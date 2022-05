Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 14.05.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Fahren unter Cannabiseinfluss

Bad Dürkheim (ots) – Ein PKW der Marke VW Jetta wurde am Samstag, 14.05.2022 gegen 00:50 Uhr in der Kanalstraße in Bad Dürkheim einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dem 20-jährigen Fahrer konnten drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt werden. Ein auf der Dienststelle freiwillig durchgeführter Urintest verlief positiv auf THC. Der Fahrer räumte ein vor Fahrtantritt Cannabis konsumiert zu haben. Der Führerschein, sowieso die Fahrzeugschlüssel des VW wurden sichergestellt. Eine Blutprobe wurde dementsprechend entnommen.

Der Fahrer muss sich nun auf ein Bußgeld und ein Fahrverbot gefasst machen. Zudem wird eine separate Strafanzeige wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln erstattet.

Bad Dürkheim: Grober Unfug

Bad Dürkheim (ots) – Im Zeitraum von 12.05.2022, 01:00 Uhr bis 08:00 Uhr wurde durch bislang unbekannte Täter, das Eingangstor zum Gelände eines Tennisclubs in der Kanalstraße in Bad Dürkheim ausgehängt. Aufgrund des Gewichts des Tores und der Befestigungen ist davon auszugehen, dass sich mindestens zwei Personen an dem Tor zu schaffen machten. Ein Schaden entstand nicht. Die Hintergründe sind ebenfalls nicht bekannt. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Bad Dürkheim: Warnung vor Betrugsmasche

Bad Dürkheim (ots) – Wie jetzt bekannt wurde, wurde ein 59-jähriger Bad Dürkheimer am 05.05.2022 gegen 21:00 Uhr Opfer eines Trickbetruges. Nachdem er über die Internetplattform Ebay-Kleinanzeigen ein SWR-Comedy-Festival-Ticket zum Verkauf angeboten hatte, bekam er von einer bislang unbekannten Person eine Nachricht über den Messanger WhatsApp. Der Trickbetrüger zeigte Interesse bzw. Kaufbereitschaft und schickte dem 59-Jährigen einen Internet-Link. Nachdem er ihn angeklickt hatte passierte augenscheinlich nichts, er „funktionierte“ nicht. Der Trickbetrüger lockte den Geschädigten anschließend geschickt auf dessen Onlinebanking-Seite. Danach bekam er erneut einen Link übersandt. Bei der Überprüfung seines Kontos stellte der Geschädigte schließlich fest, dass 2800 EUR unberechtigt abgebucht wurden. Ob die Bank den Betrag zurück buchen konnte, ist bislang nicht bekannt. Die Kriminalpolizei in Bad Dürkheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Wurden sie auch Opfer eines solchen Betrugsversuches dann wenden sie sich bitte an die Polizei Bad Dürkheim unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Warnhinweise ihrer Polizei:

Immer wieder gehen bei der Polizei Meldungen über eine Betrugsmasche ein, bei der mittels eines übersendeten Links, eine Schadsoftware auf das Smartphone aufgespielt wird, die unter anderem die Fernsteuerung und Ausspähung des Smartphones ermöglicht.

Klicken Sie auf keinen Fall auf Links, die Ihnen von unbekannter Seite und unerwartet zugestellt werden.

Bestätigen Sie keine Installation von fremden Apps auf Ihrem Smartphone.

Deaktivieren Sie die Möglichkeit, unbekannte Apps installieren zu können.

Richten Sie unbedingt bei Ihrem Mobilfunkprovider die Drittanbietersperre ein, um weitere Kosten zu vermeiden.

Solange Sie den Link nicht angeklickt haben und die App installiert haben, ist Ihnen noch nichts passiert.

Weitere nützliche Informationen erhalten Sie unter www.polizei-beratung.de oder auf ihrer nächstgelegenen Polizeidienststelle.

Bad Dürkheim: Fahrzeugscheibe aufgehebelt

Bad Dürkheim (ots) – Im Zeitraum von 11.05.2022 18:30 Uhr bis 19:00 Uhr wurden aus einem auf einem in der Gutleutstraße in Bad Dürkheim abgestellten PKW mehrere Gegenstände entwendet. Die bislang unbekannten Täter gelangten durch aufhebeln eines Fensters in Fahrzeuginnere. Entwendet wurde eine Laptoptasche, ein Schlafapnoegerät und ein iPhone 8 im Gesamtwert von insgesamt 2800 Euro. Weiterhin entstand ein Sachschaden in Höhe von 300 Euro. Die Kriminalpolizei Bad Dürkheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Bad Dürkheim: Einbruch in Verkaufsstand

Bad Dürkheim (ots) – Im Zeitraum vom 10.05.2022, 19:00 Uhr, bis 11.05.2022, 08:00 Uhr, kam es zu einem Einbruch in einen Spargel-Verkaufsstand in der Gutleutstraße in Bad Dürkheim. Vor Ort konnte festgestellt werden, das bislang unbekannte Täter mit einem nicht bekannten Gegenstand die Eingangstüre des Verkaufsstandes aufgehebelt hatten. Zuvor hatten die Täter Bauzäune im hinteren Bereich zur Seite geschoben. Entwendet wurden eine mobile Musikbox und 22 Eier. Es entstand ein Gesamtschaden von 300 Euro. Zeugen, welche im genannten Zeitraum verdächtigte Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Tel. 06322/963-0 oder per E-Mail pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Wachenheim: Einbruch in Baustellengelände

Wachenheim/Weinstraße (ots) – Am Samstag, 14.05.2022 gegen 01:30 Uhr, kam es im Baustellenbereich der Bundesstraße 271, zur Landesstraße 525, in Wachenheim a.d. Weinstraße zum Einbruchsdiebstahl. Bislang unbekannte Täter verschafften sich durch Aufbrechen eines Schlosses Zutritt zum Baustellengelände und durchforsteten dieses. Durch ein Sicherheitsunternehmen konnte die zuständige Polizeidienststelle informiert werden. Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen konnten keine Täter aufgegriffen werden. Die genaue Schadenssumme ist derzeit ungeklärt, die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Die Polizei bittet um Mitteilung potentieller Zeugen, hinsichtlich verdächtiger Wahrnehmungen im Bereich der Bundesstraße.

Friedelsheim: Trunkenheitsfahrt und Fahren ohne Fahrerlaubnis

Friedelsheim (ots) – Am Freitag, 13.05.2022 kam es gegen 19:45 Uhr zu einer Trunkenheitsfahrt, in Verbindung mit einem Fahren ohne Führerschein in Friedelsheim. Durch den aufmerksamen 20-jährigen Zeugen wurde der Polizeiinspektion Bad Dürkheim ein schlangenlinienfahrender PKW der Marke BMW gemeldet. Dieser befuhr zunächst die A650 von Ludwigshafen a.R. kommend in Fahrtrichtung Bad Dürkheim. An der Autobahnabfahrt Friedelsheim fuhr der 33-jährige BMW Fahrer aus dem Landkreis Bad Dürkheim auf diese Abfahrt und blieb dort unvermittelt stehen. Der Zeuge hielt ebenfalls an und versuchte den BMW Fahrer anzusprechen. Dieser reagierte jedoch nicht und setzte seine Fahrt in Richtung Friedelsheim fort. In der Von-Wieser-Straße in Friedelsheim angekommen, konnte der BMW durch den Zeugen am Weiterfahren gehindert werden. Er konnte nun durch die hinzugezogene Streifenwagenbesatzung einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Bei dem BMW Fahrer konnten sofort alkoholtypische Ausfallerscheinungen festgestellt werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen stolzen Wert von 3,51 Promille. Zusätzlich gab der 33-jährige an, keinen Führerschein mehr zu besitzen da ihm dieser bereits in der Vergangenheit entzogen wurde. Auf hiesiger Dienststelle wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Seine Fahrzeugschlüssel wurden ebenfalls sichergestellt. Der Fahrer muss sich nun auf mehrere Strafanzeigen gefasst machen.

Durch das beherzte Eingreifen des Zeugen konnte Schlimmeres verhindert werden.

Haßloch, Meckenheim: Geschwindigkeitskontrollen

Haßloch / Meckenheim (ots) – Die Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzungen hat die Polizei am Freitag (12. Mai) zwischen 9 und 13 Uhr in den Gemeinden Haßloch und Meckenheim überwacht. In der Ruppertsberger Straße (Meckenheim) standen die Beamten um 9:45 Uhr für eine Dreiviertelstunde. Gegen 11 Uhr waren sie bereits in der Gottlieb-Duttenhöfer-Straße (Haßloch). An Bei den Kontrollstellen kam es zu keinen Übertretungen. Um die Mittagszeit verlagerten die Polizei in die Westrandstraße (Haßloch). Dort waren zwei Autofahrer zu schnell. Außerdem erhoben die Beamten zwei Verwarnungen wegen fehlender Dokumente und stellten zwei Mängelberichte aus. -die Polizei Haßloch kündigte weitere Geschwindigkeitsmessungen an.

Quirnheim: Verkehrsunfall mit verletztem Fahrer zwischen PKW und Linienbus

Quirnheim (ots) – Am frühen Freitag Nachmittag kam es gegen 14 Uhr im Einmündungsbereich der K26 und der Einfahrt zum Quirnheimer Flugplatz zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 74-jährigen PKW-Fahrer aus der Verbandsgemeinde Leininger Land und einem Linienbus. Der mit wenigen Fahrgästen besetzte Linienbus fuhr von Quirnheim in Richtung Kindenheim. Der PKW kam aus Richtung Flugplatzgelände und wollte an der Einmündung nach links abbiegen. Hierbei missachtete der Fahrer die Vorfahrt des Busses und stieß beim Abbiegen nahezu frontal gegen den Bus. Am PKW lösten die Airbags aus. Der PKW-Fahrer wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und nach Erstversorgung durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht. Da nach ersten Mitteilungen bei der Rettungsleitstelle die aktuelle Schadenslage und die Anzahl der Verletzten vor Ort noch unklar waren, wurde ebenfalls die Feuerwehr alarmiert. Diese kümmerte sich vor Ort mit insgesamt 6 Fahrzeugen und 25 Mann um die Absicherung der Unfallstelle und Verkehrsregelung. Während Unfallaufnahme und Bergung des PKW durch den Abschleppdienst kam es zu leichten Verkehrsbehinderungen.

Im Bus kam nach Zeugenangaben durch den Aufprall eine Frau zu Fall, die bei Unfallaufnahme aber bereits nicht mehr vor Ort war. Ob sie hierbei verletzt wurde ist nicht geklärt. Die Dame wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Grünstadt in Verbindung zu setzen.

Haßloch: Betrugsversuche

Haßloch (ots) – Eine SMS mit einer Zahlungsaufforderung erhalten, hat am Donnerstagnachmittag (12. Mai, 15 Uhr) eine 55-Jährige aus Haßloch. Sollte sie nicht bezahlen, käme es zu einer Pfändung durch den Gerichtsvollzieher, hieß es weiter. Sie erkannte den Betrug und meldete diesen beider Polizei. Einer 80-Jährigen Haßlocherin sollte am gleichen Tag gegen 13 Uhr am weisgemacht werden, dass die Verkehrspolizei Haßloch gerade anruft. Als der vermeintliche Polizeibeamte erzählte, dass ihr Sohn einen Unfall hatte, legte die Seniorin auf. Sie hat gar keinen Sohn.

Haßloch: Kontrolle verloren und zwei Autos gerammt

Haßloch (ots) – Überhöhte Geschwindigkeit dürfte die Ursache für einen Unfall am Donnerstagmittag (12. Mai, 12:30 Uhr) in der Böhler Straße gewesen sein, bei dem zwei Personen ins Krankenhaus eingeliefert wurden. Mit einem Smart fuhr en 82-Jähriger von der Böhler Straße in den Kreisverkehr und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Mit zwei Autos, die von der Pfaffengasse in den Kreisel einfahren wollten, stieß er zusammen. Der Unfallverursacher und seine Beifahrerin unterzogen sich vorsorglich einer ärztlichen Behandlung. Der Smart war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppte werden.

Kirchheim: Verkehrskontrollen

Kirchheim a.d.Weinstraße (ots) – Am 12.05.2022 wurden in Kirchheim a.d.Weinstraße von 19:00-20:15 Uhr Verkehrskontrollen durchgeführt. Im Ergebnis wurde festgestellt, dass ein Fahrzeugführer nicht angeschnallt war. Es mussten 5 Mängelberichte ausgestellt werden weil der Verbandskasten oder der Führerschein nicht mitgeführt wurde.

Großkarlbach: Verkehrsunfallflucht

Großkarlbach, L 520 (ots) – Am 12.05.2022, 22:37 Uhr befuhr der Fahrer eines VW Passat die L 520 aus Großkarlbach in Richtung Gerolsheim. Am dortigen Kreisverkehr fuhr der PKW geradeaus über den Mittelpunkt des Kreisel. Das Fahrzeug hob ab und kam auf der gegenüberliegenden Seite des Kreisverkehr in Richtung Gerolsheim, nach mehreren hundert Metern, am rechten Fahrbahnrand zum stehen. Nach dem Stillstand des Fahrzeugs stiegen vier, bisher unbekannte Personen, aus dem Fahrzeug und rannten weg. Die Suche nach den Personen verlief bisher ohne Erfolg. Das Fahrzeug wurde schwer beschädigt. Es wurde abgeschleppt. Da das verunfallte Fahrzeug Öl verloren hat wurde die freiwillige Feuerwehr hinzugezogen um das Öl abzubinden. Die Polizeiinspektion Grünstadt hat die Ermittlungen aufgenommen.

Bissersheim: Fahren unter Alkoholeinfluss, Beamte beleidigt

Bissersheim (ots) – Am 11.05.22, 22:45 Uhr viel einer Streifenwagenbesatzung ein Fahrzeug auf welches mehrfach auf die Gegenfahrbahn gelenkt wurde. Bei der Fahrzeugkontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrer Alkohol getrunken hatte. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,6 Promille. Dem 57-jährigen Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Da der Fahrzeugführer die Beamten während der Maßnahme beleidigte wird er nicht nur wegen Trunkenheit im Straßenverkehr sondern auch wegen Beleidigung beanzeigt.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):