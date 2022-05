13-Jähriger nach Sturz aus einem Fenster eines Mehrfamilienhauses verstorben

Fulda (ots) – Am späten Samstagabend 14.05.2022 gegen 22.30 Uhr, informierte ein Zeuge die Polizei über ein Kind, dass aus einem Fenster eines Mehrfamilienhauses im Gallasiniring gestürzt sei. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte konnte ein schwer verletzter 13-jähriger Junge vor dem Haus festgestellt werden.

Trotz umgehend eingeleiteter, medizinischer Versorgung verstarb er kurze Zeit später in einem Krankenhaus.

Nach derzeitigen Erkenntnissen stürzte das Kind aus dem dritten Stockwerk des Hauses. Die genauen Hintergründe, wie und warum es zu dem Sturzgeschehen kam, sind bislang noch vollkommen unklar und Bestandteil der andauernden Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Fulda und der Kriminalpolizei in Fulda. Hierbei wird auch geprüft, ob es sich bei dem Sturz um ein Unfallgeschehen, einen Suizid oder einen Sachverhalt mit strafrechtlicher Relevanz handelt.

Tödlicher Verkehrsunfall

Nüsstal (ots) – Am Sonntag 15.05.2022 kam es auf der L 3258 zwischen Haselstein und Mittelaschenbach zu einem schweren Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang. Ein 37-jähriger Mann aus der Gemeinde Nüsttal befuhr mit seinem BMW X2 samt Anhänger die Landesstraße von Mittelaschenbach in Richtung Haselstein.

Im Bereich einer langgezogenen Rechtskurve kam das Gespann aus bisher ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Der BMW stieß dort gegen einen Baum und kam auf dem Dach zum Liegen. Für den Fahrer des BMW kam jede Hilfe zu spät, er verstarb noch an der Unfallstelle. Zur Rekonstruktion des Unfallhergangs hat die Polizei einen Gutachter hinzugezogen, die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Brand einer Lagerhalle im Bereich der Polizeistation Alsfeld

Gemünden(Felda) (ots) – Am Samstag 14.05.22 kam es gegen 22:40 Uhr zu einem Brand einer Lagerhalle für Fahrzeuge in Gemünden, Ortsteil Burg-Gemünden. Erste Ermittlungen ergaben, dass der Brand vermutlich durch eine unbeaufsichtigte Feuertonne ausgelöst wurde. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Durch die Feuerwehren Gemünden und Homberg/Ohm, die mit 28 Einsatzkräften vor Ort waren, konnte der Brand gelöscht werden. Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Eine Gefahr für die umliegenden Wohnhäuser bestand nicht. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 50.000 Euro geschätzt.

Verkehrsunfall mit Personenschaden im Bereich der Polizeistation Bad Hersfeld

Schenklengsfeld (ots) – Am Samstag 14.05.2022 befuhren gegen 14:55 Uhr zwei Fahrradfahrer mit ihren Fahrrädern die K 14 aus Schenklengsfeld kommend in Richtung Wehrshausen. Als die 41- und 47-jährigen Fahrradfahrer aus Alsfeld nach links in einen Radweg einbiegen wollten, berührte der 41-jährige mit seinem Vorderrad das Hinterrad des 47-jährigen Fahrradfahrers und kam anschließend zu Fall.

Durch den Sturz zog sich der Fahrradfahrer eine Schlüsselbeinfraktur zu und wurde mit einem Rettungswagen ins Klinikum Bad Hersfeld verbracht. An den Fahrrädern entstand ein Sachschaden von 250 Euro.

Verkehrskontrolle im Bereich der Polizeiautobahnstation Petersberg

Fulda (ots) – Am Freitag 13.05.2022 führte die Polizeiautobahnstation Petersberg bis in die Abendstunden verstärkt Kontrollmaßnahmen auf der BAB A7 und der A66 durch. Schwerpunkt der Kontrollen waren mögliche alkoholisierte sowie unter Drogeneinfluss stehende Fahrzeugführer. Alkohol und Drogen am Steuer sind nach wie vor Hauptursachen für Verkehrsunfälle mit schwerwiegenden Folgen.

Im Bereich der Anschlussstelle Eichenzell fiel den Beamten ein Verkehrsteilnehmer auf, der augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv. Der 31-jährige Fahrzeugführer aus der Gemeinde Kalbach war zudem nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis.

Im Bereich der Anschlussstelle Neuhof-Süd fiel ein E-Scooter ohne Versicherungskennzeichen auf. Der 22-jährige Führer des E-Scooters aus der Gemeinde Neuhof stand ebenfalls unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.

Ein weiterer unter Drogeneinfluss stehender Fahrzeugführer aus der Gemeinde Bad Salzschlirf konnte im Bereich Fulda festgestellt werden. Weiterhin führte die Person Betäubungsmittel mit, welches sichergestellt wurde. Bei allen 3 Personen wurde eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt. Entsprechende Anzeigen wurden gefertigt.

Neben den eingeleiteten Strafverfahren wurden auch Ordnungswidrigkeiten von Verstößen gegen die Sozialvorschriften, unerlaubter Umgang mit Abfällen und Handybenutzung am Steuer geahndet. Insgesamt wurden 35 Fahrzeuge und 48 Personen kontrolliert.

Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen und leicht Verletzten

Fulda (ots) – Am Freitag 13.05.2022, kam es gegen 13:15 Uhr auf der Landstraße 3174 zwischen Petersberg (Ortsteil Margretenhaun) und Hofbieber (Ortsteil Niederbieder) zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Beteiligten. Nach derzeitigen Ermittlungen befuhr ein 62-jähriger Mann aus der Gemeinde Hofbieber mit einem Opel Corsa die Landstraße in Richtung Niederbieber. In Höhe des Unfallorts geriet der Verkehrsteilnehmer aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr. Ein medizinischer Hintergrund kann nicht ausgeschlossen werden.

Das Fahrzeug kollidierte mit dem entgegenkommenden Mercedes einer 60-jährigen Fahrzeugführerin aus dem Landkreis Schmalkalden-Meiningen. Beide Fahrzeuge drehten sich jeweils um die eigene Achse; der Mercedes kam im Straßengraben zum Stillstand, während das Fahrzeug des Unfallverursachers mit einem weiteren Fahrzeug, das in Richtung Margretenhaun fuhr, zusammenstieß. Zwei weitere Fahrzeuge wurden zudem in das Unfallgeschehen involviert, so dass letztendlich fünf beteiligte Fahrzeuge an dem Verkehrsunfall zu verzeichnen waren.

Von den insgesamt neun Fahrzeuginsassen wurden fünf Personen leicht verletzt und zur medizinischen Abklärung in örtliche Krankenhäuser verbracht.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 60.000 Euro geschätzt. Neben der Polizei waren ein Rettungshubschrauber, zwei Notarztwagen und 7 Rettungswagen sowie die angrenzenden Feuerwehren vor Ort eingesetzt.

Brand eines Müllcontainers auf Schulgelände

Rotenburg (ots) – Auf dem Schulgelände der Jakob-Grimm-Schule in Rotenburg brannte am Samstag 14.05.2022 gegen 00:15 Uhr ein Müllcontainer. Durch den Brand wurde auch die Außenwand der Sporthalle in Mitleidenschaft gezogen. Die Feuerwehr aus Rotenburg musste im Bereich des Eingangs den Putz von der Wand entfernen, um die Isolierhülle (Wärmedämmverbundsystem) ablöschen zu können.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wie es zu dem Brand gekommen ist, ist derzeit noch nicht bekannt. Eine Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden. Hinweise bitte an die Polizeistation Tel. 06623/9370 oder über die Online-Wache www.polizei.hessen.de.

Pkw-Fahrer kommt von der Fahrbahn ab und wird schwer verletzt

Haunetal. Ein 28-jähriger Hünfelder befuhr am späten Samstagnachmittag mit seinem Pkw die Landesstraße 3471 von der Bundestraße 27 kommend in Richtung Wehrda. Vermutlich aufgrund eines Mangels an einem der Pkw-Reifen kam der Fahrzeugführer nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß mit seinem Hyundai Kleinwagen gegen einen Baum. Bei dem Unfall wurde der Fahrzeugführer schwer verletzt und durch einen Rettungswagen in das Klinikum nach Bad Hersfeld verbracht. Der Sachschaden wird auf ca. 1000 Euro geschätzt.

Pkw-Fahrer unter Drogeneinfluss und im Besitz von Marihuana

Bad Hersfeld. Am Samstag, gegen 17.15 Uhr, wurde ein 28-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Hersfeld in der Frankfurter Straße durch eine Motorradstreife der Polizeistation Bad Hersfeld einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Der Pkw-Fahrer machte kein großes Geheimnis daraus, dass er eine Neigung zu Drogen hat. Er hatte einen größeren Plastikbeutel mit Marihuana offen im Fußraum liegen.

Des Weiteren ergab ein durchgeführter Drogenvortest, dass der 28-Jährige unter dem Einfluss von Kokain stand. Zu allem Überfluss händigte der Pkw-Fahrer einen ausländischen Führerschein aus, der dem ersten Anschein nach, Fälschungsmerkmale aufwies. Dem Fahrzeugführer wurde die Weiterfahrt untersagt. Die Drogen und der Führerschein wurden sichergestellt. Anschließend wurde eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, wegen des Verdachts der Urkundenfälschung und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Alkoholisierte Fahrzeugführerin überfährt Verkehrsinsel

Philippsthal (Werra). Am frühen Sonntagmorgen befuhr eine 38-jährige aus Heringen die Werrastraße in Harnrode. Vermutlich aufgrund Alkoholeinwirkung übersah die Fahrzeugführerin eine Verkehrsinsel und verursachte Sachschaden. Die Unfallverursacherin montierte die Kennzeichenschilder ab und ließ ihren Pkw in der Ortslage zurück. Anschließend wurde sie von einem Bekannten an ihre Wohnanschrift gefahren.

Einer Streife der Polizeistation Bad Hersfeld gelang es jedoch, den Pkw in der Ortslage ausfindig zu machen. Im weiteren Verlauf wurde die Pkw-Fahrerin an ihrer Wohnanschrift aufgesucht und eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt. Ihr Führerschein wurde sichergestellt. Die 38-jährige erwartet nun ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht und einer Trunkenheitsfahrt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 2.000 Euro geschätzt.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen