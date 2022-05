Kreis Mainz-Bingen: Die Polizei-News

Verkehrsunfall mit verletzten Kind

Bingen (ots) – Am Samstag 14.05.2022 gegen 19.21 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Nostadtstraße. Ein 7-jähriges Kind befährt mit seinem Kinderfahrrad den Gehweg. Das fast 2-jährige Geschwisterkind sitzt hierbei auf dessen Lenkstange. Die beiden Kinder wurden von älteren Geschwistern, die ebenfalls mit dem Fahrrad fuhren begleitet.

Während der Fahrt geraten die Füße des Kleinkindes in die Speichen des Fahrrades und beide Kinder stürzen. Durch zu Hilfe eilende Passanten wurden die Speichen des entsprechenden Rades durchtrennt. Beide Kinder verletzen sich durch den Sturz. Das Rad fahrende Kind erleidet lediglich Schürfwunden, das Kleinkind eine Grünholzfraktur.

Ein Fremdverschulden wurde während der Unfallaufnahme ausgeschlossen. In Folge der ersten Unfallmeldungen, die bei der Rettungsleitstelle eingingen, wurde ein Rettungshubschrauber eingesetzt, um den Notarzt an die Unfallstelle zu bringen. Weiterhin war die Freiwillige Feuerwehr ebenfalls verständigt worden.

Verkehrsunfall mit Alkohol und ohne Fahrerlaubnis

Bingen (ots) – Am Samstag 14.05.2022 gegen 23.04 Uhr ereignete sich in 55411 Bingen am Rhein in der Mainzer Straße 100 ein Verkehrsunfall. Das unfallverursachende Fahrzeug, ein PKW, befuhr die Mainzer Straße aus Fahrtrichtung Kempten kommend in Fahrtrichtung Innenstadt. Der PKW kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem am Fahrbahnrand geparkten PKW. Fahrzeugführer und Beifahrer stiegen sodann aus dem PKW aus, begutachten den Schaden, führten einen Fahrerwechsel durch und entfernten sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Diese können im Rahmen einer durchgeführten Fahndung festgestellt und kontrolliert werden. Bei dem Führer des PKW nach dem Fahrerwechsel konnte deutlicher Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,76 Promille. Aus diesem Grund wurde ihm eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde eingezogen.

Bei dem Fahrzeugführer zum Unfallzeitpunkt konnte ebenfalls Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Der Atemalkoholtest wurde von dem diesem verweigert. Ihm wurde ebenfalls eine Blutprobe durch einen Arzt entnommen. Der Beschuldigte gab an, nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein. Gegen die beiden Beschuldigten wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Diebstähle aus mehreren PKWs und Diebstähle von Fahrrädern

Oppenheim (ots) – Im Laufe der Nacht von Freitag 13.05.2022 auf Samstag 14.05.2022 wurden durch bisher unbekannte Täter mehrere, frei zugängliche Fahrzeuge in Oppenheim geöffnet. Ein Großteil der Fahrzeuge dürfte unverschlossen gewesen sein bzw. die Seitenscheiben waren teilweise bis ganz geöffnet. Entwendet wurden verschiedenste Gegenstände aus den Fahrzeugen. Zum Teil wurden diese allerdings in unmittelbarer Nähe wieder aufgefunden.

Auch diverse Fahrräder, welche frei zugänglich in Garagen oder Grundstücken gestanden haben, wurden durch bislang unbekannte Täter entnommen, vermutlich um damit umherzufahren. Einige dieser Fahrräder konnten in der näheren Umgebung ebenfalls bereits wieder aufgefunden werden.

Wer hat Beobachtungen in dem genannten Zeitraum gemacht oder kann sachdienliche Hinweise geben. Hinweise nimmt die Polizei Oppenheim, 06133-9330, entgegen.

E-Scooter-Fahrt unter Betäubungsmitteleinfluss

Bingen (ots) – In der Nacht von Freitag 13.05.2022 auf Samstag 14.05.2022 gegen 00:15 Uhr kontrollierten Beamte der PI Bingen in der Koblenzer Straße einen 35-jährigen Nutzer eines E-Scooters. Im Rahmen der Verkehrskontrolle ergaben sich eindeutige Anzeichen auf einen zeitnahen Betäubungsmittelkonsum.

Der Fahrer räumte auf Vorhalt einen nachmittäglichen Konsum von Amphetamin und Cannabis ein, was ein Drogenschnelltest bestätigte. Zudem war bei dem Fahrer eine leichte Alkoholbeeinflussung (0,45 Promille) feststellbar. Dem 35-jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.