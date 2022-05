Betrug über WhatsApp

Germersheim (ots) – Erst am Mittwoch 11.05.2022 haben wir eine Warnung bezüglich aktueller Betrugsversuche unter Nutzung von Messenger Diensten veröffentlicht. Die vermeintlichen Opfer erhalten per WhatsApp eine Nachricht von einer unbekannten Nummer, in der sich Betrüger als Sohn/Tochter oder Enkel ausgeben und aufgrund einer vorgetäuschten finanziellen Notlage um Geld bitten.

Gestern waren die Betrüger in Germersheim erneut erfolgreich. Ein 59-jähriges Opfer fiel auf die Masche rein und überwies einen 4-stelligen Geldbetrag an die Betrüger. Die Polizei hat die entsprechenden Ermittlungen aufgenommen. Werden Sie immer misstrauisch, wenn jemand von einer unbekannten Nummer schreibt, sich als Verwandter ausgibt und Geld fordert.

Schulwegkontrolle mit perfektem Ergebnis

Germersheim (ots) – Am Donnerstag 12.05.2022 führte der Bezirksbeamte der Stadt Germersheim an der Eduard-Orth-Schule in Germersheim eine Schulwegkontrolle durch. Dabei kam es erfreulicherweise zu keinerlei Verstößen oder Beanstandungen.