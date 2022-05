Weilburg-Kirschhofen (ots) – Am 15.05.2022 gegen Mitternacht nahmen Angler an der Lahn Hilferufe wahr. In einem Schrebergarten war ein 47-jähriger Mann aus Solms von einem gemauerten Pizzaofen begraben worden und konnte sich nicht mehr befreien.

Der Verschüttete konnte durch die Feuerwehr gerettet werden und wurde anschließend

im Krankenhaus behandelt. Er erlitt leicht Verletzungen.

Die Ermittlungen zu der Unglücksursache dauern an.

