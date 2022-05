Landau: Die Polizei-News

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Landau (ots) – Im Rahmen der Streife konnte am 14.05.2022 gegen 11:45 Uhr ein 37-jähriger Mann aus dem Raum Landau mit seinem E-Scooter in der Paul-von-Denis-Straße in Landau fahrend festgestellt werden. Bei einer Nachfahrt ergab sich eine Geschwindigkeit von bis zu 40 Km/h.

Der E-Scooter wurde folglich einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle gab der Fahrer des E-Scooters an, nicht im Besitz eines Führerscheins zu sein. Im weiteren Verlauf der Kontrolle ergaben sich bei dem Fahrer diverse drogentypische Auffälligkeiten, weshalb eine Blutprobe angeordnet wurde.

Einbruchsdiebstahl in Baustellencontainer

Landau (ots) – Bislang unbekannte Täter brachen zwischen 13.05.2022, 17 Uhr bis 14.05.2022, 07 Uhr auf dem freizugänglichen Baustellengelände einen Baustellencontainer gewaltsam auf und entwendeten daraus hochwertige Werkzeuge. Weiterhin wurden sämtlich bereits dort verlegte Baustellen-Starkstromkabel durchtrennt und ebenfalls entwendet.

Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Landau.