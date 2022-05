Eisenberg: WE WILL ROCK YOU – Das Rockkonzert am 20. Mai 2022

Eisenberg – Das kulturwerCK im evangelischen Gemeindehaus präsentiert in Zusammenarbeit mit der Stadt Eisenberg „WE WILL ROCK YOU – Das Rockkonzert“ mit den Musicalstars Jessica Kessler, Brigitte Oelke, Hannes Staffler und Martin Berger.

Wann: 20.05.2022 – 19:30 Uhr

Karten gibt es bis 19.5. mit 10 % Rabatt „zehnprozent“ unter https://backstage-event.de/tc-events/we-will-rock-you/ oder unter 06351-9370084.

Das Rockkonzert mit den größten Hits der Classic Rock Ära. Ein rockiger Abend musikalisch begleitet von der LIVETIME CONCERTS BAND und den Solisten des Musicals WE WILL ROCK YOU.