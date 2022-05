24-Jähriger Pkw-Fahrer mit 1,88 Promille unterwegs

Ludwigshafen-Mitte (ots) – Am frühen Samstagmorgen 14.05.2022 gegen 02:45 Uhr, wurde ein 24-jähriger Pkw-Fahrer in der Rheinallee in Ludwigshafen am Rhein einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dieser war den Polizisten zuvor durch seine auffällige Fahrweise aufgefallen. Der 24-Jährige befuhr die Rheinallee mit stark überhöhter Geschwindigkeit und touchierte im dortigen Baustellenbereich mehrfach beinahe die Baustellenbegrenzung.

Aufgrund seiner unsicheren Fahrweise wurde ihm im Rahmen der Verkehrskontrolle ein freiwilliger Atemalkoholtest angeboten. Dieser ergab einen Wert von 1,88 Promille. Zwecks Blutprobenentnahme wurde der junge Mann auf hiesige Dienststelle verbracht. Sein Führerschein wurde durch die Polizei einbehalten. Ein Strafverfahren wegen der Trunkenheit im Straßenverkehr wurde eingeleitet.

Fahrt unter Betäubungsmitteleinfluss – Man sieht sich immer 2x im Leben

Ludwigshafen-Gartenstadt (ots) – Am Samstagabend 14.05.2022 wurden Beamte der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 auf einen 38-jährigen Mann aufmerksam, welcher in der Betty-Impertro-Straße mit seinem Pkw an diesen vorbeifuhr. Der Fahrzeugschlüssel des Herrn war 7 Tage zuvor durch die Polizei sichergestellt worden, da er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln mit dem Pkw gefahren war. Der Schlüssel wurde bis dato nicht wieder ausgehändigt.

Es wurde erneut eine Verkehrskontrolle durchgeführt. Hierbei konnten erneut drogentypische Auffallerscheinungen bei dem Fahrzeugführer festgestellt werden. Auch ein entsprechender Schnelltest konnte den Konsum von Betäubungsmitteln nachweisen.

Dem Betroffenen wurde durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sowie der Zweitschlüssel des Pkw sichergestellt. Die Fahrt zieht ein Ordnungswidrigkeitenverfahren nach sich und der Herr dürfte in nächster Zeit auf nicht motorisierte Fahrzeuge zurückgreifen müssen.

Unter Alkoholeinfluss Verkehrsunfall verursacht

Ludwigshafen-Süd (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag 14.05.2022 gegen 01:45 Uhr, befuhr ein 21-Jähriger mit seinem Ford die Von-Weber-Straße in Ludwigshafen am Rhein. Im Kreuzungsbereich zur Marschnerstraße kollidierte der 21-Jährige am rechten Fahrbahnrand mit einem Verkehrsschild, welches in der Folge aus der Verankerung gerissen wurde und sich in den Motorraum des Ford drückte.

Bei dem am Pkw entstandenen Sachschaden dürfte es sich um einen wirtschaftlichen Totalschaden handeln. Während der Aufnahme des Verkehrsunfalls konnten die Polizisten beim 21-Jährigen Atemalkoholgeruch feststellen. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 2,31 Promille, weshalb ihm anschließend auf der Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen wurde. Er muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

Unter Drogeneinfluss Verkehrsunfall verursacht

Ludwigshafen-Mitte (ots) – Am frühen Freitagabend 13.05.2022 gegen 18:15 Uhr, kam es am Paul-Kleefoot-Platz in Ludwigshafen am Rhein zu einem Verkehrsunfall. Hierbei kollidierte ein 20-jähriger Fahrer eines Golf mit den Begrenzungssteinen einer Verkehrsinsel und flüchtete im Anschluss mit seinem Fahrzeug. Der Unfall konnte durch eine Zeugin beobachtet werden, welche letztlich die Polizei verständigte.

Durch Polizeikräfte konnten sowohl der Golf als auch der 20-jährige Fahrer auf einem nahegelegenen Parkplatz festgestellt werden. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme wies der 20-Jährige drogentypische Ausfallerscheinungen auf, weshalb ihm im Anschluss auf der Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen wurde. Er muss sich nun wegen des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie der Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

Rollerfahrer nach Unfall leicht verletzt

Ludwigshafen-Mitte (ots) – Am Freitagvormittag 13.05.2022 gegen 11 Uhr, befuhr ein 35-jähriger Rollerfahrer die Bahnhofstraße in Ludwigshafen am Rhein. Zur gleichen Zeit befuhr ein 40-jähriger Pkw-Fahrer die Bahnhofstraße kurzzeitig in entgegengesetzter Richtung um nach links in ein dortiges Parkhaus einzubiegen. Beim Abbiegevorgang übersah der 40-Jährige den entgegenkommenden Rollerfahrer.

Um einen Zusammenstoß verhindern zu können, mussten sowohl der Pkw- als auch der Rollerfahrer eine Gefahrenbremsung durchführen. In der Folge verlor der 35-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte zu Boden.

Durch den Sturz zog er sich leichte Verletzungen an Armen und Beinen sowie Schmerzen am Nacken zu. Durch verständigte Rettungskräfte wurde er in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht wurde. Auch am Roller entstand leichter Sachschaden. Dieser wird auf etwa 200 EUR beziffert.