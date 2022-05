Von A 61 abgekommen

A 61/Bermersheim (ots) – Aus bislang ungeklärter Ursache kam am 12.5.2022 gegen

08:47 Uhr eine PKW-Fahrerin auf der A 61 von der Fahrbahn ab. Die 59-Jährige

befuhr dabei mit ihrem PKW die A 61 in Fahrtrichtung Ludwigshafen. in Höhe der

Gemarkung Bermersheim kam die Frau aus bislang ungeklärten Umständen von der

rechten Fahrspur ab, fuhr über die Standspur auf den unbefestigten

Seitenstreifen. Hier kollidierte sie mit einem Verkehrszeichenpfosten.

Anschließend schlingere sie wieder zurück und blieb mit ihrem PKW auf dem

Seitenstreifen liegen. Die Frau erlitt eine Platzwunde und einen Schock. Sie

wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Am PKW entstand ein Totalschaden in Höhe

von ca. 5000 Euro. Vor Ort werden der rechte Fahrstreifen und der Standstreifen

durch Polizei und AM Gau-Bickelheim für die Dauer von knapp einer Stunde

gesperrt. Es entstand ein längerer Rückstau von mehreren Kilometern. Die Polizei

ermittelt nun den Unfallhergang.

Krankenstuhlfahrer fährt in die Pfrimm

Worms, Neuhausen (ots) – Am Freitagmittag gegen 13:23 Uhr ereignete sich ein

Verkehrsunfall mit einem elektrischen Krankenfahrstuhl.

Der 60-jährige Fahrer befuhr einen Fußgängerweg entlang der Pfrimm unweit der

Talstraße, auf welchem auch der Lutherweg 1521 verläuft. Auf der Strecke lag

vermutlich ein größerer Stein, dem er ausweichte. Bei dem Ausweichmanöver kam er

von dem Gehweg in Richtung Pfrimm ab und stürzte die Böschung hinunter.

Der 60-Jährige wurde durch die Berufsfeuerwehr aus der Notlage gerettet. Bei dem

Unfall kugelte er sich die linke Schulter aus und wurde im Anschluss ins

Klinikum Worms verbracht.