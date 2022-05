Diebstahl von 16 Meerschweinchen Babys

Speyer (ots) – Im Zeitraum vom 11.05.202 um 23 Uhr bis zum 12.05.2022 um 9 Uhr, betraten unbekannte Täter das Hofgelände eines Pferdehofes im Anton-Nickel-Weg und öffneten mittels Werkzeugeinsatz das Bügelschloss eines Meerschweinchengeheges. Dort stahlen sie 16 Meerschweinchen im Alter von 2-3 Wochen.

Es entstand ein Diebstahlsschaden in Höhe von ca. 300 Euro, aber kein Sachschaden. Wer hat etwas beobachtet oder kann sachdienliche Hinweise geben? Zeugen werden gebeten, ihre Wahrnehmungen der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail mitzuteilen

(Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de.)

Verlorene Ladung – Unfall auf B9

Speyer (ots) – Am Freitag 13.05.2022 um 11:45 Uhr fuhr ein Baustellenfahrzeug von der L454 aus Schifferstadt kommend die Anschlussstelle Speyer-Nord auf die B9 in Fahrtrichtung Germersheim auf. Beim Auffahren verlor das Fahrzeug aufgrund unzureichend gesicherter Ladung 6-7 Fußplatten auf der B9, die zum Aufstellen von Bauzäunen oder Verkehrszeichen dienen.

Eine 50-jährige PKW-Fahrerin fuhr direkt hinter dem Baustellenfahrzeug, konnte nicht mehr ausweichen und überfuhr eine Fußplatte. Infolgedessen wurde ein Reifen stark beschädigt und verlor Luft. Die Schadenshöhe beträgt ca. 100 Euro.

Zufällig befuhr hinter der 50-Jährigen eine Polizeistreife die B9 und reagierte unmittelbar durch Abbremsen des nachfolgenden Verkehrs sowie Warnung mittels Blaulicht und dem Lichtsignal “Gefahr”. Es ist jedoch nicht auszuschließen, dass noch ein weiterer PKW Schäden durch das Überfahren der Fußplatten davontrug.

Da die Polizeistreife das Baustellenfahrzeug bereits passiert hatte und sich um die Absicherung des Fahrzeugs der 50-Jährigen kümmerte, wurde eine weitere Polizeistreife angefordert, um die Unfalldaten des Baustellenfahrzeugs zu erfassen. Dieses hatte sich jedoch zwischenzeitlich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Es handelt sich bei diesem um einen LKW mit mehreren Insassen.

Möglicherweise weitere Geschädigte sowie der Fahrer des Baustellenfahrzeugs werden aufgerufen, sich bei der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail (Tel. 06232 / 137-0,

E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de) zu melden. Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise zum Baustellenfahrzeug oder zur Person des Fahrers auf dem gleichen Wege mitzuteilen.

Reifen plattgestochen

Speyer (ots) – Im Zeitraum vom 11.05.2022, 14 Uhr bis zum 12.05.2022, 07:20 Uhr, stachen unbekannte Täter alle vier Reifen eines PKW Renault Clio in der Kardinal-Wendel-Straße platt. Weitere PKW wurden nicht beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 400 Euro.

Wer hat etwas beobachtet oder kann sachdienliche Hinweise geben? Zeugen werden gebeten, ihre Wahrnehmungen der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail mitzuteilen Tel. 06232/137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de.

Schwer verletzter Motorradfahrer nach Verkehrsunfall beim Überholen

Speyer (ots) – Am Donnerstag 12.05.2022 um 17 Uhr befuhr ein 55-jähriger Motorradfahrer die Industriestraße in Richtung Innenstadt und überholte hierbei mehrere Verkehrsteilnehmer. Auf Höhe der Tankstelle überholte der Motorradfahrer den PKW eines 60-Jährigen, der in diesem Moment nach links auf ein Firmengelände abbog. Die Fahrstreifenbegrenzung überfuhr sowohl der Motorradfahrer beim Überholen, als auch der PKW-Fahrer beim Abbiegen, in beiden Fällen verbotswidrig.

Der Motorradfahrer versuchte nach links auszuweichen, konnte den Zusammenstoß mit dem PKW des 60-Jährigen aber nicht mehr verhindern. Infolge der Kollision stürzte der 55-Jährige und kugelte sich eine Schulter aus. Er wurde durch den Notarzt und den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht.

An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden von insgesamt ca. 11.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit, das Motorrad wurde abgeschleppt. Die polizeilichen Maßnahmen sorgten für temporäre Beeinträchtigungen des Durchgangsverkehrs.