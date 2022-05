Streit um Hundefutterkosten eskaliert

Bobenheim-Roxheim (ots) – Nachdem eine 55-jährige Frau in der vergangenen Woche auf den Hund ihrer 61-jährigen Nachbarin aufgepasst hatte, kam es am 13.05.2022 gegen 15:30 Uhr in Bobenheim-Roxheim zwischen den beiden Frauen zum Streit. Grund des Streites seien Unstimmigkeiten über die Hundefutterkosten gewesen.

Das Streitgespräch mündete in eine Rangelei zwischen den beiden Frauen, bei welcher die 61-jährige Frau ihrer 55-jährigen Nachbarin an den Haaren zog und diese wiederum ihre Kontrahentin derart fest am Oberarm packte, dass diese mehrere Hämatome erlitt.

Bereits vor dem Streit soll es zu Beleidigungen via eines Messengerdienstes gekommen sein. Gegen beide Frauen wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Entenfamilie nach Hause gebracht

Limburgerhof (ots) – Einen ungewöhnlichen Einsatz erlebten Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt am 14.05.2022 um 00:25 Uhr in Limburgerhof. Mehrere Verkehrsteilnehmer hatten zuvor gemeldet, dass sich eine ganze Entenfamilie auf der Speyerer Straße aufhalten und dadurch den Straßenverkehr behindern würde.

Um Schlimmeres zu verhindern, wurde die Entenfamilie durch die eingesetzte Funkstreife sicher und unbeschadet zu einem benachbarten Gelände geleitet.

Fahrradsturz unter Alkoholeinfluss

Schifferstadt (ots) – Eine 59-jährige Frau stürzte am Samstag gegen 19:00 Uhr in der Waldseer Straße ohne Fremdeinwirkung von ihrem Fahrrad, zog sich hierbei aber glücklicherweise keine Verletzungen zu. Bei der Sachverhaltsaufnahme durch die von Passanten informierte Polizei stellte sich der Grund für den Sturz heraus:

Ein Atemalkoholtest bei der Fahrradfahrerin ergab einen Wert von deutlich über zwei Promille. Die Dame erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr, eine entsprechende Blutprobe wurde zuvor entnommen.

Sachbeschädigung an PKW

Lambsheim (ots) – Der Geschädigte hatte sein Fahrzeug, einen Jeep Renegade am 13.05.2022 im Zeitraum zwischen 14-20:30 Uhr in der Konrad-Adenauer-Straße in Lambsheim am Fahrbahnrand geparkt abgestellt. Bei der Rückkunft zu seinem Fahrzeug musste er zwei große Kratzer auf der Motorhaube feststellen.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Diebstahl von Baustelle

Mutterstadt (ots) – Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht von Freitag auf Samstag (13.05.-14.05.) von einer Baustelle eines Gemüsehofes zwischen Mutterstadt und Ruchheim mehrere hundert Meter Kabel. Da die Kabel teilweise schon verlegt und fest installiert waren, entstand ein beträchtlicher Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.