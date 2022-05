Karlsruhe – Brand in Erdgeschosswohnung – Schaulustige behindern Löscharbeiten

Karlsruhe (ots) – Aus bislang unbekannter Ursache kam es am Freitag kurz nach 15

Uhr zu einem Brand in einer Erdgeschosswohnung in der Gottesauer Straße in

Karlsruhe.

Die alarmierte Feuerwehr war schnell mit vielen Kräften vor Ort und brachte den

Brand schnell unter Kontrolle. Damit konnte ein Übergreifen auf weitere

Wohnungen verhindert werden. Leider kam es wohl bei den Löscharbeiten durch etwa

100 Schaulustige zu Behinderungen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden keine Personen verletzt. Die betroffene

Wohnung ist offensichtlich unbewohnbar. Im Rahmen des Einsatzes mussten

kurzzeitig mehrere Straßen durch die Polizei gesperrt werden.

Die Höhe des Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

Karlsruhe – Motorradfahrer flüchtet nach Unfall – Hergang unklar

Karlsruhe (ots) – Nach einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Motorrad

am Donnerstag gegen 17.30 Uhr an der Einmündung der Kriegsstraße in die

Bunsenstraße flüchtete der beteiligte Motorradfahrer.

Die 55-jährige Autofahrerin fuhr auf der Kriegsstraße in Richtung der

Bundesstraße 10 und bog nach links in die Bunsenstraße ein, als ein Motorrad

plötzlich in die linke Seite des Autos prallte. Der Motorradfahrer flüchtete im

Anschluss zu Fuß in die Bunsenstraße. Hierbei hatte er offensichtlich seinen

Helm noch auf.

Der Flüchtende wird wie folgt beschrieben:

Der Motorradfahrer sei dunkel gekleidet gewesen. Bei der Hose soll es sich um

eine Cargo- beziehungsweise Monteurshose gehandelt haben.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang beziehungsweise zu dem

Motorradfahrer machen können, sich unter 0721/944-840 zu melden.

Karlsbad – Autofahrerin prallt gegen Lkw

Karlsruhe (ots) – Eine 53-Jährige prallte am Donnerstag gegen 13.20 Uhr mit

ihrem Fahrzeug im Baustellenbereich bei Karlsbad gegen einen Lkw und wurde

hierbei verletzt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr die Fahrerin die Landstraße 623 in

Richtung Karlsbad. Offensichtlich touchierte sie aus bislang ungeklärter Ursache

am Ende einer Baustelle die linke Leitplanke, kollidierte in der Folge mit einer

Ampel und stieß anschließend frontal gegen einen an der Ampel wartenden Lkw. Die

53-Jährige wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 20.000 Euro.

Karlsruhe – Tuch mit Ölresten löst offensichtlich Schwelbrand aus

Karlsruhe (ots) – Offensichtlich löste am Donnerstag gegen 20.30 Uhr in der

Egon-Eiermann-Allee in Knielingen einen Schwelbrand aus.

Ein Gast stellte im Keller der Gaststätte starken Rauch fest. Daraufhin wurden

die Gäste der Gaststätte evakuiert und die Feuerwehr gerufen. Die Feuerwehr

lokalisierte den Schwelbrand im Wäscheraum und löschte diesen umgehend. Nach

Angaben der Feuerwehr war vermutlich ein Tuch mit Ölresten ursächlich. Offenbar

hatte sich dieser selbst entzündet.

Bei dem Brand wurde niemand verletzt und aufgrund des schnellen Einschreitens

der Feuerwehr entstand kein Gebäudeschaden.

Hinweise auf eine strafbare Handlung konnten keine erlangt werden.

Karlsruhe – Motorradfahrer bei Unfall verletzt – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Leichte Verletzungen zog sich am Mittwochabend ein

Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall in der Amalienstraße in Karlsruhe zu.

Ein 22-jähriger Fahrer eines Mercedes übersah offenbar beim Abbiegen zu einer

Tankstelle gegen 19.45 Uhr einen entgegenkommenden 41-jährigen Motorradfahrer.

Bei dem Zusammenstoß wurde der Fahrer des Motorrades leicht verletzt. An beiden

Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich an die Verkehrspolizei Karlsruhe unter der Rufnummer

0721/944840 zu wenden.

Karlsbad – Autofahrerin prallt gegen Lkw

Karlsruhe (ots) – Eine 53-Jährige prallte am Donnerstag gegen 13.20 Uhr mit

ihrem Fahrzeug im Baustellenbereich bei Karlsbad gegen einen Lkw und wurde

hierbei verletzt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr die Fahrerin die Landstraße 623 in

Richtung Karlsbad. Offensichtlich touchierte sie aus bislang ungeklärter Ursache

am Ende einer Baustelle die linke Leitplanke, kollidierte in der Folge mit einer

Ampel und stieß anschließend frontal gegen einen an der Ampel wartenden Lkw. Die

53-Jährige wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 20.000 Uhr.

Bruchsal – Entenküken „entführt“

Karlsruhe (ots) – Am Donnerstagvormittag meldete eine Zeugin, dass eine Wildente

im Bereich des Bruchsaler Viktoriaparks aufgebracht herumfliegen und

offensichtlich ihre Jungen suchen würde.

Bei der anschließenden Überprüfung durch eine Streife des Polizeireviers

Bruchsal konnte von Passanten in Erfahrung gebracht werden, dass offenbar einige

Zeit zuvor eine Frau die Entenküken an sich genommen hatte. Noch während der

Ermittlungen kam besagte Dame ebenfalls vor Ort und reagierte sofort ungehalten

über die Anwesenheit der Polizei. Beim anschließenden Gespräch zeigte sich die

Frau absolut unkooperativ und ungehalten und verweigerte auch die Angabe ihrer

Personalien.

Dennoch konnte anhand des Gesprächs herausgefunden werden, dass sie die Küken an

sich genommen habe, weil sie fälschlicherweise davon ausging, dass diese aus dem

Nest gefallen wären. Auf die Hinweise der Beamten, dass Enten Nestflüchter sind

und die Entenküken umgehend wieder der Entenmutter zugeführt werden müssen,

reagierte die Dame absolut beratungsresistent – schließlich kümmere sie sich

bereits seit Stunden gut um die Kleinen. Erst durch Hinzuziehung ihres Ehemannes

wurden letztlich die Entenküken an die Beamten herausgegeben.

Kurz darauf ließen die Polizisten dann die Entenküken in sicherer Umgebung und

in unmittelbarer Nähe zum verzweifelten Muttertier wieder frei. Die Entenmutter

nahm ihren Nachwuchs sofort in Empfang und gemeinsam verschwanden sie

schnurstracks in einer Hecke.

Hinweis: Es kommt immer mal wieder vor, dass Wildtiere tatsächlich Hilfe

benötigen. Ob dies aber wirklich der Fall ist, oder nur eine vermeintliche

Notlage vorliegt, ist für Laien oft schwer zu erkennen. Wir raten daher dringend

dazu, vor der Ergreifung eventueller Maßnahmen fachmännischen Rat einzuholen

oder die Polizei zu informieren. Denn häufig entsteht die Notlage der Tiere –

wie hier im vorliegenden Fall – erst durch die eigentlich gut gemeinte Hilfe von

Menschen. Und nicht immer nehmen die Elterntiere ihre Jungen nach dem Kontakt

mit Menschen wieder an.

Ettlingen – Polizei ermittelt Verantwortliche für den Amok-Alarm in Ettlinger Schule

Karlsruhe (ots) – Nach der mutwilligen Auslösung eines Amok-Alarms am Donnerstag

der vergangenen Woche an einer Schule in Ettlingen ermittelte die Polizei die

mutmaßlichen Verursacher.

Nach derzeitigen Ermittlungen müssen sich zwei Kinder und eine Jugendliche für

die Auslösung eines Amok-Alarms in einem Schulzentrum verantworten. Zwei der

drei Personen sind Schüler der betroffenen Schule. Ein kostspieliger Großeinsatz

von Einsatzkräften unterschiedlicher Organisationen war die Folge.

Zwischenzeitlich fanden Gespräche mit den Verursachern, deren Eltern und der

Polizei, unter anderem mit Beamten des „Haus des Jugendrechts“ statt. Auch die

Staatsanwaltschaft Karlsruhe wird beteiligt und prüft die Einleitung von

Verfahren.

Die Verantwortlichen und deren Eltern müssen damit rechnen, die nicht

unerheblichen Kosten des Einsatzes zu tragen. Eine entsprechende Prüfung findet

derzeit statt.

Die mutwillige und missbräuchliche Auslösung eines Alarmes oder das ebenso

ungerechtfertigte Wählen des Notrufes stellen eine Straftat dar.