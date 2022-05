Von der Fahrbahn abgekommen und verletzt (siehe Foto)

Bad Bergzabern (ots) – Am Sonntag 15.5.22 gg. 11:50 Uhr, befuhr ein 33-jähriger Mann aus dem Bereich Wörth die Landstraße 545 von Steinfeld in Fahrtrichtung Bad Bergzabern. Ca. 250 m vor der sogenannten “Höfenkreuzung” kam der Mann nach links von der Fahrbahn ab und schlug dort in einen Hang ein.

Danach überschlug sich das Fzg. und blieb mit der Fahrerseite auf der Fahrbahn liegen. Der Fahrer verletzte sich hierbei leicht. Er wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Zur Bergung des Opel Corsa musste die Landstraße kurzfristig vollgesperrt werden. Der wirtschaftliche Totalschaden dürfte bei ca. 2.000 EUR liegen. Die Unfallursache bedarf weiterer Ermittlungen.

Langfinger gesucht

Edesheim (ots) – Innerhalb der zweiten Maiwoche verschaffte sich unbekannter Täter gewaltsam Zugang zu einem in der Gemarkung Edesheim befindlichen Schuppen. Aus diesem entwendete er diverse Werkzeuge sowie ein Stromaggregat und mehrere Liter Kraftstoff. Vom Grundstück konnte er samt Beute unerkannt entkommen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro.

Die Polizeiinspektion Edenkoben bittet, Hinweise oder verdächtige Wahrnehmungen, die im Zusammenhang mit der Tat stehen könnten, zu melden.

Beinahezusammenstoß mit Gegenverkehr auf B 38

Niederhorbach/B38 (ots) – Bei Niederhorbach kam es am Freitag dem 13.05.22 gegen 10:30 Uhr, fast zu einem Verkehrsunfall mit Frontalzusammenstoß. Eine 70-Jährige PKW-Fahrerin aus der VG Bad Bergzabern überholte auf der B38, zwischen Billigheim-Ingenheim und Niederhorbach an einer Steigung einen Pannen-LKW.

Nach dem Einscheren bemerkte die Fahrerin, dass sie ebenfalls von einem Fahrzeug überholt wurde, obwohl dessen Fahrzeugführer oder Fahrzeugführerin den PKW im Gegenverkehr vermutlich nicht sehen konnte. Die 70-jährige Frau musste eine Gefahrbremsung und ausweichende Lenkbewegungen durchführen um dem überholenden PKW das unfallfreie Einscheren zu ermöglichen.

Sowohl die 70-jährige Fahrzeugführerin als auch ihr 83-jähriger Beifahrer sind der Überzeugung, dass es ohne ihr Fahrmanöver zu einem Frontalzusammenstoß zwischen dem überholenden PKW und dem Gegenverkehr gekommen wäre.

Aus diesem Grund wurde bei der PI Bad Bergzabern eine Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs aufgenommen. Die Polizei Bad Bergzabern nimmt in diesem Zusammenhang Zeugenhinweise unter 06343/93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen und bittet insbesondere die gefährdete Fahrzeugführerin oder den Fahrzeugführer des Gegenverkehrs sich bei der Polizei zu melden.

Trunkenheitsfahrt verhindert

Edenkoben (ots) – Im Rahmen der Streifentätigkeit konnten Beamte der PI Edenkoben in den frühen Abendstunden des 13.05.2022 einen Herrn dabei beobachten, wie dieser auf dem Fahrersitz seines PKW saß und Bier trank. Im Innenraum des Fahrzeugs wurden weiter diverse leere Behältnisse alkoholischer Getränke festgestellt.

Einem freiwilligen Atemalkoholtest stimmte der Verantwortliche zu. Da dieser einen Promillewert von 1,03 ergab, wurde die Weiterfahrt untersagt und Fahrzeugschlüssel sowie Führerschein präventiv sichergestellt. Strafrechtliche Konsequenzen drohen dem Herrn nicht.

Mit dem Schrecken davongekommen

Edenkoben (ots) – Am Mittag des 13.05.2022 sagte ein 41-jähriger Bürger in Edenkoben ungeliebtem Unkraut den Kampf an. Beim Versuch, den unerwünschten Pflanzen mittels Unkrautbrenner den Garaus zu machen, geriet versehentlich das Hoftor seines Nachbarn in Brand. Glücklicherweise konnte er das Feuer noch vor Eintreffen der Rettungskräfte selbst löschen, sodass letztlich kein Schaden entstand.