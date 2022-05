Bienenschwarm in Garten

Germersheim (ots) – Am Samstagnachmittag 14.05.2022 hielt ein riesiger Bienenschwarm die Polizei in der Ysenburgstraße in Germersheim für kurze Zeit in Atem. Die Insekten wurden gegen 14:30 Uhr durch einen Anwohner gemeldet, da sie sich in seinem Garten niedergelassen hatten.

Die Bienen wurden im Anschluss durch einen dazu gerufenen Imker fachgerecht entfernt. Verletzt wurden bei dem Einsatz weder Tier noch Mensch.

Tieferlegung und veränderte Reifen

Germersheim (ots) – Am Donnerstagmorgen 12.05.2022 wurde ein VW Polo in der Neuen Landstraße in Rülzheim einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellten die Beamten fest, dass das Fahrzeug mittels roter Fahrwerksfedern tiefergelegt wurde. Da der 18-jährige Fahrer keinen Nachweis über die Zulässigkeit der Tieferlegung vorlegen konnte, ist die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs erloschen.

In der Samstagnacht 14.05.2022 kontrollierte die Polizei einen VW Golf im Römerweg in Germersheim. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Polizisten fest, dass der 44-jährige Fahrzeugführer keine Bescheinigung für seine veränderten Reifen vorweisen konnte, sodass die Betriebserlaubnis ebenfalls erloschen ist. Gegen beide Fahrer wurde jeweils eine Ordnungswidrigkeitenanzeige erfasst.

Fehlendes Licht führt zur Strafanzeige

Hagenbach (ots) – Polizeibeamte aus Wörth wollten am 14.05.2022 kurz nach Mitternacht einen entgegenkommenden Fahrradfahrer darauf aufmerksam machen, dass er ohne Licht fährt. Hierbei wurde festgestellt, dass der 47-jährige Mann aus Hagenbach merklich alkoholisiert war.

Nachdem ein Atemalkoholtest einen Wert von 1,80 Promille ergab, musste dem Mann im Anschluss eine Blutprobe entnommen werden.

Geschwindigkeitsüberwachung

Kandel (ots) – Am Morgen des 13.05.2022 wurden im Bereich der Landauer Straße in Kandel Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. 25 der 105 gemessenen Fahrzeuge fuhren hierbei zu schnell. Mit 104 gemessenen Stundenkilometern entging ein Autofahrer knapp einem Fahrverbot.