Versuchter Totschlag – Zwei 18-Jährige in Park schwer verletzt

Frankfurt-Westend (ots)-(dr) – Am Freitag 13.05.2022 kam es im Grüneburgpark zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen, bei der zwei 18-Jährige durch durch Stiche und Schnitte schwer verletzt wurden. Die Täter ergriffen die Flucht. Nach derzeitigen Erkenntnissen gerieten im Grünburgpark gegen 23 Uhr zwei Gruppen mit mehreren Jugendlichen und Heranwachsenden aneinander.

Zwischen den Beteiligten kam es dabei zunächst zu verbalen Streitigkeiten. Es folgte eine Schubserei bis sich die Situation wieder beruhigte. Kurz darauf kochten die Emotionen jedoch wieder hoch, sodass sich zwischen den Anwesenden eine Schlägerei entwickelte.

Während der handfesten Auseinandersetzung erlitten zwei 18-Jährige Stich- und Schnittverletzungen. Die beiden Schwerverletzten kamen zur medizinischen Behandlung in umliegende Krankenhäuser. Die mutmaßlichen Täter flüchteten vom Ort des Geschehens.

Die Frankfurter Kriminalpolizei hat ein Strafverfahren wegen versuchten Totschlags eingeleitet. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

Softairwaffe führt zu Polizeieinsatz

Frankfurt-Praunheim (ots)-(dr) – Mehrere Zeugen bemerkten am Samstagabend 14.05.2022 gegen 19:45 Uhr eine Gruppe von 6 Personen, aus welcher heraus ein junger Mann mit einer Schusswaffe hantierte. Die Beobachtungen führten in der Folge zu einem größeren Polizeieinsatz im Stadtteil Praunheim.

Im Rahmen einer Fahndung gelang es den alarmierten Polizeikräften die gesuchte Gruppe vor einem Lebensmittelmarkt in der Heinrich-Lübke-Straße ausfindig zu machen. Die Beamten unterzogen die Angetroffenen einer Kontrolle. Erst im Nahbereich konnte jedoch die gesuchte Waffe, eine Softairpistole mit Munition, aufgefunden werden, von der sich die jungen Männer offenbar zuvor entledigt hatten.

Die Beamten stellten alle Beweismittel sicher und entließen die Gruppe nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen. Gegen einen 17- und einen 22-Jährigen wird nun wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt.

22-Jähriger von unbekanntem Mann angegriffen

Frankfurt-Innenstadt (ots)-(dr) – Am Sonntagmorgen 15.05.2022 ereignete sich an der Konstablerwache im Bereich der B-Ebene ein Vorfall, bei dem ein 22-Jähriger von einem unbekannten Mann homophob beleidigt und körperlich angegriffen wurde. Der Geschädigte befand sich gegen 06:30 Uhr auf einer Rolltreppe, als er von einem vor ihm befindlichen Mann aggressiv mit den Worten “Sieh mich nicht so an” angesprochen wurde.

Als der 22-Jährige daraufhin reagierte, beleidigte ihn der Mann mit den Worten “Hurensohn” und “Du scheiß Schwuchtel.”. Der Geschädigte versuchte im weiteren Verlauf eine Auseinandersetzung mit dem Unbekannten zu verhindern, dieser schlug ihm jedoch ins Gesicht. Als sich der 22-Jährige von ihm wegdrehte, erhielt er einen weiteren Schlag und einen Tritt in den Rücken.

Der 22-Jährige flüchtete sich daraufhin auf das Plateau der Konstablerwache. Der Angreifer verfolgte ihn noch, ergriff dann aber die Flucht in unbekannte Richtung.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich, ca. 170 bis 175 cm groß, dunkle kurze Haare; bekleidet mit einem schwarzen Oberteil und einer hellen Jeans.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Geschehen und/oder dem Täter machen können, werden gebeten, sich mit der Frankfurter Polizei unter Tel. 069/755 -10100 in Verbindung zu setzen.

Schwerer Verkehrsunfall mit Fahrerflucht

Frankfurt-Höchst (ots)-(dr) – Am Samstagabend 14.05.2022 kam es in Höchst zu einem Verkehrsunfall mit zwei Fahrzeugen, bei dem ein 60-jähriger Mann schwer verletzt wurde. Sein Unfallgegner und zwei Mitfahrer flüchteten zu Fuß von der Unfallstelle.

Gegen 19:20 Uhr befuhr ein 60-jähriger Mann mit seinem VW Golf die Billtalstraße und wollte an einer Kreuzung nach rechts in die Konrad-Glatt-Straße einbiegen. Zu diesem Zeitpunkt kam ein Fahrzeug auf die Kreuzung zugefahren, ebenfalls ein VW Golf, das entgegen der Fahrtrichtung auf der Stupanusstraße in Richtung Konrad-Glatt-Straße unterwegs war.

Im Kreuzungsbereich prallte der Falschfahrer mit der Front in die Fahrerseite des abbiegenden 60-Jährigen. Letzterer wurde durch die Wucht des Aufpralls mit seinem Fahrzeug über den Gehweg in eine Böschung geschoben und kollidierte mit einem Verkehrsschild. Der in seinem Fahrzeug eingeklemmte Mann musste von Kräften der Feuerwehr befreit werden. Er kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Unmittelbar nach dem Zusammenstoß verließ der Unfallfahrer mit zwei Mitfahrern das Fahrzeug und flüchtete in unbekannte Richtung. Die Ermittlungen zur Unfallursache und zum genauen Unfallhergang dauern an. Ein Unfallsachverständiger wurde hinzugezogen.

Die Beamten stellten Beweismittel sicher und ließen die beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge abschleppen. Der Verkehr musste aufgrund der Maßnahmen an der Unfallstelle für mehrere Stunden umgeleitet werden.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen und zu dem Unfallfahrer machen können, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 069 / 755 11700 in Verbindung zu setzen.

Größerer Polizeieinsatz

Frankfurt (ots) – Am 13 Mai 2022 kam es im Bereich Thomas-Mann-Straße/Gerhart-Hauptmann-Ring zu einem größeren Polizeieinsatz. Zeugen meldeten eine sich anbahnende gewaltsame Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen, die im weiteren Ermittlungsverlauf als polizeibekannt identifiziert wurden.

Offensichtlich wurde durch ein schnelles Auftreten der Polizei eine offene Konfrontation verhindert. Die Polizei nahm insgesamt drei Personen fest. Es wurden hierbei diverse Waffen sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an.

Brand auf Balkon gelöscht

Frankfurt-Nordend (ots)-(dr) – Am Samstagnachmittag 14. Mai 2022 ereignete sich in der Gaußstraße ein Brand, bei dem das Mobiliar auf einem Balkon zerstört wurde. Ein 25-jähriger Mann rauchte offenbar um kurz vor 17 Uhr eine Zigarette auf dem Balkon seiner Wohnung und entsorgte den Stummel im Aschenbecher.

Offenbar fing dieser Feuer, das im weiteren Verlauf auf die Balkonmöbel übergriff. Der Brand konnte durch die dann alarmierten Feuerwehrkräfte gelöscht werden. Das Mobiliar wurde jedoch durch das Feuer komplett zerstört, an der Hauswand setzte sich Ruß fest.

Der bei dem Brand entstandene Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Der Wohnungsmieter sowie andere Bewohner kamen glücklicherweise nicht zu Schaden. Das Brandkommissariat der Frankfurter Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Schockanruf bei 89-Jährigem – Abholerin festgenommen

Frankfurt-Bockenheim (ots)-(dr) – Zivilfahnder der Frankfurter Polizei haben am Freitag 13. Mai 2022, eine 17-jährige Jugendliche festgenommen, die nach einem “Schockanruf” als vermeintliche Mitarbeiterin der Staatsanwaltschaft, bei einem 89-Jährigen in Bockenheim Bargeld abholen wollte.

Am Nachmittag erschien ein 89-jähriger Mann beim 13. Polizeirevier und gab an, einen Anruf mit Geldforderungen erhalten zu haben. Schnell stellte sich heraus, dass es sich dabei um eine perfide Masche des sogenannten “Schockanrufs” handelte. In dem Telefonat wurde dem Senioren vorgetäuscht, dass seine Tochter einen schweren Verkehrsunfall hatte, bei welchem eine Mutter und ihre zwei Kinder schwer verletzt worden seien.

Der 89-Jährige hatte deshalb schon 25.000 Euro bei seiner Bank für die “Kautionsforderung bei der Staatsanwaltschaft” abgeholt. Glücklicherweise kam ihm der Gedanke, dass es sich um einen Betrug handeln könnte, sodass er zunächst die Polizei aufsuchte.

Der 89-jährige begab sich dann wieder nach Hause. Ein weiteres Telefonat folgte, in dem dieser aufgefordert wurde, das Geld an eine “Mitarbeiterin der Staatsanwaltschaft” auszuhändigen. Und tatsächlich erschien kurze Zeit später eine junge Dame an der Wohnanschrift des Seniors, die einen Umschlag entgegennahm und mit der vermeintlichen Beute verschwand.

Zu ihrem Pech hatten sich jedoch zuvor Beamte der Kriminalpolizei eingeschaltet, den Senioren instruiert und ihm einen präparierten Umschlag gegeben. Auf der Lauer liegende Zivilfahnder ließen dann kurz nach der Übergabe bei ihr die Handschellen klicken.

Statt zur “Staatsanwaltschaft” ging es für die 17-jährige “Mitarbeiterin” für die weiteren polizeilichen Maßnahmen ins Polizeipräsidium Frankfurt.

Geschwindigkeitsmessungen

Frankfurt-Stadtgebiet (ots)-(dr) – Auch in der kommenden Woche werden im Frankfurter Stadtgebiet Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Die Messgeräte stehen im Bereich folgender Örtlichkeiten:

Mai 2022: Mainzer Landstraße, Autobahnkreuz Frankfurt BAB 3/BAB 5, Ludwig-Landmann-Straße, Bundesautobahn 66 Richtung Wiesbaden, Hugo-Eckener-Ring, Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel. Mai 2022: Hanauer Landstraße, Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach, Babenhäuser Landstraße, Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3, Züricher Straße, Bundesautobahn 661 Anschlussstelle Eckenheim.

Die Geschwindigkeitsmessungen werden fortgesetzt.

