Vermisste 56-Jährige – Öffentlichkeitsfahndung

Ludwigshafen (ots) – Seit Mittwoch 11.05.2022, wird die 56-jährige K.E.Reber vermisst. Zuletzt wurde sie im Stadtteil Hemshof in Ludwigshafen gesichtet. Mögliche Anlaufstellen könnten im Raum Ludwigshafen oder in Beindersheim bei Frankenthal sein.

Beschreibung von Frau Reber:

ca. 175 cm groß

ca. 72 kg schwer

weiß/ pinkfarbene Sportschuhe

blaues T-Shirt

blaue Jeans

Goldkette (3 Herzen)

Ring mit Gravur “Klaus”

Ein Foto der Vermissten ist auf der Homepage der Polizei Rheinland-Pfalz unter https://s.rlp.de/f94Aa veröffentlicht.

Wer hat Frau Reber seit Mittwoch 11.05.2022 gesehen? Wer kann Hinweise zum derzeitigen Aufenthaltsort von Frau Reber geben? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per

E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Taschendiebstahl am Goerdelerplatz

Ludwigshafen (ots) – Einem 69-jährigen Mann wurde am Donnerstag 12.05.2022 gegen 13:50 Uhr im Bereich Goerdelerplatz der Geldbeutel gestohlen. Im Vorbeigehen zog ein Mädchen diesen aus der Gesäßtasche des Mannes und rannte anschließend davon. Kurze Zeit später entdeckte der Bestohlene die Täterin zufällig in einem Kiosk, woraufhin sich das Mädchen sofort entfernte. Im Kiosk konnte der gestohlene Geldbeutel aufgefunden werden, es fehlte lediglich das Bargeld darin.

Das Mädchen wird wie folgt beschrieben:

ca. 15 Jahre alt, ca. 1,60 m groß, kräftige Statur, schulterlange lockige schwarze Haare, bekleidet mit einem gelben T-Shirt und einer grauen Weste, wobei sie letztere im Kiosk verloren hat.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2,

Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Einbruch in Einfamilienhaus

Ludwigshafen (ots) – Unbekannte haben am Donnerstag 12.05.2022, in der Zeit zwischen 19:30-23 Uhr zunächst versucht, bei einem Einfamilienhaus in der Jahnstraße die Terassentür aufzuhebeln. Da dies misslang, wurde sie daraufhin kurzerhand eingeschlagen. Im Haus wurden sämtliche Wohnräume durchsucht und diverse Schmuckstücke gestohlen. Der genaue Schaden ist noch nicht bekannt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Unfall zwischen Radfahrenden

Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstag 12.05.2022, kam es in der Saarlandstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrerinnen. Hierbei berührten sich die Lenker einer

45-Jährigen und einer 47-Jährigen im Vorbeifahren, die 45-Jährige stürzte hieraufhin und wurde leicht verletzt.