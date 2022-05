Täter verteilen übel riechende Flüssigkeit

Darmstadt (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag 13./14.05.2022 haben bislang unbekannte Täter im Bereich des Osthangs der Mathildenhöhe (UNESCO Welterbe) eine extrem übelriechende Flüssigkeit verteilt. Der Bereich wurde am Samstagmorgen gesperrt. Um 12:30 Uhr konnte der Osthang wieder geöffnet werden.

Eine Messung der Berufsfeuerwehr Darmstadt ergab, dass eine Gesundheitsschädigung durch Einatmen der Luft in dem Bereich ausgeschlossen werden konnte. Die Kriminalpolizei in Darmstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft aus Hinweise aus der Bevölkerung.

Wem sind zwischen 23-10:00 Uhr verdächtige Personen in Tatortnähe aufgefallen? Die Ermittler sind unter der Rufnummer 06151/969-0 zu erreichen.

Darmstadt-Dieburg

Berauschte Pedelecfahrerin nach Zusammenstoß mit Schranke schwer verletzt

Bickenbach (ots) – Am Samstagabend 14.05.2022 kam es gegen 23:30 Uhr zu einem Zusammenstoß einer 37-jährigen Radfahrerin mit einer Schranke am Erlensee in Bickenbach. Die 37-Jährige war auf dem Heimweg, übersah hierbei eine Schranke und fuhr mit ihrem Pedelec gegen diese.

Erschwerend kam hinzu, dass die Fahrradfahrerin unter dem Einfluss von Alkohol sowie Drogen stand. Bei dem Unfall zog sie sich 4 Rippenbrüche zu und musste anschließend in einem Krankenhaus stationär aufgenommen werden.

Aufgrund der Alkoholisierung und des Drogenkonsums wurde eine Blutentnahme durchgeführt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Zeugenaufruf – Verkehrsunfallflucht

Darmstadt (ots) – Am Freitag 13.05.2022 in der Zeit von 13:10-13:15 Uhr wurde in der Brüder-Knauß-Straße vor der Hausnummer 6 ein Opel Astra in weiß durch ein weinrotes Elektromobil/Mobilitätshilfe beschädigt. Die Verursacherin, eine ältere Dame, entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang bzw. zur Unfallverursacherin geben können, werden gebeten, sich beim 2. Polizeirevier in Darmstadt (06151-969 41210) zu melden.

LKW ausgebrannt

Pfungstadt (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag 14./15.05.2022 um kurz nach 03:00 Uhr meldete ein Verkehrsteilnehmer der Leitstelle der Polizei den Brand eines LKW auf der Tank- und Rastanlage. Die LKW-Zugmaschine und der Auflieger mit deutscher Zulassung befanden sich bei Eintreffen der Feuerwehr bereits in Vollbrand und brannten aus.

Der Fahrer des LKW befand sich zu diesem Zeitpunkt nicht mehr in seinem Fahrzeug.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen hinsichtlich der Brandentstehung aufgenommen. Es wird nachberichtet. Der entstandene Sachschaden beträgt nach einer ersten Schätzung 100.000-150.000 EUR. Personen wurden nicht verletzt.

Alkoholisierter Autofahrer fährt gegen Hauswand

Babenhausen (ots) – Am Samstag 14.05.2022 gegen 20:15, kam es in Harpertshausen zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Ein 42-jähriger fuhr von der B26 aus in den Ort Harpertshausen hinein. In der ersten Kurve innerorts verlor er die Kontrolle über seinen PKW und fuhr über einen Gartenzaun und eine Hecke.

Die Fahrt endete an einer Hauswand in der Kurve. Der 42-jährige war deutlich alkoholisiert und wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Ein Rettungswagen und die Feuerwehr waren ebenfalls vor Ort. Der entstandene Schaden wird auf ca. 100.000 EUR geschätzt. Der Fahrer kam zur Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus.

Verkehrsunfallflucht – Polizei sucht Zeugen

Münster (ots) – Am Samstag 14.05.2022 kam es zwischen 16:45-17:15 Uhr in der Straße Im Schöll auf Höhe der Hausnummer 26 zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Ein bisher unbekanntes Fahrzeug stieß dort gegen einen am Fahrbahnrand geparkten schwarzen Mercedes Benz und entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizeistation in Dieburg unter der Telefonnummer: 06071 – 96560 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall mit 3 leicht verletzten Personen

Groß-Zimmern (ots) – Am Samstag 14.05.2022 gegen 14:26 Uhr ereignete sich auf der B26 im Bereich der Anschlussstelle Groß-Zimmern in Fahrtrichtung Dieburg ein Verkehrsunfall zwischen 3 beteiligten Pkw, wodurch 3 Personen verletzt wurden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 84-jähriger Citroen-Fahrer aus Dreieich die B26 auf dem rechten Fahrstreifen von Darmstadt kommend in Fahrtrichtung Dieburg.

Ein 25-jähriger Mercedes-Fahrer aus Mainz und ein 26-jähriger Skoda-Fahrer aus Darmstadt befuhren in genannter Reihenfolge den linken Fahrstreifen der B26. Vermutlich scherte der Citroen-Fahrer ohne ausreichend auf den nachfolgenden Verkehr zu achten, zum Überholen auf den linken Fahrstreifen aus. Hierbei kam es zur Kollision zwischen dem Citroen und dem Mercedes.

Unmittelbar danach fuhr der Skoda auf den Mercedes auf. Der 84-jährige Fahrer des Citroen und seine 83-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall glücklicherweise nicht verletzt. Der Fahrer des Mercedes, sein 23-jähriger Beifahrer sowie der Skoda-Fahrer wurden leicht verletzt vorsorglich in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Der Citroen wurde leicht beschädigt und blieb fahrbereit. Der Mercedes und der Skoda waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch Abschleppdienste geborgen werden. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von etwa 33.000 EURO. Die B26 in Fahrtrichtung Dieburg musste für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten für insgesamt 1,5 Stunden teilweise voll gesperrt werden.

Zeugen nach Verkehrsunfall mit verletzten Personen gesucht

Gem.Weiterstadt/A 5 (ots) – Am Freitag 13.05.2022 um 21:16 Uhr kam es auf der BAB 5 zwischen dem Autobahnkreuz Darmstadt und der Anschlussstelle Weiterstadt zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand übersah ein roter Seat mit schweizer Kennzeichen bei einem Überholmanöver einen dunkelgrauen BMW, der mit wesentlich höherer Geschwindigkeit auf der ganz linken Spur fuhr.

Der 20-jährige BMW-Fahrer konnte dem Seat ausweichen, verlor hierbei jedoch die Kontrolle über sein Fahrzeug, welches gegen einen vorausfahrenden Golf Kombi geschleudert wurde. Beide Fahrzeuge schlugen rechts in die Betongleitwand ein und kamen auf der rechten Spur zum Stehen. Fahrer und Beifahrer des BMW sowie die Fahrerin des Golfs wurden durch Ersthelfer bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes und der Feuerwehr versorgt und anschließend in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, werden gebeten sich telefonisch bei der Polizeiautobahnstation Südhessen, unter Tel: 06151/8756-0, zu melden.

Kreis Bergstraße

Verkehrsunfall mit schwer verletztem Motorradfahrer auf der L 3120

Mörlenbach (ots) – Am 13.05.22 gegen 13:15 Uhr kam auf der L 3120 zw. Mörlenbach/Juhöhe und dem OT Bonsweiher ein 63-jähriger Mörlenbacher Motorradfahrer aus ungeklärter Ursache in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und verletzte sich durch den Sturz schwer.

Er wurde mit dem Rettungshubschrauber nach Mannheim ins Klinikum geflogen. Die Strecke wurde durch die Feuerwehr und die Polizei zwischen 13:15-14:30 Uhr zeitweise voll gesperrt.

Traktor beschädigt Hauswand und flüchtet

Wald-Michelbach-Siedelsbrunn (ots) – Am Freitag 13.05.2022 gegen 16:15 Uhr, kam es in der Weinheimer Straße auf Höhe der Hausnummer 14 zu einer Verkehrsunfallflucht. Zeugenangaben zufolge hat ein grüner Traktor eine dortige Hauswand beschädigt und sich danach unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Der Sachschaden an der Hauswand beträgt mindestens 1.000 Euro.

Der Unfallverursacher ist im Anschluss in Richtung Abtsteinach weitergefahren. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizei Wald-Michelbach unter Tel.06207/94050 entgegen.

Odenwaldkreis

Zeugen nach Verkehrsunfallflucht in Erbach gesucht

Erbach (ots) – Am Donnerstag 12.05.2022 ereignete sich in den Mittags- bzw. frühen Nachmittagsstunden in der Michelstädter Straße in Erbach, Fahrtrichtung Michelstadt auf dem Parkstreifen rechts neben der Fahrbahn ein Unfall zwischen einem Großraumtaxi und einem gelben Fiat. Eines der beiden Fahrzeuge parkte, das andere touchierte dieses beim Ein- bzw. Ausparken.

Es entstand ein Sachschaden von 200 EUR. Die beteiligten Fahrzeugführer machen unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden deshalb gebeten, sich bei der Polizeistation Erbach unter der Tel.: 06062/953-0 zu melden.

Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden – Zeugenaufruf

Michelstadt (ots) – Am Freitag 14.05.2022 ereignete sich gegen 23:30 Uhr ein Verkehrsunfall in Michelstadt hinter einem dortigen Fastfood Restaurant. Ein bis dato unbekanntes KFZ bog vom Stadtring kommend in die Zeller Straße ein und überfuhr hierbei ein auf dem Gehweg befestigtes Verkehrsschild.

Mutmaßlich versuchte der Fahrzeugführer mit überhöhter Geschwindigkeit um die Kurve zu “driften”, wobei er/sie die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. Die am und um das Schild verursachten Schäden dürften bei ca. 350 Euro liegen.

Die Polizei Erbach bittet um sachdienliche Zeugenhinweise unter 06062/953-0.

