wurde von James Harden angeführt, aber in Spiel 5 war der Guard der 76ers mit 14 Punkten, vier Assists und vier Turnovern wieder auf dem Boden der Tatsachen. Nach Meinung der Analysten ist es unwahrscheinlich, dass die 76ers die Serie nach Miami zurückbringen, wenn Embiid nicht eine sehr dominante Rolle spielt.