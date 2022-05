Vollbrand eines derzeit unbewohnten Wohnhauses (siehe Foto)

Worms (ots) – In der Nacht zum Sonntag kam es zum Vollbrand eines derzeit unbewohnten Wohnhauses in der Allmendgasse in Worms. Der Brand wurde durch die Feuerwehr Worms bis in die frühen Morgenstunden gelöscht. Der Brandherd konnte im Nachgang vermutlich im Treppenraum lokalisiert werden. Jedoch ist unklar, wie es zu dem Brandausbruch kam.

Glücklicherweise wurde durch den Brand keine Person verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf eine Summe im sechsstelligen Bereich, welche derzeit nicht näher beziffert werden kann. Weitere Ermittlungen erfolgen durch die Kriminalpolizei Worms.

Brand eines Grünschnitthaufens

Worms (ots) – Am Samstag 14.05.2022 gegen 23:00 Uhr wird der Brand eines Grünschnitthaufens auf der Freifläche in der Niedesheimer Straße gemeldet. Bei der Brandfläche geriet ein ca. 4 Meter hoher und sich über ca. 75 qm erstreckender Grünschnitthaufen in Brand. Der Brand konnte durch die Feuerwehr Worms unter Kontrolle gebracht werden.

Die Feuerwehr schließt Brandstiftung nicht aus. Die Brandursache ist jedoch nicht abschließend geklärt. Ein zu beziffernder Sachschaden ist nicht entstanden. Wer ungewöhnliche Wahrnehmungen vor dem Brand wahrgenommen hat, möchte sich bitte bei der Polizei Worms melden.

Kreis Alzey-Worms

Verkehrsunfall mit tödlich verletztem Motorradfahrer

Wörrstadt (ots) – Am Samstag 14.05.2022 gegen 15:10 Uhr ereignete sich auf der Bundesstraße 420, zwischen Wöllstein und Gau-Bickelheim, ein schwerer Verkehrsunfall. Hierbei befuhr ein 41-jähriger Mann aus der Verbandsgemeinde Wöllstein mit seinem Motorrad die B 420, aus Richtung Wöllstein kommend in Fahrtrichtung Gau-Bickelheim.

Auf einem geradem Streckenabschnitt überholte der Kradfahrer einen vor ihm fahrenden PKW. Aufgrund noch unklarer Ursache übersah dieser jedoch eine sich auf der Gegenfahrbahn nähernde 41-jährige PKW-Führerin, welche ebenfalls aus Wöllstein stammt.

Das Motorrad streifte den sich nähernden PKW seitlich, sodass der Fahrer des Motorrades im Anschluss die Kontrolle über seine Maschine verlor. Infolgedessen kam das Motorrad nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer dortigen Schutzplanke.

Hierbei wurde der Fahrer des Motorrades tödlich verletzt.

Die involvierte 41-jährige PKW-Führerin erlitt einen Schock und musste ebenfalls durch den Rettungsdienst versorgt werden. Die B 420 war für die Zeit der Unfallaufnahme voll gesperrt.

Reifendiebe nutzen kurzen aber unbeobachteten Moment

Alzey (ots) – Am frühen Vormittag des vergangenen Freitag 13.05.2022 zwischen 09-09:30 Uhr wurde durch einen oder mehrere unbekannte Täter ein Komplettsatz Sommerreifen auf Alufelgen entwendet. Dieser lagerte kurzfristig für wenige Minuten unbeaufsichtigt auf einem Privatgrundstück des Theodor-Heuss-Rings 36 vor der dortigen Garagenanlage eines Mehrfamilienhauses.

Während der eigentliche PKW noch in der Garage stand und dort für einen Servicetermin in einer nahegelegenen Werkstatt vorbereitet wurde, nutzen der oder die Täter einen ca. 15-minütigen unbeaufsichtigten Zeitraum, um die 4 Räder zu entwenden.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei in Alzey unter folgender Telefonnummer zu melden: 06731-9110. Hinweise können auch per E-Mail unter pialzey@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.