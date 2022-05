Festnahme am Bad Kreuznacher Bahnhof

Bad Kreuznach (ots) – Am Donnerstagabend, den 12. Mai 2022 wurde ein 50-jähriger

Mann durch eine Streife des Bundespolizeireviers Bad Kreuznach in der

Personenunterführung am BHF Bad Kreuznach angetroffen und kontrolliert. Der

Abgleich der Personalien in den polizeilichen Fahndungssystemen ergab einen

bestehenden Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach aufgrund mehrerer

Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz. Da die Person die erforderliche

Geldstrafe in Höhe von 1298,50 EUR nicht begleichen konnte, wurde sie zur

Verbüßung der Ersatzfreiheitsstrafe von 80 Tagen in die Justizvollzugsanstalt

Rohrbach verbracht.

Ladung verrutscht und zu schwer

A 61/Stromberg (ots) – Verkehrsteilnehmer meldeten am 12.5.2022 gegen 19:30 Uhr

einen Klein-LKW mit starker Seitenneigung auf der A 61. Durch eine

Polizeistreife konnte der LKW an der Anschlussstelle Stromberg angehalten

werden. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass die Ladung

unzureichend gesichert und verrutscht war. Bei der Kontrolle der Ladepapiere

stellte sich zudem heraus, dass die Ladung zudem zu schwer für den

7,5-Tonner-LKW war. Dieser war demnach um etwa eine Tonne überladen. Den

21-jährigen Fahrer erwartet nun ein Bußgeld.

Mann nötigt PKW-Fahrerin zum Ausweichen

Staudernheim, Nahebrücke (ots)

Am späten Abend des 12.05.2022 wurde der Polizei ein Mann gemeldet, der auf der Staudernheimer Nahebrücke stünde und vorbeifahrende Verkehrsteilnehmer erschrecke. Bislang ist ein Fall bekannt, in dem eine 42-jährige vorbeifahrende Fahrzeugführerin zum Ausweichen und Abbremsen genötigt wurde, indem der Mann in der Dunkelheit auf die Straße trat und dem nahenden Fahrzeug aggressiv entgegenlief, sodass sich die Fahrerin stark erschrak. Zum Zusammenstoß kam es glücklicherweise nicht. Die sofort entsandte Streife konnte den nunmehr Beschuldigten unweit der Tatörtlichkeit antreffen. Gegen den 60-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Polizei sucht nun Zeugen, die möglicherweise noch weitere strafrechtlich relevante Handlungen des Herrn beobachten konnten.

PKW auf der L 244 bei Bad Kreuznach brennt vollkommen aus

Am 12.05.2022 gegen 16 Uhr wurde durch eine 55 Jahre alte PKW-Fahrerin aus dem Landkreis Bad Kreuznach per Notruf gemeldet, dass ihr Fahrzeug auf der L 244 in Höhe der Ampelanlage in Fahrtrichtung Rüdesheim in Flammen stehen würde. Beim Eintreffen der Rettungskräfte steht das Fahrzeug tatsächlich in Vollbrand und kann letztendlich durch die Feuerwehren aus Bad Kreuznach und Rüdesheim gelöscht werden. Dazu musste die L 244 kurzzeitig in beide Richtungen gesperrt werden. Als Ursache dürfte ein technischer Defekt an dem PKW der Dame vorgelegen haben. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.