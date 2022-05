Gullydeckel ausgehoben – Pkw beschädigt

Kaiserslautern (ots) – Am Samstagabend 14.05.2022 gegen 22:00 Uhr, erhielt die Polizei einen Hinweis, dass 2 Jugendliche einen Gullydeckel in der Tannenstraße ausgehoben haben und weiter in Richtung Barbarossastraße gelaufen seien. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den beiden Personen verlief negativ.

Im weiteren Verlauf ereignete sich gegen 22:40 Uhr in der Kantstraße ein Verkehrsunfall, bei dem eine 28-jährige Frau aus Kaiserslautern mit ihrem Pkw einen 4-eckigen Gullydeckel überfuhr, den Unbekannte auf der Fahrbahn ablegten. Hierbei entstand am Fahrzeug Sachschaden von ca. 2.500 Euro.

Die Polizei geht nunmehr davon aus, dass auch dieser Gullydeckel von den beiden Jugendlichen auf der Fahrbahn verbracht wurde. Von den Beiden ist lediglich bekannt, dass sie zwischen 15-16 Jahre alt und von schmaler Statur sind. Einer der beiden trug eine kurze Jeanshose sowie ein T-Shirt.

Zeugen, die Hinweise zu dem Sachverhalt machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Kaiserslautern 1, unter 0631/369-2150, bzw. pikaiserslautern1@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzten. |pvd

Kneipenstreit mit Folgen

Kaiserslautern (ots) – Während eines Kneipenbesuchs kam es zum Streit zwischen zwei Männern. Nachdem sich in der Nacht zum Samstag einer der Beiden auf den Nachhauseweg machte, bemerkte er das Fehlen seines Wohnungsschlüssels. Als der 29-Jährige schließlich unter Zuhilfenahme eines Hausmeisters in die Wohnung gelangen konnte, stellte er das Fehlen persönlicher Gegenstände fest.

Sein Kontrahent der verbalen Auseinandersetzung steht im Verdacht, in der Folge des Streits die Schlüssel an sich genommen und in die Wohnung eingedrungen zu sein./pvd

Einbruch in Restaurant

Kaiserslautern (ots) – Ein Restaurant in der Steinstraße wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag 14.05.2022 das Ziel von Einbrechern. Die Langfinger gelangten vermutlich über ein gekipptes Fenster in das Innere.

Dort entdeckten sie eine Geldbörse mit den Tageseinnahmen und nahmen diese mit. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Tel. 0631-369 2620 entgegen./pvd

Einbruch in Gaststätte

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte Täter haben sich gewaltsam Zutritt zu einer Gaststätte in der Klosterstraße verschafft. Zu dem Einbruch kam es in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in den frühen Morgenstunden. Im Inneren wurde die Gaststätte durchsucht und ein dort befindlicher Zigarettenautomat mit Hilfe von Hebelwerkzeug geöffnet.

Aus dem Automaten wurde Bargeld in bislang unbekannter Höhe entwendet. Die Kriminalpolizei nimmt sachdienliche Zeugenhinweise unter der Tel. 0631-369 2620 entgegen. /pvd

Versuchter Einbruch in Optikgeschäft

Kaiserslautern (ots) – Vergeblich machten sich Unbekannte an der Haupteingangstür des Optikers zu schaffen. In der Nacht zum Freitag versuchten die Langfinger die Tür des Geschäfts in der Fackelstraße zu öffnen, was misslang. Hinweise auf verdächtige Personen nimmt die Kriminalpolizei Kaiserslautern unter 0631-369-2620.

Kreis Kaiserslautern

Psychisch kranker Sohn drangsaliert Mutter

Bruchmühlbach-Miesau (ots) – Am Freitag 13.06.2022 kam es in einem Mehrfamilienhaus in Bruchmühlbach-Miesau zu 3 polizeilichen Einsätzen, da ein psychisch kranker 39-jähriger Mann versuchte, in die Wohnung seiner 65-jährigen Mutter einzudringen. Morgens beließ der Mann es bei seinem erstmaligen Versuch der Kontaktaufnahme bei mehrfachem Läuten.

Wenige Stunden später verschaffte er sich Zutritt zum Haus und versuchte die Wohnungstür einzutreten, was aber nicht gelang.

In den frühen Abendstunden erschien der Sohn erneut und versuchte die Wohnungstür einzutreten, was aber erneut nicht gelang. Anschließend setzte der Sohn jedoch im Dachstuhl des Anwesens Pappe in Brand.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war der Mann jeweils kurz zuvor geflohen und konnte trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen nicht aufgefunden werden. Glücklicherweise scheiterte die Brandlegung daran, dass die Einsatzkräfte, die das Haus nach ihm durchsuchten, den Brandherd frühzeitig feststellten.

Die Mutter hatte seit Jahren keinerlei Kontakt mehr mit ihrem Sohn. Der Sohn hat keinen festen Wohnsitz und ist flüchtig.

Verkehrsunfall mit schwer verletztem Motorradfahrer

Trippstadt (ots) – Am Samstag 14.05.2022 gegen 15:45 Uhr ereignete sich auf der L500, Lauberhof in Fahrtrichtung Trippstadt ein Verkehrsunfall, bei dem ein 19-jähriger Mann aus dem Saarland schwer verletzt wurde. In einer Rechtskurve kam dieser mit seinem Motorrad in den Gegenverkehr, wo er mit dem PKW eines 29-Jährigen aus dem Landkreis Kaiserslautern zusammenstieß.

Der 19-Jährige wurde mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme war die L500 über mehrere Stunden voll gesperrt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 6.000 Euro.

Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Kaiserslautern 2, unter der Tel. 0631 369-2250 in Verbindung zu setzen.|pvd

Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall in Vogelbach schwer verletzt

Bruchmühlbach-Miesau, Vogelbach (ots) – Am vergangenen Freitagnachmittag wurde ein Fahrradfahrer bei einem Zusammenstoß mit einem PKW im Bruchmühlbacher Ortsteil Vogelbach schwer verletzt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhren der 81-jährige Fahrradfahrer aus dem Saarland und die 67-jährige Autofahrerin aus dem Landkreis Kaiserslautern am 13.05.2022, gegen 15:15 Uhr, hintereinander auf der Kaiserstraße in Richtung Homburg. Im Bereich des Ortsausgangs Vogelbach übersah die Autofahrerin den vor ihr fahrenden Radfahrer und es kam zum Zusammenstoß. Der Fahrradfahrer stürzte und verletzte sich dabei schwer. Er wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Lebensgefahr besteht nicht. Die Autofahrerin blieb unverletzt.

Der genaue Unfallablauf sowie die Unfallursache sind momentan noch Gegenstand der Ermittlungen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Zweibrücken wurde ein Unfallgutachter zur Unfallaufnahme hinzugezogen.

Zeugen, die Angaben zum Unfallablauf machen können, werden gebeten, sich mit der zuständigen Polizeiinspektion in Landstuhl in Verbindung zu setzen.

Sachbeschädigung an Schaukästen

Rockenhausen (ots) – Im Zeitraum zwischen Freitag 11:00 Uhr und Samstag 10:30 Uhr, wurde an zwei Schaukästen des Pfälzerwald-Vereins auf dem Parkplatz am Mühlweg in Rockenhausen die jeweiligen Plexiglasscheiben eingeschlagen. Der verursachte Sachschaden wird auf rund einhundert Euro geschätzt.

Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen, die mit den Taten in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 06361 / 917-0. |pirok