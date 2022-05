21-Jähriger beraubt,

Wiesbaden-Biebrich, Mosburgstraße, 13.05.2022, 00.30 Uhr,

(pl)In der Mosburgstraße in Biebrich wurde in der Nacht zum Freitag ein

21-jähriger Mann von drei unbekannten Tätern beraubt. Nach Angaben des

Geschädigten habe das Trio ihn gegen 00.30 Uhr von hinten angegriffen,

geschlagen und ihm anschließend seine Geldbörse, Armbanduhr sowie Schuhe

entwendet. Mit der Beute seien die Täter dann auf ihren mitgeführten E-Scootern

in Richtung Innenstadt davongefahren. Der 21-Jährige wurde zur Untersuchung in

ein Krankenhaus gebracht. Die drei Räuber sollen auf schwarzen E-Scootern

unterwegs gewesen sein. Einer von ihnen wurde als ca. 1,85 Meter groß mit

schwarzen, langen Haaren beschrieben. Ein weiterer habe ebenfalls lange,

schwarze Haare gehabt und sei etwa 1,75 Meter groß gewesen. Der Dritte soll ca.

1,75-1,80 Meter groß gewesen sein und blonde, lange Haare gehabt haben. Getragen

hätten alle drei einen schwarzen Kapuzenpullover, eine schwarze Hose, schwarze

Handschuhe sowie einen schwarzen Rucksack. Mögliche Zeuginnen oder Zeugen des

Vorfalls sowie Hinweisgeberinnen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der

Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung

zu setzen.

„Microsoft-Betrüger“ erfolgreich,

Wiesbaden, Donnerstag, 12.05.2022, 10:30 Uhr,

(sc)Ein Betrüger hat sich am Donnerstag als Mitarbeiter von Microsoft ausgegeben

und eine Frau aus Wiesbaden übers Ohr gehauen. Unangekündigt klingelte gegen

10.30 Uhr das Telefon der Wiesbadenerin und ein angeblicher

Microsoft-Mitarbeiter berichtete von einem Problem mit dem Computer der

Angerufenen. Tatsächlich wollte der Anrufer aber nicht helfen, sondern lediglich

an das Geld des Opfers gelangen. Dies glückte dem Täter leider. Nachdem dem

Betrüger in den Telefonaten Zugriff zum Computer und dem Online-Banking gewährt

worden war, kam es zu Geldabhebungen. Die Polizei warnt dringend davor, auf

derartige Anrufe einzugehen. Kein Mitarbeiter einer seriösen Softwarefirma wird

Sie unaufgefordert zu Hause anrufen und die Behebung von Problemen anbieten, die

Sie vor dem Anruf noch gar nicht hatten. Lassen Sie sich von Unbekannten nicht

um den Finger wickeln und gehen Sie keinesfalls auf fragliche Angebote zur

Installation einer Software oder Fernwartung ein. Beenden Sie das Gespräch

rechtzeitig. Geben Sie keine Kontodaten, Kreditkartendaten oder gar ein Passwort

preis und überweisen Sie kein Geld.

„Aggressive Bettlerin“ bespuckt Mann, Wiesbaden, Kirchgasse, Donnerstag,

12.05.2022, 11:30 Uhr,

(sc)Am Donnerstagmittag wurde ein 28-jähriger Mann in der Kirchgasse in

Wiesbaden von einer Unbekannten bespuckt. Der Wiesbadener hatte dort gegen 11.30

Uhr auf einer Bank gesessen, als er von der Frau angesprochen und nach Geld

gefragt wurde. Als dieser verneinte, spuckte sie ihm ins Gesicht und auf die

Kleidung. Die Frau flüchtete anschließend Richtung Bonifatiusplatz. Sie wird als

60-75 Jahre alt, circa 150 cm groß mit schwarzen Haaren und Goldplatten im

Unterkiefer beschrieben. Sie trug ein braunes Kopftuch und führte einen

Krückstock mit sich. Das 1. Polizeirevier bittet Zeuginnen und Zeugen, die

Hinweise zur Identität der Täterin liefern können, sich unter der Telefonnummer

(0611) 345-2140 zu melden.

Streit im Bus eskaliert,

Wiesbaden, Dernsches Gelände, Donnerstag, 12.05.2022, 15:30 Uhr

(sc)Am Donnerstagnachmittag kam es in einem Wiesbadener Linienbus zu einer

Auseinandersetzung zwischen vier Personen. Ein 56-jähriger Mann geriet mit drei

Jugendlichen in einen lautstarken Streit, in dessen Verlauf der Mann angegriffen

und geschlagen wurde. Die drei Täter verließen den Bus an der Haltestelle

Dernsches Gelände und flüchteten in Richtung Schlossplatz. Alle drei werden als

circa 16-18 Jahre alt mit dunklen Haaren beschrieben. Einer trug ein dunkelrotes

T-Shirt und eine Kappe. Die beiden anderen trugen ein schwarzes und ein helles

T-Shirt. Sie befanden sich in Begleitung eines Mädchens mit blonden Haaren. Das

Polizeirevier bittet Zeuginnen und Zeugen sich unter der Telefonnummer (0611)

345-2140 zu melden.

Navigationsgerät ausgebaut,

Wiesbaden-Sonnenberg, Korianderstraße, 12.05.2022, 17.00 Uhr bis 13.05.2022,

05.45 Uhr,

(pl)Autoaufbrecher haben zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmorgen aus

einem in der Korianderstraße geparkten BMW das Navigationsgerät entwendet. Die

Täter drangen gewaltsam in den Fahrzeuginnenraum ein und bauten anschließend das

Navi aus. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611)

345-0 entgegen.

Brand einer Mülltonne,

Wiesbaden, Friedrichstraße, Festgestellt: 13.05.2022, 02.00 Uhr,

(pl)In der Friedrichstraße brannte in der Nacht zum Freitag eine

Papiermülltonne. Das Feuer wurde gegen 02.00 Uhr festgestellt und von der

Feuerwehr gelöscht. Der Sachschaden liegt im niedrigen dreistelligen Bereich.

Die Wiesbadener Kriminalpolizei bittet mögliche Zeuginnen oder Zeugen, sich

unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

Auf Holzbank gezündelt,

Wiesbaden, Delkenheim, Wilhelm-Dietz-Straße, 12.05.2022, 19.45 Uhr,

(pl)Am Donnerstagabend haben Unbekannte gegen 19.45 Uhr auf einem Spielplatz im

Bereich der Wilhelm-Dietz-Straße in Delkenheim auf einer Holzbank gezündelt.

Hierdurch entstand an der Bank ein Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. Ein

Zeuge sah zwei etwa 15 Jahre alte Jungs mit ihren Fahrrädern von der

Tatörtlichkeit wegfahren. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer

(0611) 345-0 entgegen.

Fußgänger bei Zusammenstoß mit Auto verletzt, Wiesbaden, Loreleiring,

12.05.2022, 18.15 Uhr,

(pl)Am Donnerstagabend wurde ein 34-jähriger Fußgänger beim Überqueren des

Loreleirings von einem Auto erfasst und verletzt. Ein 38-jähriger Autofahrer war

gegen 18.15 Uhr mit seinem Seat vom Konrad-Adenauer-Ring kommend auf dem

Loreleiring unterwegs, als es in Höhe des Karlsbader Platzes zum Zusammenstoß

mit dem Fußgänger kam, der bei Grün zeigender Ampel den dortigen

Fußgängerüberweg überquerte. Der bei dem Unfall verletzte 34-Jährige wurde zur

Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Betrüger mittels „Schockanruf“ erfolgreich

Bad Schwalbach (ots) – (sc)Am Donnerstag brachten Telefonbetrüger eine Seniorin

aus Oestrich-Winkel mit der Masche des sogenannten „Schockanrufs“ um Geld und

Schmuck. Die ältere Dame erhielt am Nachmittag einen Anruf, in dessen Verlauf

ihr durch die Täter, die sich als „Polizei“ ausgaben, vorgegaukelt wurde, ihre

Tochter habe einen schlimmen Verkehrsunfall verursacht, befinde sich in Haft und

könne nur gegen Zahlung einer Kaution auf freien Fuß kommen. Durch die Täuschung

brachten die Betrüger die Geschädigte dazu, Bargeld und Schmuck in der

Rosenstraße an eine Abholerin zu übergeben. Diese wird als etwa 30-35 Jahre alt,

circa 160 cm groß, von schlanker/normaler Statur mit schulterlangen braunen

Haaren beschrieben. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und

bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen der Übergabe sich unter der Telefonnummer

(0611) 345-0 zu melden. Anrufe wie der geschilderte werden derzeit im Rheingau

nahezu täglich gemeldet, wobei der Großteil der Angerufenen den Schwindel

bemerkt und es zu keinem Schaden kommt. Die Fälle, in denen die Täter mit ihrer

Masche Erfolg haben, sind jedoch zum einen sehr ertragreich für die Kriminellen

und zum anderen besonders schmerzhaft für die Geschädigten, die oftmals ihr

Erspartes hergeben, um den angeblich in Not befindlichen Angehörigen zu helfen.

Die Polizei rät daher insbesondere jüngeren Bürgerinnen und Bürgern, mit ihren

lebensälteren Verwandten über die genannte Masche zu sprechen, damit diese im

Fall der Fälle Verdacht schöpfen und vor einem Schaden bewahrt bleiben.