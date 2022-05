Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 14.05.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Neustadt: Betrunken zur Arbeit

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 13.05.2022 um 15:15 Uhr wurde ein 71-jähriger Mann aus Neustadt, welcher sich zu diesem Zeitpunkt auf dem Weg zu seiner Arbeitsstelle befand, mit seinem fahrerlaubnisfreien Kleinkraftrad in der Spitalbachstraße in 67433 Neustadt/W. durch Beamte einer anlassunabhängigen Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen dieser Kontrolle konnte bei dem Neustadter Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab letztlich einen Wert von 1,33 Promille. Der Mann musste sein Fahrzeug vor Ort stehen lassen und in der hiesigen Dienststelle eine Blutprobe abgeben. Dessen Fahrzeugschlüssel wurde zudem sichergestellt. Nun kommt auf den Fahrzeugführer ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr zu. Des Weiteren wird die zuständige Führerscheinstelle über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt.

Neustadt: Metalldiebe auf frischer Tat gefasst

Neustadt/Weinstraße (ots) – Dank der Hilfe von aufmerksamen Zeuginnen gelang es der Polizei Neustadt am Nachmittag des 11.05.2022 zwei Diebe auf frischer Tat zu fassen. Gegen 15:00 Uhr wurde der Polizei mitgeteilt, dass zwei Männer metallenen Grabschmuck auf dem Hauptfriedhof in Neustadt entwendet haben und in Richtung Stiftstraße geflüchtet sind. Aufgrund der guten Personenbeschreibung gelang es den Streifen die Diebe noch in der Stiftstraße dingfest zu machen. Das Diebesgut hatten die beiden Männer allerdings nicht mehr bei sich. Durch eine weitere Zeugin konnte jedoch ein Hinweis auf das Beuteversteck gegeben werden, sodass es den Beamten gelang auch das Diebesgut (zwei metallene Blumengefäße) aufzufinden. Die beiden Täter (beide ohne festen Wohnsitz) waren zur Tatzeit alkoholisiert. Da einer der beiden Männer ein Messer bei sich trug ermittelt die Polizei nun wegen eines Diebstahls mit Waffe. Da bei der Tat nicht nur die Blumengefäße entwendet, sondern noch ein weiteres Grab beschädigt wurde, beläuft sich der Sachschaden auf ca. 1500 Euro.

Neustadt: Geschwindigkeitskontrollen im Schulbereich

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 12.05.2022 wurde im Zeitraum von 07:27 Uhr bis 08:20 Uhr die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h in der Landwehrstraße im Bereich der dortigen Schulen überwacht. Von den gemessenen Verkehrsteilnehmern überschritten 11 die zulässige Höchstgeschwindigkeit. Dies entspricht ungefähr 15 % der gemessenen Verkehrsteilnehmer. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 55 km/h, der Fahrer muss entsprechend mit über 100 Euro Bußgeld und einem Punkt im Verkehrszentralregister in Flensburg rechnen. Die Polizei Neustadt beabsichtigt, verstärkt im Bereich um Schulen und Kindergärten zu kontrollieren.

