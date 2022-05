Bei Kontrollen Drogen sichergestellt

Kaiserslautern (ots) – Wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz hat sich

ein junger Mann aus dem Stadtgebiet am Donnerstag eine Strafanzeige

eingehandelt. Der 27-jährige fiel Polizeibeamten während einer Fußstreife kurz

nach halb 1 am Willy-Brandt-Platz auf. Bei der Kontrolle versuchte er,

„unauffällig“ ein Tütchen mit einer pflanzlichen Substanz fallen zu lassen. Ein

Schnelltest bestätigte, dass es sich um Marihuana handelt.

Der Mann wurde daraufhin durchsucht, wobei zwei weitere Tütchen mit ähnlichen

Inhalten sowie mehrere Tabletten gefunden wurden. Die Sachen wurden

sichergestellt, die weiteren Ermittlungen dauern an.

Ebenfalls wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt die Polizei

gegen eine 24-jährige Frau aus dem Landkreis. Sie war am Donnerstagmorgen

Verkehrsteilnehmern aufgefallen, weil sie in der stark befahrenen Mainzer Straße

auf der Mittelleitplanke saß und – dem Eindruck nach – Musik hörte.

Als die ausgerückte Streife vor Ort ankam, hielt sich die junge Frau zwar wieder

auf dem Bürgersteig auf, ihr Verhalten deutete jedoch auf Drogenkonsum hin. Die

24-Jährige wurde deshalb durchsucht; dabei fanden die Polizeibeamten Marihuana

und Amphetamin. Das Rauschgift wurde sichergestellt und ein Strafverfahren

eingeleitet. |cri

Berauschter E-Scooter-Fahrer

Kaiserslautern (ots) – Einen „berauschten“ E-Scooter-Fahrer hat die Polizei am

Donnerstagabend in der Innenstadt aus dem Verkehr gezogen. Einer Streife war der

Mann kurz vor 20 Uhr in der Burgstraße aufgefallen; sie folgte ihm und stoppte

ihn kurz darauf in der Richard-Wagner-Straße.

Bei der Kontrolle zeigte der 32-jährige Fahrer drogentypische Auffälligkeiten.

Einen Urintest lehnt er ab, räumt aber ein, am Abend zuvor Marihuana konsumiert

zu haben.

Der Mann musste den Roller stehen lassen und zwecks Blutprobe mit zur

Dienststelle kommen. Weil ihm die gängigen Regelungen bezüglich der Nutzung

eines E-Scooters offenbar völlig fremd waren, wurden ihm die wichtigsten Regeln

erläutert und ihm eine Info-Broschüre ausgehändigt.

Um eine Anzeige wegen Fahrens unter Drogeneinfluss kommt der 32-Jährige nicht

herum. |cri

Drei Verletzte bei Kollision auf L356

Weilerbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Zwischen Weilerbach und Hirschhorn ist

es am frühen Freitagmorgen zu einem schweren Unfall gekommen. Dabei wurden drei

Menschen verletzt, einer davon schwer. Zudem entstand hoher Sachschaden.

Zu dem Unglück kam es kurz vor halb 7, als ein 27-jähriger Autofahrer mit seinem

Pkw von einem Grundstück auf die L356 in Richtung Weilerbach auffahren wollte.

Dabei missachtete er jedoch den Vorrang eines Transporters, der in Richtung

Hirschhorn unterwegs war, so dass es zur Kollision kam.

Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich der Transporter und blieb etwa 50

Meter weiter auf dem Dach liegen. Der 19-jährige Fahrer blieb unverletzt.

Der Pkw des 27-Jährigen wurde herumgeschleudert und kam im gegenüberliegenden

Grünstreifen zum Stehen. Während Fahrer und Beifahrer derzeitigen Erkenntnissen

zufolge mit leichten Verletzungen davonkamen, erlitt ein 23-jähriger Mitfahrer

schwere Verletzungen. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine

Unfallklinik geflogen.

Um die Abläufe des Unfalls genauer zu klären, wurde ein Gutachter beauftragt.

Beide Unfallfahrzeuge wurden sichergestellt. Der Sachschaden wird auf 38.000

Euro geschätzt. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

Ablenkungsmanöver für Diebstahl ausgenutzt

Mehlinger (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Mit einer Ablenkungstaktik sind

Trickdiebe am Donnerstagnachmittag in Mehlingen vorgegangen. Ein Ehepaar zeigte

bei der Polizei an, dass etwa gegen 14 Uhr ein fremder Mann an der Haustür

geklingelt und das Paar in ein Gespräch zum Thema „Mülltrennung“ verwickelt

habe.

Nachdem der Unbekannte etwa 20 Minuten später verschwunden war, stellte das

Ehepaar fest, dass jemand in der Zwischenzeit auf seiner Terrasse „zu gange“ war

und sich offenbar auch Zugang zur Wohnung verschafft hatte. Vermisst wird

seitdem ein Schmuckkasten samt Inhalt.

Es ist davon auszugehen, dass das „Gespräch“ an der Haustür ein absichtliches

Ablenkungsmanöver war, damit ein zweiter Täter unterdessen unbemerkt von der

Rückseite ins Haus eindringen und sich umschauen konnte.

Von dem Täter, der das Paar an der Haustür in ein Gespräch verwickelte, liegt

folgende Beschreibung vor: etwa 30 bis 40 Jahre alt, ungefähr 1,60 bis 1,70

Meter groß, dunkle Haare, schmales Gesicht, sprach gebrochenes Deutsch.

Zeugen, denen der Mann am Nachmittag in Mehlingen aufgefallen ist, werden

gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 – 2620 mit der Kripo in

Verbindung zu setzen. |cri

Verkehrsinsel überfahren und überschlagen

Kreis Kaiserslautern (ots) – Aus nicht geklärten Gründen ist am Donnerstagabend

ein Autofahrer mit seinem Wagen über eine Verkehrsinsel auf der B48, kurz vor

der Einmündung Neuhemsbach, gefahren. Der 23-Jährige kam dadurch von der

Fahrbahn ab und überschlug sich. Dabei wurde ein Leitpfosten sowie ein

Straßenschild beschädigt. Der Fahrer konnte sich selbstständig aus seinem

Fahrzeug befreien. Er verletzte sich leicht und kam in ein Krankenhaus. Der

Wagen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der

Unfallschaden wird von der Polizei auf mindestens 5.000 Euro geschätzt. |elz

E-Mail vom „Chef“

Kaiserslautern (ots) – Wegen Betrugs hat ein junger Mann aus dem Stadtgebiet am

Donnerstagabend Anzeige erstattet. Der 24-Jährige hatte am Nachmittag eine

E-Mail seines „Chefs“ erhalten – zumindest glaubte er, dass es sich beim

Absender um seinen Vorgesetzten handelt.

Nach der E-Mail sei das „Gespräch“ über einen Handy-Messengerdienst fortgesetzt

worden. Dort forderte der vermeintliche „Chef“ seinen Mitarbeiter auf,

sogenannte „Apple Cards“ (Wertkarten) zu besorgen und ihm die Codes zu

übermitteln. Der 24-Jährige führte den „Auftrag“ aus und übermittelte die Codes

für Karten mit einem insgesamt vierstelligen Wert.

Erst danach flog auf, dass es sich bei seinem „Gesprächspartner“ gar nicht um

seinen Vorgesetzten gehandelt hatte…

Diese Vorgehensweise, bei der sich Betrüger als Führungskraft eines Unternehmens

ausgeben und verantwortliche Mitarbeiter auffordern, Gelder zu überweisen, nennt

man „CEO-Fraud“. Die Kontaktaufnahme erfolgt in der Regel per E-Mail, wobei

Adressen meist leicht verfälscht werden, so dass sie oft erst auf den zweiten

Blick erkannt werden.

Weitere Tipps, woran man den Schwindel erkennen und wie man sich davor schützen

kann, finden Sie bei den Präventionsexperten der Polizei im Internet unter

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/gefahren-im-internet/ceo-fraud/

|cri

Verfolgungsfahrt endet mit Widerstand

Kreis Kaiserslautern (ots) – Eine Streife der Polizei wollte am Donnerstagmittag

den Fahrer eines Fiat Punto kontrollieren. Der Mann stand an einer roten Ampel

an der Kreuzung Mannheimer Straße/Donnersbergstraße. Als die Polizeibeamten

ihren Wagen abstellten und sich dem Auto näherten, fuhr der Fahrer los. Nur

durch einen schnellen Sprung zur linken Seite konnte einer der Beamten einem

Zusammenstoß entgehen. Der 25-Jährige drehte im Kreuzungsbereich seinen Pkw und

flüchtete über die Donnersbergstraße, in die Mainzer Straße, auf die A6. In der

Donnersbergstraße wurde eine Fußgängerin gefährdet, die gerade die Straße

überqueren wollte und auf der Autobahn kam es fast zu einem Unfall mit einem

LKW. An der Abfahrt Enkenbach fuhr der Mann ab und folgte der B 48 Richtung

Fischbach. Kurz nach dem Altenhof bog er nach links in den Wald ab. Dort kam er

vom Waldweg ab und verunfallte. Der Mann stieg mit geballten Fäusten aus und

ging bedrohlich auf die Beamten zu. Die Beamten drohten Zwangsmittel an. Da dies

keinen Erfolg zeigte, setzten sie Pfefferspray ein. Der 25-Jährige wurde zu

Boden gebracht und gefesselt. Bei dem Einsatz erlitt der Beschuldigte leichte

Verletzungen, diese wurden vom Rettungsdienst behandelt. Während der gesamten

Zeit beleidigte er die Beamten fortwährend. Auf den Mann kommen mehrere Anzeigen

wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und wegen Widerstands gegen

Vollstreckungsbeamte zu. Die weiteren Ermittlungen laufen. |elz

Falsche Gewinnversprechen

Kaiserslautern (ots) – Mit einem falschen Gewinnversprechen haben Betrüger am

Donnerstag versucht, eine Frau aus dem Stadtgebiet hereinzulegen. Wie die

70-Jährige am Mittag der Kripo meldete, hatte sie kurz vor 12 Uhr einen

Telefonanruf einer unbekannten Frau erhalten, die ihr mitteilte, dass sie

mehrere zehntausend Euro gewonnen habe. Am nächsten Tag würde ein Notar mit dem

Geld bei ihr vorbeikommen. Allerdings müsse sie vorab eine Bearbeitungsgebühr in

Höhe von 500 Euro bezahlen.

Die 70-Jährige ging zum Glück nicht auf die Forderung ein, sondern informierte

die Polizei. Die Ermittlungen nach der Anruferin laufen.

Falls auch Sie einen solchen Anruf erhalten – bleiben Sie misstrauisch!

Insbesondere, wenn parallel zum versprochenen Geldgewinn auch gleichzeitig eine

Forderung wegen einer vermeintlichen Bearbeitungsgebühr gestellt wird, sollten

Sie der Sache nicht trauen! |cri

Bei Fluchtversuch gestürzt

Alsenz(Donnersbergkreis) (ots) – Weil er sich einer Kontrolle entziehen wollte,

ist gestern ein Mann in Alsenz mit seinem motorisierten Fahrrad gestürzt. Der

44-Jährige war mit seinem selbstgebauten, motorisierten Fahrrad auf dem Gehweg

der Oberndorfer Straße unterwegs. Als die Beamten den Mann durch das geöffnete

Fahrzeugfenster aufforderten anzuhalten, beschleunigte dieser und versuchte

davon zu fahren. Die Beamten beschleunigten ebenfalls und stellten den

Funkstreifenwagen etwa zwanzig Meter vor dem herannahenden Mann auf den Gehweg,

um diesen zum Anhalten zu bewegen. Der 44-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig

bremsen und stürzte vor dem Streifenwagen. Er erlitt Kratzer und Schürfwunden.

Auch das Fahrrad wurde durch Kratzer beschädigt. Ein auf freiwilliger Basis

durchgeführter Urin-Test reagierte positiv auf THC und Amphetamin. Das

motorisierte Fahrrad ist weder zugelassen noch versichert. Der 44-Jährige ist

nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Auf ihn kommen mehrere

Strafanzeigen zu. |elz

Weinroter BMW verursacht Verkehrsunfall und flüchtet

Kaiserslautern West, A 6 (ots) –

Am 12.05.22, gegen 18:50 Uhr, fuhr ein vermutlich weinroter 3er BMW, neues

Modell, an der Anschlussstelle KL-West auf die BAB 6 in Richtung Saarbrücken.

Dabei wechselte der BMW unmittelbar auf den linken äußeren Fahrsteifen und

übersah dabei einen Werttransport, der ebenfalls auf dem linken Fahrstreifen in

gleicher Richtung fuhr und stieß mit ihm zusammen. Der Kleinbus wurde durch den

Zusammenstoß erheblich beschädigt. Der Unfallverursacher, dessen Fahrzeug

ebenfalls beschädigt wurde, beschleunigte stark und entfernte sich unerlaubt.

Ein weiterer Pkw – Fahrer verfolgte den flüchtigen BMW bis an die

Anschlussstelle KL-Einsiedlerhof, konnte aber aufgrund der hohen

Geschwindigkeit nicht aufschließen, so dass er das amtliche Kennzeichen des BMW

nicht ablesen konnte. Bei dem unfallflüchtigen soll es sich um eine auffällige

weinrote, vermutlich Sonderlackierung, handeln. Am Werttransportfahrzeug

entstand Sachschaden von ca. 8000 EUR. Wer Hinweise zum unfallflüchtigen BMW

machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiautobahnstation Kaiserslautern,

Tel.: 0631-3534-0, in Verbindung zu setzen.