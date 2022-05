Körperverletzung

Bingen, 12.05., Elisenhöhe, 23:40 Uhr. Ein Anrufer meldete eine Auseinandersetzung an einer Aussichtsplattform. Vor Ort trafen die Beamten auf einen am Boden liegenden Mann. Ein anderer ergriff erst die Flucht in ein Gebüsch, kehrte jedoch kurze Zeit später wieder zurück. Beide Beteiligte zeigten sich deutlich alkoholisiert und wurden aufgrund der gegenseitigen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Im Nachhinein stellte sich heraus, dass gegen einen der Männer bereits ein Haftbefehl vorlag, der nach Zahlung der Geldstrafe außer Kraft gesetzt wurde.

Beziehungsstreit offenbart Drogenhandel

Mainz-Neustadt (ots) – Offenbar nicht vorbereitet auf das Eintreffen einer

Funkstreife der Polizei war ein 26-jähriger Rheinhesse, der sich zuvor lautstark

mit seiner Freundin gestritten hatte. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch

gegen 00:37 Uhr meldeten mehrere Anwohner eines Mehrfamilienhauses in der

Frauenlobstraße, dass aus einer Wohnung unüberhörbares Geschrei und Lärm zu

hören sei. Eine Streife der Polizeiinspektion Mainz 2 begab sich an den Ort des

Geschehens und konnte in der Wohnung den 26-Jährigen gemeinsam mit seiner

21-jährigen Partnerin antreffen. Diese gaben an, zuvor in einen Beziehungsstreit

geraten zu sein. Wie den aufmerksamen Beamten jedoch nicht entging, war in der

Wohnung ein deutlicher Geruch von Cannabis zu vernehmen. Zudem konnten

offenliegende Drogen auf dem Wohnzimmertisch der Wohnung festgestellt werden.

Scheinbar im Bewusstsein seiner nunmehr misslichen Lage, warf der Beschuldigte

in Anwesenheit der Polizeibeamten, eine mit Betäubungsmitteln gefüllte Tasche

durch ein geöffnetes Fenster in den Hinterhof. Im Rahmen einer anschließenden

Wohnungsdurchsuchung konnten bei dem 26-Jährigen über 2 Kilo Haschisch, rund 800

Gramm Marihuana, über 20 Gramm Kokain, Waffen und Bargeld aufgefunden und

sichergestellt werden. Der Beschuldigte wurde vorläufig festgenommen und

anschließend dem Haftrichter vorgeführt. Ein erlassener Haftbefehl wurde gegen

Auflagen außer Vollzug gesetzt. Der 26-Jährige muss sich nun wegen Handels mit

Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen unter Mitführung von Waffen

strafrechtlich verantworten müssen.